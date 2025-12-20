Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Rizespor'u TÜPRAŞ Stadyumu'nda konuk etti.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 64'ü gösterirken Milot Rashica, önüne aldığı topla birlikte ceza sahasına girdi ve iki rakibini ekarte ederek Erdem Canpolat'ı avladı ve takımını öne geçirdi. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

Kartal, 4 maç sonra evinde 3 puan kazandı. Lig tablosundaki puanını ise 29'a yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 18'de kaldı.

Beşiktaş bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mavi yeşilliler ise Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.