İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın bir kaçırılma vakası olmadığı açıklandı. Güvenlik prosedürleri gereği yönü değiştirilen uçak Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde iniş yaparken, yapılan incelemelerde herhangi bir dış güvenlik tehdidine rastlanmadığı kaydedildi.

Flydubai'den yapılan açıklamada olayın ʺkaçırılmaʺ olmadığı bildirildi.

FLYDUBAİ'DEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Flydubai tarafından yapılan resmi açıklamada da pilotlar arasında bir kavga yaşandığı doğrulanırken, uçağın Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indirildiği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN