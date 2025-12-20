Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor'a konuk oldu.

Mücadelenin 27. dakikasında son haftaların yıldızı Anderson Talisca sahneye çıkarak ağları havalandırdı. 34'te ise sambacı yıldız bu kez asist yaptı ve Marco Asensio fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise Jhon Duran, Marco Asensio'nun pasını geri çevirmeyerek takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç 3-0 bitti.

Kanarya bu skorla puanını 39'a yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

Tedesco'nun öğrencileri bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Orhan Ak'ın talebeleri de Samsunspor'a konuk olacak.