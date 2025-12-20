Kartal'dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, Rizespor'u Milot Rashica'nın golüyle 1-0 yenerek ilk devreyi 3 puanla kapattı. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, Rizespor'u TÜPRAŞ Stadyumu'nda konuk etti.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 64'ü gösterirken Milot Rashica, önüne aldığı topla birlikte ceza sahasına girdi ve iki rakibini ekarte ederek Erdem Canpolat'ı avladı ve takımını öne geçirdi. Karşılaşma 1-0 sona erdi.
Kartal, 4 maç sonra evinde 3 puan kazandı. Lig tablosundaki puanını ise 29'a yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 18'de kaldı.
Beşiktaş bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mavi yeşilliler ise Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-3 berabere kalınan Trabzonspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı; Gökhan Sazdağı ve Emirhan'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfred Ndidi ile kart cezalısı El Bilal Toure'nin yerine Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı sahaya sürdü.
KARTAL'IN İLK 11'İ
Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü Taylan Bulut, Paulista, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Demir Ege Tıknaz ile Kartal Kayra Yılmaz ikilisi görev aldı. Hücum hattında sağ kanatta Vaclav Cerny, 10 numarada Orkun Kökçü, sol kanatta Milot Rashica oynarken, gol yollarında Tammy Abraham tercih edildi.
RAFA SILVA'YA TEPKİ
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, 48 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi. Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde forma giyen Rafa Silva, ardından 5 maçta kadroda yer almamıştı. Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan deneyimli oyuncu, Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, anons sırasında Rafa Silva'yı ıslıklarla protesto etti.
11'E DÖNDÜLER
Beşiktaş altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev aldı. Demir Ege 12 maç sonra, Kartal Kayra ise 14 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
TARAFTARLARDAN PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Hakkı Yeten'in yer aldığı koreografide, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri dikkat çekti. Koreografi sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine yönelik tezahüratlarda da bulundu.
ABRAHAM SAKATLANDI
Müsabakanın henüz ilk devresinde siyah-beyazlılarda zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Kafasına darbe alan Abraham, 45. dakikada baş dönmesi sebebiyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi. İngiliz oyuncunun yerini Devrim Şahin, maça dahil oldu.