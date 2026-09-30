Takvim tuğlayı çekti, Tera'cılar döküldü! "Ash"ağılık provokasyona 100 bin Euro'luk sponsorluk: Feyzan Ersinan'dan kaçış istifası mı?
Tera Holding, fon skandalı patlamadan 3 hafta önce borsa spekülatörü Timothy Ash'i Bodrum'a getirdi. Feyzan Ersinan'ın organize ettiği etkinlik, Tera'nın ana sponsorluğunda Koç'un finansal desteğiyle düzenlendi. Takvim.com.tr Bodrum'daki sinsi buluşmayı belgeleyip tuğlayı çekti. Ardından foncuların foyası teker teker döküldü. Dahası Ash'in aşağılık provokasyonuna Tera'nın 100 bin Euro ödediği ortaya çıktı. Bu noktada Feyzan Ersinan'ın istifa zamanlaması da sorgulanıyor. Fon krizi patlamadan 14 gün önce "iş yoğunluğu" bahanesiyle yapılan istifa kamuoyunu tatmin etmedi. "Bu bir kaçış istifası mıydı" sorusu gündeme geldi.
Türkiye günlerdir Tera ve Pusula Holding merkezli fon vurgununa şahitlik ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere operasyonun fitilini ateşledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) işlem gören fonlarını kapattı ve tasfiye sürecini başlattı.
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin bulunduğu 56 şüpheli tutuklandı.
TAKVİM TUĞLAYI ÇEKTİ, DOMİNO TAŞI GİBİ DÖKÜLDÜLER
Kamuoyu fon soruşturmasını konuşurken gözlerden kaçan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek detayı yine Takvim.com.tr yakaladı.
Tera Holding'in fon skandalı patlamadan 3 hafta önce borsa spekülatörü İngiliz etki ajanı Timothy Ash'i Bodrum'a getirdiği biliniyor.
"Boring People" isimli bu organizasyon, Yalıkavak'taki MGallery The Bodrum Hotel'de düzenlendi.
Hatta Timothy Ash, o dönem Tera-Peker GYO yönetiminde bulunan Feyzan Ersinan'ın organize ettiği etkinlikte Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tutup "Sosyopat" iftirası attı.
Salonda bulunanlar Ash'e tek kelime etmeyip alkış tuttu.
O sırada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de salonda idi.
FON PATLAMADAN ÖNCE FEYZAN ERSİNAN'IN ŞÜPHELİ İSTİFASI
Takvim.com.tr'nin 27 Ağustos'ta gündeme getirdiği Bodrum'daki sinsi ve derin buluşma sonrası Feyzan Ersinan "kendi iş yoğunluğunu" bahane ederek 3 Eylül'de Tera'daki bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.
Bahse konu istifanın 17 Eylül'de başlatılan fon soruşturmasından iki hafta önce KAP'a bildirilmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Çünkü fonun patlayacağını anlayan birçok şüpheli Eylül başı itibariyle hisselerini satma eğilimine girmişti.
ERSİNAN ORGANİZE ETTİ, TERA ÖDEDİ: ERDOĞAN'A HAKARETE 100 BİN EURO'LUK SPONSORLUK
Öte yandan Feyzan Ersinan'ın sahibi olduğu Optimist Group Medya tarafından düzenlenen etkinliğe sponsor olan firmaların ödediği ücretler ise belli oldu.
PR ajansı tarafından hazırlanan ve sponsorlara gönderilen sunum dosyasındaki fiyatlara göre Bodrum'daki etkinliğin ana sponsoru olan Tera Yatırım, organizasyona 100 bin euro ödedi.
KOÇ DA ÖDEME YAPTI!
Etkinliğin diğer önemli sponsorları arasında Yapı Kredi, Audi, Castrol, Montblanc, Rummo, Arçelik ve IWC Schaffhausen bulunuyor. İkincil sponsor için 60 bin euro, en düşük kategori olan "deneyim partneri" için ise 20 bin euro ücret belirlendiği öğrenildi.
Binlerce euronun havada uçuştuğu organizasyondan üç hafta sonra merkezinde Tera'nın olduğu fon vurgunu patlak verdi. Bodrum'da borsa spekülatörleri Timotyh Ash'i fonlayanların foyası birer birer ortaya çıktı.
"16 EYLÜL'DEN ÖNCE İSTİFA EDENLER SORGULANSIN" TALEBİ
Kamuoyu, fon ve borsa krizinde 16 Eylül'den önce görevinden ayrılan yöneticilerin incelenmesini talep ediyor.
Feyzan Ersinan'ın fon krizi patlamadan 14 gün önce Tera'da ayrılması sorgulanıyor.