Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeşil sahalarda illegal ve etik dışı bahis eylemlerine karşı tarihi bir operasyona imza attı.
SON 5 YIL TEK TEK İNCELENDİ: 448 İDARECİ YAKALANDI!
TFF tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış isimlerin finansal ve bahis hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda, görev aldıkları dönemlerde aktif olarak bahis oynadığı tespit edilen tam 448 idareci belirlendi. TFF Yönetimi, usulsüzlük tespiti yapılan tüm isimleri vakit kaybetmeksizin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 İSİM
Dört büyüklerden PFDK'ye sevk edilen isimler:
KULÜP
PFDK'YE SEVK EDİLEN İSİMLER
Beşiktaş
Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya
Fenerbahçe
Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer
Galatasaray
Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm
Trabzonspor
Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici
TFF'DEN AÇIKLAMA
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
Ertuğrul Doğan'dan açıklama:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da açıklamalarda bulundu.
Açıklama şu şekilde:
"Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bu konular hakkında bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanları federasyonda yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle bir takdir göstermiş. Bir hatamız olduysa affola ama herhangi bir art niyet yok.
Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların isimleri liglere verildi. Keşke böyle bir şeyle gündem meşgul olmasaydı. Biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz. Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 santim bile geri adım yok."
PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLERİN TAMAMI
TFF BAHİS SORUŞTURMASI
PFDK'ya sevk edilen kulüp yöneticileri
2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin listesi
Alanyaspor
6 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
BURAK DOGAN AYDOGAN
ALANYASPOR
HÜSEYİN GÜMRÜKCÜLER
ALANYASPOR
AHMET TUNCER
ALANYASPOR
CUMA KADIOĞLU
ALANYASPOR
SELAMİ FAZLIOĞLU
ALANYASPOR
YAKUP ŞİMŞEK
ALANYASPOR
Amed Sportif Faaliyetler
19 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
BİLAL CAN
AMED SPORTİF FAALİYETLER
LEZGİN YÜREKLİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
SADIK SANA
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET SALİH ARZU
AMED SPORTİF FAALİYETLER
ROJBİN TELLİOĞLU
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET DELİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
REMZİ ÖZYILDIZ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET ALİ ACAR
AMED SPORTİF FAALİYETLER
ONUR MERCAN
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MAZLUM ALTINDAĞ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
NURETTİN YILDIZ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
ERGİN BAŞARİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
RONAYİ BİNEN
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET BEGÜN
AMED SPORTİF FAALİYETLER
YILMAZ DEMİR
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET VEYSİ KOYUN
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MEHMET ÇAKMAKÇI
AMED SPORTİF FAALİYETLER
BEKİR GÜNEŞ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
MUSTAFA MESUT KAYA
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Ankara Keçiörengücü
3 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
SELÇUK KARADAĞ
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
İSKENDER ÖZBALTA
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
ABDULKADİR KAZAN
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
Antalyaspor
26 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
TUNCAY GÜLEL
ANTALYASPOR
ERHAN ERDEM
ANTALYASPOR
EMRAH ÇELİK
ANTALYASPOR
AHMET ATEŞ
ANTALYASPOR
SÜLEYMAN ÇAĞDAŞ USLU
ANTALYASPOR
MEHMET AĞIRBAYRAKTAR
ANTALYASPOR
ŞAKİR ÖNCÜL
ANTALYASPOR
FATİH DEMİRTOP
ANTALYASPOR
İBRAHİM GÖKHAN KASAPOĞLU
ANTALYASPOR
ERSEL ÇETİN
ANTALYASPOR
FESİH TAMİNCE
ANTALYASPOR
UFUK SEZER
ANTALYASPOR
RIZA PERÇİN
ANTALYASPOR
AHMET OKAN BÜYÜKBALLI
ANTALYASPOR
BAHADIR ASLAN
ANTALYASPOR
HAKAN ONAY
ANTALYASPOR
RECEP BAYRAKTAR
ANTALYASPOR
ALİ ÇAN
ANTALYASPOR
MURAT ŞİMŞEK
ANTALYASPOR
BURAK UYSALOĞLU
ANTALYASPOR
CESUR BURAK AKAR
ANTALYASPOR
BAHADIR HAKTANIR
ANTALYASPOR
DAĞLAR EKŞİ
ANTALYASPOR
AKIN TATLIPINAR
ANTALYASPOR
AYTAÇ ALTAY
ANTALYASPOR
GÖKHAN KESTİROĞLU
ANTALYASPOR
Bandırmaspor
22 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ÖZGÜR KIZILLAR
BANDIRMASPOR
OĞUZ KIR
BANDIRMASPOR
ONUR GÖÇMEZ
BANDIRMASPOR
ÖZGÜN EREN
BANDIRMASPOR
SAMED KOCAMAN
BANDIRMASPOR
YUNUS DÜZMEKİK
BANDIRMASPOR
MUSTAFA DER
BANDIRMASPOR
UĞUR MARAL
BANDIRMASPOR
GÖKER DURU
BANDIRMASPOR
CEM ERER
BANDIRMASPOR
ÖZEL AYDIN
BANDIRMASPOR
SAMİ CAN EKEN
BANDIRMASPOR
MEHMET ÖZBAY
BANDIRMASPOR
GÖKHAN TUNÇ
BANDIRMASPOR
MERT BALIKÇI
BANDIRMASPOR
ONUR ÇON
BANDIRMASPOR
ÜNSAL YAMANER
BANDIRMASPOR
RAHİM ÖZDEMİR
BANDIRMASPOR
SADİ KİLERCİOĞLU
BANDIRMASPOR
ÖZENÇ BATIMOR
BANDIRMASPOR
HAKAN HULUSİ KAYA
BANDIRMASPOR
TEZCAN ASLAN
BANDIRMASPOR
Batman Petrol Spor
1 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MERT NASIROĞLU
BATMAN PETROL SPOR
Beşiktaş
10 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
TARKAN SER
BEŞİKTAŞ
KEREM GÜREL
BEŞİKTAŞ
FIRAT FİDAN
BEŞİKTAŞ
MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR
BEŞİKTAŞ
KADİR KILIÇ
BEŞİKTAŞ
MUSTAFA MOLLAOĞLU
BEŞİKTAŞ
HAKAN DALTABAN
BEŞİKTAŞ
İBRAHİM KEMAL BARIŞ DİLLİOĞLU
BEŞİKTAŞ
ENİS ULUSOY
BEŞİKTAŞ
SERHAN ÇETİNSAYA
BEŞİKTAŞ
Bodrum FK
37 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MEHMET ONUR SÖNMEZ
BODRUM FK
MUSTAFA KARA
BODRUM FK
KAMİL BACI
BODRUM FK
BERDAN KÖROĞLU
BODRUM FK
MAHMUT DENİZ
BODRUM FK
SELİM CANER
BODRUM FK
ARİF ÖZÇINAR
BODRUM FK
UĞUR ÇİLİNGİROĞLU
BODRUM FK
COŞKUN ARAS
BODRUM FK
SERHAT DAYANÇ
BODRUM FK
UFUK KAYA
BODRUM FK
YİĞİT DEMİR
BODRUM FK
MURAT ŞENGÜL
BODRUM FK
NEJDET BAŞTUĞ
BODRUM FK
NURETTİN AVDAN
BODRUM FK
BİROL AHİ
BODRUM FK
İBRAHİM ÇAKIR
BODRUM FK
BARIŞ ILGIN
BODRUM FK
HÜSEYİN GÖZÜTOK
BODRUM FK
SERDAR SÖYLEMEZ
BODRUM FK
NAFİZ DOĞAN
BODRUM FK
CEMAL DEMİRCİ
BODRUM FK
TAYYAR GÜNDOĞAN
BODRUM FK
MESUT DURATEYMUR
BODRUM FK
GÖKSEL ÇAMLI
BODRUM FK
CAN ÖZTÜZÜN
BODRUM FK
MURAT ÖNDER
BODRUM FK
İBRAHİM MERAL
BODRUM FK
EYÜP DANACI
BODRUM FK
HALİL DURMAZ
BODRUM FK
SÜLEYMAN NAFİZ TEKGÜL
BODRUM FK
CANER TUNA
BODRUM FK
HADİ TÜRK
BODRUM FK
HALİL ESER
BODRUM FK
İSMET ÖZSARSILMAZ
BODRUM FK
HÜSEYİN KARACA
BODRUM FK
FATİH MURAT YILDIZ
BODRUM FK
Boluspor
37 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
KENAN ALTUNDAĞ
BOLUSPOR
HÜSEYİN TAYŞİ
BOLUSPOR
MURAT ŞABABLI
BOLUSPOR
RAGIP KAAN SEMERCİOĞLU
BOLUSPOR
ALPER ALTUNTAŞ
BOLUSPOR
ABDULLAH ONUR
BOLUSPOR
SERKAN SÜZGEN
BOLUSPOR
OKTAY TÜRK
BOLUSPOR
HALİL İBRAHİM YAVAŞ
BOLUSPOR
ALİ ŞEN
BOLUSPOR
ALİ GÜRSOY
BOLUSPOR
İSMAİL DURU
BOLUSPOR
SUAT ÇELEN
BOLUSPOR
HAŞİM ERDOĞAN
BOLUSPOR
FUAT TUT
BOLUSPOR
AHMET UFUK GÜLER
BOLUSPOR
ÇETİN UÇ
BOLUSPOR
FURKAN GÖKHAN ÇİÇEKDENK
BOLUSPOR
TOLGA BECİKOĞLU
BOLUSPOR
NACİ TOLGA TÜRKAR
BOLUSPOR
ABDULKADİR KILIÇ
BOLUSPOR
CANER YILDIRIM
BOLUSPOR
UFUK ALIN
BOLUSPOR
ABDULLAH AYARCAN
BOLUSPOR
MAHMUT ÇİMENDER
BOLUSPOR
KAMURAN AVCI
BOLUSPOR
HAKAN ÖZSOY
BOLUSPOR
AHMET TOPALOĞLU
BOLUSPOR
MAKSUT BEYKOZ
BOLUSPOR
AYKUT SANVER
BOLUSPOR
AHMET UZUNOĞLAN
BOLUSPOR
EFEHAN BAYRAK
BOLUSPOR
ALPER ALAN
BOLUSPOR
KEMAL SİNAN HAYDAROĞLU
BOLUSPOR
MEVLÜT SAFA ÖZÇELİK
BOLUSPOR
ALİ REHA ÖZÇELİK
BOLUSPOR
OĞUZHAN ÖZÇELİK
BOLUSPOR
Bursaspor
17 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
FARUK BAKGÖR
BURSASPOR
MUSTAFA DİŞLON
BURSASPOR
SAMET İLHAN
BURSASPOR
METİN ALP
BURSASPOR
EMRE PLANALI
BURSASPOR
TAMER İŞLER
BURSASPOR
TOLGA KAYAER
BURSASPOR
EREN ŞENGÜZEL
BURSASPOR
İSMAİL EDİZ ÖZTÜRK
BURSASPOR
ENES ÇELİK
BURSASPOR
TALHA TEMUR HAN
BURSASPOR
HAYRETTİN GÜLGÜLER
BURSASPOR
MUSTAFA ERMİŞ
BURSASPOR
ALİ AĞIR
BURSASPOR
YASİN TÜNBEK
BURSASPOR
İSMAİL ERTEKİN
BURSASPOR
YALÇIN CAMBAZ
BURSASPOR
Çaykur Rizespor
13 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
FATİH BAKOĞLU
ÇAYKUR RİZE SPOR
TOLGA HASAN TOPTAN
ÇAYKUR RİZE SPOR
NURULLAH HAŞİMOĞLU
ÇAYKUR RİZE SPOR
CELİL GÜNER
ÇAYKUR RİZE SPOR
CEYHUN KAZANCI
ÇAYKUR RİZE SPOR
SEMİH FATİH KIZILTAN
ÇAYKUR RİZE SPOR
MEHMET ÖMEROĞLU
ÇAYKUR RİZE SPOR
AYTEKİN KALENDER
ÇAYKUR RİZE SPOR
SERKAN KARAVİN
ÇAYKUR RİZE SPOR
AHMET YILMAZ ZEHİROĞLU
ÇAYKUR RİZE SPOR
MİKAİL TURGUT
ÇAYKUR RİZE SPOR
RECEP ALİ AVCI
ÇAYKUR RİZE SPOR
MUSTAFA ÇİLİNGİROĞLU
ÇAYKUR RİZE SPOR
Çorum FK
5 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MUTLU ÇITAK
ÇORUM FK
MUSTAFA ERCAN
ÇORUM FK
HASAN SERDAR YILMAZ
ÇORUM FK
SERDAR KOÇAK
ÇORUM FK
BARAN KORKMAZOĞLU
ÇORUM FK
Erzurumspor FK
10 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
SELÇUK YAVUZ
ERZURUMSPOR FK
AVNİ AKDEMİR
ERZURUMSPOR FK
AHMET DAL
ERZURUMSPOR FK
MURAT URKUÇ
ERZURUMSPOR FK
MUSTAFA AYGÜN
ERZURUMSPOR FK
ERDEM BENTOĞLU
ERZURUMSPOR FK
MEHMET MUTLU
ERZURUMSPOR FK
BURAKHAN BURUCU
ERZURUMSPOR FK
EMRE AYTEKİN
ERZURUMSPOR FK
MELİKŞAH TEKİN
ERZURUMSPOR FK
Eyüpspor
6 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
OKTAY TÜZEN
EYÜPSPOR
GÜRKAN PALAVUZ
EYÜPSPOR
DURSUN ALİ AKYILDIZ
EYÜPSPOR
ÖNDER OKTUGAN
EYÜPSPOR
YASİN AKYÜZ
EYÜPSPOR
TAYLAN ŞEN
EYÜPSPOR
Fenerbahçe
3 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
EREN ALİ DİŞLİ
FENERBAHÇE
BEKİR İRDEM
FENERBAHÇE
ERDEM SEZER
FENERBAHÇE
Galatasaray
5 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
EMİR ARAL
GALATASARAY
ÖZGÜR IŞITAN GÜN
GALATASARAY
ALİ YÜCE
GALATASARAY
MARUF GÜNEŞ
GALATASARAY
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM
GALATASARAY
Gaziantep FK
14 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MEHMET FATİH KONUK
GAZİANTEP FK
ALİ KUMRU
GAZİANTEP FK
MEHMET KORKMAZ
GAZİANTEP FK
SERHAT TÜMER
GAZİANTEP FK
CEVAT GÜLLÜ
GAZİANTEP FK
FERİT GÜNEY DAĞDEVİREN
GAZİANTEP FK
HALİL İBRAHİM KÜSBEOĞLU
GAZİANTEP FK
ADNAN ÖZTÜRK
GAZİANTEP FK
BATIKAN ERKAN TURAL
GAZİANTEP FK
ZEKİ ORMANLI
GAZİANTEP FK
BÜLENT İNGEÇ
GAZİANTEP FK
MEHMET ERİM ARIKAN
GAZİANTEP FK
MEHMET YEŞİLMEN
GAZİANTEP FK
DOĞAN ÖZTÜRK
GAZİANTEP FK
Gençlerbirliği
25 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
İLKE İĞREK
GENÇLERBİRLİĞİ
FATİH GÖÇER
GENÇLERBİRLİĞİ
HAZIM KAHRAMANER
GENÇLERBİRLİĞİ
MEHMET SOYLU
GENÇLERBİRLİĞİ
MEHMET HAKAN ONKUR
GENÇLERBİRLİĞİ
SERDAR GÜR
GENÇLERBİRLİĞİ
İSMAİL İLKER ÇOLAK
GENÇLERBİRLİĞİ
EMRE GÖKDEMİR
GENÇLERBİRLİĞİ
ÖZGÜR DURŞEN
GENÇLERBİRLİĞİ
ABDÜLVAHİT VARDAR
GENÇLERBİRLİĞİ
SEZGİN ÖZKAN
GENÇLERBİRLİĞİ
BURAK BERKAY ÖZSU
GENÇLERBİRLİĞİ
OKTAY YÜKSEL
GENÇLERBİRLİĞİ
HARUN EROL
GENÇLERBİRLİĞİ
İSMAİL GELİÇ
GENÇLERBİRLİĞİ
TAYFUN BAĞLAN
GENÇLERBİRLİĞİ
MURAT ARAS
GENÇLERBİRLİĞİ
MUSTAFA YURTSEVER
GENÇLERBİRLİĞİ
GÜN EMRE İÇER
GENÇLERBİRLİĞİ
ADEM BECERİKLİ
GENÇLERBİRLİĞİ
COŞKUN BALKAN
GENÇLERBİRLİĞİ
MURAT GÜNEŞ
GENÇLERBİRLİĞİ
TOLGA TOPCUOĞLU
GENÇLERBİRLİĞİ
TOLGA ARSLAN
GENÇLERBİRLİĞİ
ÜMİT UTAŞ
GENÇLERBİRLİĞİ
Göztepe
3 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
SİNAN ÖZNUR
GÖZTEPE
ENES MEMİŞ
GÖZTEPE
BARIŞ HOCAOĞLU
GÖZTEPE
Iğdır FK
1 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MUHAMMET İSMAİL SAĞLAM
IĞDIR FK
İstanbul Başakşehir FK
1 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
UĞUR ÜNSAL
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
İstanbulspor
7 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MUHAMMET METE
İSTANBULSPOR
COŞKU ALPARSLAN
İSTANBULSPOR
GİRAY KAVAZOĞLU
İSTANBULSPOR
ÖMER SARIALİOĞLU
İSTANBULSPOR
HASAN KOÇYİĞİT
İSTANBULSPOR
TOLGA TURAN
İSTANBULSPOR
MUSA KAZIM ENGİN
İSTANBULSPOR
Karagümrük FK
7 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
BURHAN GENÇ
KARAGÜMRÜK FK
YUSUF GÜZEL
KARAGÜMRÜK FK
SELİM UÇAR
KARAGÜMRÜK FK
EMRE UÇAR
KARAGÜMRÜK FK
KADİR UÇAR
KARAGÜMRÜK FK
METİN BOZYİĞİT
KARAGÜMRÜK FK
GÜRKAN KARABOĞAZ
KARAGÜMRÜK FK
Kayserispor
8 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
RIZA ERKUT YURDEMİ
KAYSERİSPOR
SEYİT MUTİER
KAYSERİSPOR
SEYİT HALİL TURGUT
KAYSERİSPOR
SAVAŞ BALIKKUŞU
KAYSERİSPOR
İSMAİL EĞİN
KAYSERİSPOR
FURKAN GÜVEN
KAYSERİSPOR
EMİR AKPINAR
KAYSERİSPOR
SAMET KOÇ
KAYSERİSPOR
Kocaelispor
21 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
OKAN YILDIRIM
KOCAELİSPOR
HALİL YÜKSEL
KOCAELİSPOR
VURAL YILDIZ
KOCAELİSPOR
MEHMET KÖRDEMİR
KOCAELİSPOR
EKİN AKYOLLU
KOCAELİSPOR
ENES TABAN
KOCAELİSPOR
MERT KAVŞUT
KOCAELİSPOR
İSMAİL AL
KOCAELİSPOR
UĞUR ŞAHİN
KOCAELİSPOR
KAMİL SERT
KOCAELİSPOR
TARIK GÜRGEN
KOCAELİSPOR
HAKAN ÖZSOY
KOCAELİSPOR
ATAKAN YAVUZ
KOCAELİSPOR
ORÇUN AYGÜL
KOCAELİSPOR
ÖZCAN ÇELİKTİR
KOCAELİSPOR
HARUN KAYA
KOCAELİSPOR
ORHAN DÖNMEZ
KOCAELİSPOR
SAİT ERTUĞ
KOCAELİSPOR
HAKAN BÜYÜK
KOCAELİSPOR
MURAT SEYMEN
KOCAELİSPOR
ALTAN TEMİRTAŞ
KOCAELİSPOR
Konyaspor
10 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MUHAMMET ALİ ATASEVER
KONYASPOR
ALİ AYDINALP
KONYASPOR
REMZİ MERT SELEK
KONYASPOR
EROL UÇMAZBAŞ
KONYASPOR
RAMAZAN ÇAT
KONYASPOR
OSMAN SERPER
KONYASPOR
CİHANGİR BURAK TANOĞLU
KONYASPOR
MAHMUT KARACA
KONYASPOR
KEREM ÖTEN
KONYASPOR
OSMAN ÖZTÜRK
KONYASPOR
Manisa FK
30 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ŞÜKRÜ FUAT ŞAHİN
MANİSA FK
BERKAN ONUR
MANİSA FK
ALİ KAZIM BERBER
MANİSA FK
FAİK KAV
MANİSA FK
YASİN ÇINAR
MANİSA FK
ZAFER ŞENTÜRK
MANİSA FK
TEVFİK ERAND
MANİSA FK
ENGİN ANLI
MANİSA FK
OSMAN IŞIK
MANİSA FK
YAŞAR POLAT
MANİSA FK
HAYRULLAH TEPELİ
MANİSA FK
OĞUZHAN DİNÇ
MANİSA FK
BURAK IŞIKLAR
MANİSA FK
ONUR PEKBAYIK
MANİSA FK
ANIL ZEYNEL YAVUZ
MANİSA FK
NADİR UZBASAN
MANİSA FK
ALİ İNER
MANİSA FK
MURAT TAŞKIRAN
MANİSA FK
İSA YAVAŞ
MANİSA FK
SERKAN İŞYAPAN
MANİSA FK
KAHRAMAN AKKAL
MANİSA FK
MUZAFFER ESENKAYA
MANİSA FK
ONUR PEYNİRCİ
MANİSA FK
KADRİ GÜNGÜLER
MANİSA FK
SERKAN MALAY
MANİSA FK
MUSTAFA ALİ GERDAN
MANİSA FK
TARIK EROĞLU
MANİSA FK
ERDEM ÖZKAN
MANİSA FK
GÖRKEM SARAÇ
MANİSA FK
MUSTAFA PEKÇETİN
MANİSA FK
Mardin 1969 Spor
13 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ABDULKADİR KALKAN
MARDİN 1969 SPOR
İBRAHİM HALİL YİĞİT
MARDİN 1969 SPOR
POLAT KASAP
MARDİN 1969 SPOR
YUSUF AŞAR
MARDİN 1969 SPOR
MAHMUT AŞAR
MARDİN 1969 SPOR
MİRAÇ MURAT KAYA
MARDİN 1969 SPOR
YAŞAR BOZAN
MARDİN 1969 SPOR
ABDULKADİR SEVİŞ
MARDİN 1969 SPOR
NECMEDDİN NAS
MARDİN 1969 SPOR
RIDVAN AŞAR
MARDİN 1969 SPOR
RIDVAN AKTÜRK
MARDİN 1969 SPOR
RAKAN KELEŞ
MARDİN 1969 SPOR
RAMAZAN ASAN
MARDİN 1969 SPOR
Muğlaspor
17 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
CAHİT ALKAN
MUĞLASPOR
AHMET NİYAZİ ÇAĞLAR
MUĞLASPOR
SERDAR SITKI GÜRSOY
MUĞLASPOR
HÜSEYİN ÖZCAN
MUĞLASPOR
ALİ ÇAKIR
MUĞLASPOR
MEHMET KURAY
MUĞLASPOR
CEYHUN AYDINLI
MUĞLASPOR
ŞAHİN KIRKAN
MUĞLASPOR
ABDULLAH ESKİHİSARLI
MUĞLASPOR
HASAN KESKİN
MUĞLASPOR
NURİ GÜLTEKİN
MUĞLASPOR
ÖMER KIZILKAYA
MUĞLASPOR
SERCAN ATASOY
MUĞLASPOR
GÖKHAN UZ
MUĞLASPOR
MUSTAFA ÇