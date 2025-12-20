Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibini iki yarıda da attığı gollerle 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla kapattı. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor'a konuk oldu.
Mücadelenin 27. dakikasında son haftaların yıldızı Anderson Talisca sahneye çıkarak ağları havalandırdı. 34'te ise sambacı yıldız bu kez asist yaptı ve Marco Asensio fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda ise Jhon Duran, Marco Asensio'nun pasını geri çevirmeyerek takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç 3-0 bitti.
Kanarya bu skorla puanını 39'a yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.
Tedesco'nun öğrencileri bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Orhan Ak'ın talebeleri de Samsunspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.
İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TEDESCO'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişiklik yaptı.
ALVAREZ VE BROWN FORMA GİYEMEDİ
Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi. İtalyan çalıştırıcı, bu iki oyuncunun yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'e ilk 11'de şans verdi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertli ekip Eyüpspor karşısına kalede Ederson ile çıktı. Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu forma giydi. Fenerbahçe'nin gol umudu ise Talisca oldu.
YEDEK KULÜBESİ
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş yedek kulübesinde yer aldı.
TRİBÜNLERDE DÜŞÜK İLGİ
Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletin yalnızca 12 bini satıldı. Deplasman tribününde ise boşluklar göze çarptı.
6 OYUNCU FORMA GİYEMEDİ
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM KADRODA
Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle teknik heyet, altyapıdan iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ile 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Eyüpspor karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.
ASENSIO SAĞ KANATTA TALISCA 10 NUMARADA
Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Marco Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi. Konyaspor karşısında iki gol atan Anderson Talisca ise karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başladı.