CANLI YAYIN
Geri

İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai yolcu uçağında kokpit ekibinin uluslararası korsanlık ve kaçırılma kodu olan '7500' sinyalini vermesi hava trafiğini alarm durumuna geçirdi. İsrail medyası uçağın kaçırıldığını iddia ederken İsrail Başbakanlık Sözcüsü olayın kaçırılma olmadığı pilotların kavga ettiğini iddia etti. Şirketten yapılan açıklamada uçağın Suudi Arabistan'a indirildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında, Ürdün hava sahası üzerindeyken hareketli saatler yaşandı. Yaklaşık 100 İsrail vatandaşının da aralarında bulunduğu, toplamda 150'den fazla yolcuyu taşıyan uçak, seyir halindeyken acil durum sinyali verdi. Kokpit ekibinin önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, kısa bir süre sonra ise "7500" transponder kodunu bağlaması bölgede büyük bir alarm durumuna yol açtı.

Video Oynatma İkonu Dubai-Tel Aviv uçağında 'kaçırılma' alarmı!

7500 transponder kodu, uçağın yasa dışı bir müdahaleye veya uçak kaçırma olayına maruz kaldığını gösteren uluslararası acil durum kodudur.

İSRAİL MEDYASI "KAÇIRILDI" DEDİ
Uçaktan gelen kaçırılma kodunun ardından İsrail medyası hızla bir güvenlik krizine dönüştürdü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda ki haberde uçağın kaçırıldığı iddia edilirken İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları anında havalanarak yolcu uçağına doğru yönlendirildi. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmedi.

Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında 7500 kodlu alarm verildi (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında 7500 kodlu alarm verildi (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da krizin hemen ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

KRİZİN ARKASINDAKİ GERÇEK: KORSAN DEĞİL, KOKPİTTE BOKS MAÇI
Ortalığı ayağa kaldıran krizin ardındaki gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Olayın bir uçak kaçırma girişimi olmadığı, uçağı kullanan iki pilotun kokpitte kavga ettiği anlaşıldı. Kavga sırasında pilotlardan birinin bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu kargaşa esnasında gönderildiği basına yansıdı.

İsrail medyası olayın ardından jetlerin havalandığını iddia etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)İsrail medyası olayın ardından jetlerin havalandığını iddia etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın bir kaçırılma vakası olmadığı açıklandı. Güvenlik prosedürleri gereği yönü değiştirilen uçak Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde iniş yaparken, yapılan incelemelerde herhangi bir dış güvenlik tehdidine rastlanmadığı kaydedildi.

Flydubai'den yapılan açıklamada olayın ʺkaçırılmaʺ olmadığı bildirildi.Flydubai'den yapılan açıklamada olayın ʺkaçırılmaʺ olmadığı bildirildi.

FLYDUBAİ'DEN AÇIKLAMA
Havayolu şirketi Flydubai tarafından yapılan resmi açıklamada da pilotlar arasında bir kavga yaşandığı doğrulanırken, uçağın Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indirildiği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!-5 İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!-6 İsrail ortalığı karıştırdı! Dubai - Tel aviv uçağında "7500" alarmı: "Kaçırıldı" dediler "pilot kavgası" çıktı!-7
Doğu Akdeniz'de dengeler değişti! Avrupa ve İsrail kabul etti: "Patron Türkiye"
SONRAKİ HABER

Türkiye-Libya mutabakatı Tel Aviv'i köşeye sıkıştırdı

 İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı
ÖNCEKİ HABER

İsrail yine ateşkesi ihlal etti
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler