Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve güvenlik başlıkları masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. PKK'nın silah bırakma adımları, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, ABD-İran gerilimi, İsrail'in saldırıları ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle yapılabilecek ortak askerî iş birliği adımları ele alınacak.
Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Türkiye'nin güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.
Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından takip ediliyor. MGK'da, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Kurul üyelerine bilgi verilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hafta başında gerçekleştirilen Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının yansımalarının da MGK gündeminde yer alması bekleniyor.
SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER MASADA
Toplantıda Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik başlıkları da değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiri de MGK gündeminde olacak.
Ortak bildiride, Sincar bölgesinde Irak devlet otoritesinin tam olarak sağlanacağı ve yabancı ve yasaklı silahlı unsurların bölgeden temizleneceği ifade edilmişti.
Irak'ın alacağı güvenlik önlemlerine bağlı olarak Başika-Zilkan Üssü'nün belirli bir takvim ve mekanizma çerçevesinde kademeli olarak Irak Federal Hükûmeti'ne devredilmesine de işaret edilmişti. Söz konusu gelişmelerin ve atılabilecek adımların MGK'da ele alınması öngörülüyor.
ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE
MGK toplantısında ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de değerlendirilecek. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerinin ele alınması bekleniyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de Kurulun gündemindeki uluslararası başlıklar arasında yer alacak.
İSRAİL'İN SALDIRILARI VE GAZZE'DEKİ SON DURUM
İsrail'in bölgeyi tehlikeye atan adımları da toplantıda ele alınacak konular arasında bulunuyor. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda gelinen son durumun istişare edilmesi bekleniyor.
Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle atılabilecek ortak askerî iş birliği adımları da MGK'da müzakere edilecek.
Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırı dalgasının bölgesel istikrara etkileri de toplantıda değerlendirilecek.
EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE VE KKTC'NİN HAKLARI ELE ALINACAK
MGK'nın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alınabilecek önlemler toplantıda ele alınacak.
Yunanistan ile ilişkilerin de değerlendirileceği toplantıda, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik ve dış politika gündemindeki yeri masaya yatırılacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Bugünkü MGK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmalar, Irak ve Suriye'deki güvenlik gelişmeleri, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği gibi birçok başlık ele alınacak.
Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları kapsamında Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ile bölge ülkeleriyle askerî iş birliği imkânları da Kurulun gündeminde olacak.