Vaniköy'deki kaçak villaya ruhsat için kreş kılıfıyla 700 bin dolar rüşvet istendi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

RÜŞVETE KREŞ KILIFI: VANİKÖY'DE RUHSAT İÇİN 700 BİN DOLAR İSTEDİLER İddianamede, Adnan Oktar'a ait olan sonrasında Rus bir iş adamı tarafından satın alınan ve güçlendirme ruhsatı için 700 bin dolar rüşvet istenen villa konusu hakkında savunma yapan Öner, "Vaniköy, Eylem 49'da benim Cüneyt Yakut'la görüşmelerim Ağustos 2023 yılına aittir. Cüneyt Yakut'un benimle yaptığı görüşmede güçlendirme ruhsatı almak istediğini başkana iletmemi istediğini söyleyince, ben de kendisine yasal olarak hakları olması durumunda bunun verileceğini açık bir şekilde ifade ettim. Cüneyt Yakut'un talebini de Ekrem İmamoğlu ile görüştüm ve kendisine aktardım. Başkan, 'konuyu inceleyelim, yasal bir engel varsa ona göre hareket ederiz, yoksa da zaten hakları doğrultusunda bu güçlendirme ruhsatını alırlar' dedi. Ancak kendisine bir büyük kreş yapmak isteyip istemediğimizin iletilmesini istedi. O dönemde büyük bir kreşin maliyeti yaklaşık 700-800 bin dolar civarındaydı. Kendisiyle yaptığım ikinci görüşmede bu yaklaşık maliyeti sorması üzerine ben kendisine 700-800 bin dolar bandında olduğunu söyledim. Cüneyt Yakut, güçlendirme ruhsatı süreci uzayacağından işlemden vazgeçtiğini belirtti. Üstüne, büyük kreşin de kendileri için yüksek bir maliyet arz ettiğinden yapılamayacağını söyledi. Ben de vazgeçtikleri hususunu Başkanımıza ilettim. Ayrıca büyük kreş bedelini kabul etmediklerini ve maliyeti yüksek bulduklarını da söyledim. Bunun üzerine küçük bir kreş yapılması gündeme geldi. Bunun da o dönemki maliyeti yaklaşık 500-600 bin dolar civarındaydı. Ben, Cüneyt Yakut'a bu talebi de aktardım. Benim açımdan bu görüşmeler bu noktada sonuçlandı. Bundan sonraki süreç hakkında doğrudan bilgim ve dahilim yoktur" dedi. "1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER, 700 BİN DOLARA ANLAŞTIK" İtirafçı olan şüpheli Cüneyt Yakut ifadesinde villayı satın alan Rus Boris Borisenko'nun tadilat talebi için İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile buluştuğunu söylemişti. Yakut, "1 hafta sonra bana 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Çok olduğunu söyledim ve yaptığımız pazarlık sonucu fiyatı 700 bin dolarda anlaştık" dedi. Yakut pazarlık sürecini bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yönettiğini de anlattı.

"VER 10 MİLYON DOLARI, AL İMARI" TARİFESİ Doğuş Holding'e ait bir binanın imara aykırılıkları hakkında işlem yapılmaması amacıyla 10 milyon dolar rüşvet talep edildiğine ilişkin eylem de soruldu.

