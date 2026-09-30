İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!
Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai yolcu uçağında kokpit ekibinin uluslararası korsanlık ve kaçırılma kodu olan '7500' sinyalini vermesi hava trafiğini alarm durumuna geçirdi. İsrail medyası uçağın kaçırıldığını iddia ederken İsrail Başbakanlık Sözcüsü olayın kaçırılma olmadığı pilotların kavga ettiğini iddia etti. Şirketten yapılan açıklamada uçağın Suudi Arabistan'a indirildiği açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında, Ürdün hava sahası üzerindeyken hareketli saatler yaşandı. Yaklaşık 100 İsrail vatandaşının da aralarında bulunduğu, toplamda 150'den fazla yolcuyu taşıyan uçak, seyir halindeyken acil durum sinyali verdi. Kokpit ekibinin önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, kısa bir süre sonra ise "7500" transponder kodunu bağlaması bölgede büyük bir alarm durumuna yol açtı.
Dubai-Tel Aviv uçağında 'kaçırılma' alarmı!
7500 transponder kodu, uçağın yasa dışı bir müdahaleye veya uçak kaçırma olayına maruz kaldığını gösteren uluslararası acil durum kodudur.
İSRAİL MEDYASI "KAÇIRILDI" DEDİ
Uçaktan gelen kaçırılma kodunun ardından İsrail medyası hızla bir güvenlik krizine dönüştürdü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda ki haberde uçağın kaçırıldığı iddia edilirken İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları anında havalanarak yolcu uçağına doğru yönlendirildi. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmedi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da krizin hemen ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
KRİZİN ARKASINDAKİ GERÇEK: KORSAN DEĞİL, KOKPİTTE BOKS MAÇI
Ortalığı ayağa kaldıran krizin ardındaki gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Olayın bir uçak kaçırma girişimi olmadığı, uçağı kullanan iki pilotun kokpitte kavga ettiği anlaşıldı. Kavga sırasında pilotlardan birinin bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu kargaşa esnasında gönderildiği basına yansıdı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın bir kaçırılma vakası olmadığı açıklandı. Güvenlik prosedürleri gereği yönü değiştirilen uçak Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde iniş yaparken, yapılan incelemelerde herhangi bir dış güvenlik tehdidine rastlanmadığı kaydedildi.
FLYDUBAİ'DEN AÇIKLAMA
Havayolu şirketi Flydubai tarafından yapılan resmi açıklamada da pilotlar arasında bir kavga yaşandığı doğrulanırken, uçağın Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indirildiği kaydedildi.
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