PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, Rizespor'u Milot Rashica'nın golüyle 1-0 yenerek ilk devreyi 3 puanla kapattı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Rizespor'u TÜPRAŞ Stadyumu'nda konuk etti.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 64'ü gösterirken Milot Rashica, önüne aldığı topla birlikte ceza sahasına girdi ve iki rakibini ekarte ederek Erdem Canpolat'ı avladı ve takımını öne geçirdi. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

Kartal, 4 maç sonra evinde 3 puan kazandı. Lig tablosundaki puanını ise 29'a yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 18'de kaldı.

Beşiktaş bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mavi yeşilliler ise Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Taylan Bulut (AA)Taylan Bulut (AA)

YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-3 berabere kalınan Trabzonspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı; Gökhan Sazdağı ve Emirhan'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfred Ndidi ile kart cezalısı El Bilal Toure'nin yerine Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Taylan Bulut (AA)Taylan Bulut (AA)

KARTAL'IN İLK 11'İ

Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü Taylan Bulut, Paulista, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Demir Ege Tıknaz ile Kartal Kayra Yılmaz ikilisi görev aldı. Hücum hattında sağ kanatta Vaclav Cerny, 10 numarada Orkun Kökçü, sol kanatta Milot Rashica oynarken, gol yollarında Tammy Abraham tercih edildi.

Djalo (AA)Djalo (AA)

RAFA SILVA'YA TEPKİ

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, 48 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi. Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde forma giyen Rafa Silva, ardından 5 maçta kadroda yer almamıştı. Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan deneyimli oyuncu, Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, anons sırasında Rafa Silva'yı ıslıklarla protesto etti.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

11'E DÖNDÜLER

Beşiktaş altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev aldı. Demir Ege 12 maç sonra, Kartal Kayra ise 14 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Kartal Kayra Yılmaz (AA)Kartal Kayra Yılmaz (AA)

TARAFTARLARDAN PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Hakkı Yeten'in yer aldığı koreografide, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri dikkat çekti. Koreografi sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine yönelik tezahüratlarda da bulundu.

Djalo (AA)Djalo (AA)

ABRAHAM SAKATLANDI

Müsabakanın henüz ilk devresinde siyah-beyazlılarda zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Kafasına darbe alan Abraham, 45. dakikada baş dönmesi sebebiyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi. İngiliz oyuncunun yerini Devrim Şahin, maça dahil oldu.

Dünya devinin yıldızı Kartala! Transferde 1 numara bulunduDünya devinin yıldızı Kartala! Transferde 1 numara bulundu
Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş