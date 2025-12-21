PODCAST CANLI YAYIN

CTE'den tutuklu Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddialarına yanıt

İBB davasında 23 Mart’tan beri tutuklu olan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’e cezaevinde “çıplak arama” yapıldığı iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI YALANLANDI

CTE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

NE OLMUŞTU?

İBB davasında 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdür'ün çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Türker'in avukatları hem bu konu hem de tutukluluğun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu

