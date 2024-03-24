"Bir Türkü'nün Hikayesi" bugün yeni bölümü ile A Haber’de

A Haber'de hem göze hem kulağa hitap eden yeni bir program başladı. "Bir Türkü'nün Hikayesi" programı, haber kanalları arasında ilk kez sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden türküleri, hikâyeleri ile birlikte ekrana getiriyor.

Her hafta Pazar günleri yayınlanan programda, türkülerin hikayesi ve nasıl yazıldığı anlatılıyor. Merve Özkan'ın sunduğu programın yapımcı ve metin yazarlığını ise deneyimli televizyoncu Burhan Aytekin üstleniyor. Programda bu hafta Neşet Ertaş'a ait "Zahidem" türküsünün hikayesi anlatılıyor.