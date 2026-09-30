İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere operasyonun fitilini ateşledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) işlem gören fonlarını kapattı ve tasfiye sürecini başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin bulunduğu 56 şüpheli tutuklandı.

Türkiye günlerdir Tera ve Pusula Holding merkezli fon vurgununa şahitlik ediyor.

Bodrum'daki etkinliği Feyzan Ersinan organize etti, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hem ana sponsor hem de baş konuk oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



TAKVİM TUĞLAYI ÇEKTİ, DOMİNO TAŞI GİBİ DÖKÜLDÜLER



Kamuoyu fon soruşturmasını konuşurken gözlerden kaçan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek detayı yine Takvim.com.tr yakaladı.



Tera Holding'in fon skandalı patlamadan 3 hafta önce borsa spekülatörü İngiliz etki ajanı Timothy Ash'i Bodrum'a getirdiği biliniyor.

Feyzan Ersinan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"Boring People" isimli bu organizasyon, Yalıkavak'taki MGallery The Bodrum Hotel'de düzenlendi.

Hatta Timothy Ash, o dönem Tera-Peker GYO yönetiminde bulunan Feyzan Ersinan'ın organize ettiği etkinlikte Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tutup "Sosyopat" iftirası attı.