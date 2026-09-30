Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hafta başında gerçekleştirilen Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının yansımalarının da MGK gündeminde yer alması bekleniyor.

Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından takip ediliyor. MGK'da, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Kurul üyelerine bilgi verilecek.

Beştepe’de toplanacak Millî Güvenlik Kurulu’nun gündeminde terörle mücadele, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye’nin güvenlik politikaları yer alıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER MASADA

Toplantıda Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik başlıkları da değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiri de MGK gündeminde olacak.

Ortak bildiride, Sincar bölgesinde Irak devlet otoritesinin tam olarak sağlanacağı ve yabancı ve yasaklı silahlı unsurların bölgeden temizleneceği ifade edilmişti.

Irak'ın alacağı güvenlik önlemlerine bağlı olarak Başika-Zilkan Üssü'nün belirli bir takvim ve mekanizma çerçevesinde kademeli olarak Irak Federal Hükûmeti'ne devredilmesine de işaret edilmişti. Söz konusu gelişmelerin ve atılabilecek adımların MGK'da ele alınması öngörülüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

MGK toplantısında ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de değerlendirilecek. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerinin ele alınması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de Kurulun gündemindeki uluslararası başlıklar arasında yer alacak.