İmamoğlunun SİSTEMi 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubatı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar SİSTEM'in haritacısı Öner "Reina'ya ilişkin yapı 1950 öncesi yapı olduğundan yasal olarak iskanlı kabul edilmektedir. Bu nedenle mevzuat gereği iskanlı yapılara güçlendirme ruhsatı verilmesi mümkündür. İlgili firmanın talebi de bu yöndeydi. Bu konu bana Ekrem İmamoğlu tarafından aktarıldı. Kendisi bana firmanın taleplerinden bahsetti ve 'firmanın raylı sistemlerden alacaklı oldukları toplam miktarın 10 milyon dolarlık kısmından feragat etmelerini talep edelim' dedi. Doğuş Grubunun Maslak'taki merkezinde yalnızca bir kez görüştüm. Görüşmede raylı sistemlerden doğan alacaklarından yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki kısmından feragat edilmesi hususunda başkanın bir önerisi olduğunu ilettim. Onun üzerine süreç benim açımdan sona erdi. Benim görüşmemin ana konusu kamu faydasına ilişkin olup İBB'den alacaklarının bir kısmından kamu lehine feragatına ilişkindir. Devam eden süreçte desteğin alacaktan feragat şeklinde değil Hatay depremine market kar uygulaması kapsamında bir bağış olarak gerçekleştirildiğini duydum" şeklinde konuştu.

Feshane'deki restorasyona da rüşvet bulaştığı söyleniyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





10 MİLYON DOLARI ALAMAYINCA BUNU YAPTILAR: FESHANE'DEKİ RESTORASYONA RÜŞVET BULAŞTI



Öner, Torunlar İnşaat'a ait otel inşaatı için ruhsat yenileme başvurusu sürecinde dönen rüşvet pazarlığını da mahkeme huzurunda itiraf etti.



Ekrem İmamoğlu'nun ruhsatı onaylamak için şirket yetkililerinden değeri 10 milyon doları bulan yurt talebinde bulunduğunu anlatan Yakup Öner, "İmamoğlu'nun yurt konusundaki talebini aktardım, olumsuz yaklaştılar. Daha sonra ruhsat onaylandı. İmamoğlu bana 'yurt için onay aldın mı' diye sordu. Ben bunun şahısların hukuki hakkı olduğunu, herhangi bir talepte bulunamadığımızı ancak isterlerse tekrar iletişime geçebileceğimi belirttim. Bunun üzerine bana 'o iş geçti' dedi" ifadelerini kullandı.



10 milyon dolarlık yurt kılıflı rüşveti kabul etmeyen Torunlar İnşaat'ın daha sonra Feshane'deki restarasyon için protokol imzaladığı öğrenildi.



Yakup Öner şu ifadeleri kullandı:



Mehmet Torunlar kendisini ziyaret ettiğimde "sen bana adamlık yaptın. menfaat temin etmeden hak ettiğim ruhsatı verdin, bahsetmiş olduğun yurdu bağış olarak belediyeye yapacağım" dedi. Ancak daha sonra şirketlerinin koşullu bağış yapmasında yurt bulunmadığını, bu nedenle Feshane restorasyonu işini üstlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki parçadan oluşan bağış şeklinde bir bağış protokolü onaylandı. Bağış işlemi İBB Meclisince onaylandı. Yani yasal olarak yapıldı. Hatırladığım kadarıyla 250 milyon TL'lik kısmı geçti, diğer kısmının ise son durumu hakkında bilgim yoktur.

Ekrem İmamoğlu ve Yakup Öner (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFLARINI KABUL ETTİ Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanının iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadelerini kabul edip etmediğini sorması üzerine sanık Öner "Doğrudur. Aynı şekilde teyit ederim" yanıtını verdi. "ADAM HAYIR YAPMAK İSTESE YAPAR ZATEN"



Hakimin, iş insanlarının hukuka uygun isteklerine karşılık neden talepte bulunulduğunu sorması üzerine sanık Öner, "Yasal mevzuat çerçevesinde kişi kendi haklarını hiçbir koşul olmadan elbette ki almak zorunda. Bizim buradaki taleplerimiz işle bağış arasında bir illiyet ilişkisi kurarak, bir bağlantı kurarak yürütmekten ziyade yani hazır buraya gelmişken bir talepte bulunalım. Yani aslında hani karşılıklı" yanıtını verdi. Hakimin "Adam hayır yapmak istese kendi yapar zaten" demesi üzerine sanık Öner "Evet. Doğrudur Sayın Başkanım. Ama bizimki gerçekten karşılıklı rızaya ilişkin yürüyor" yanıtını verdi.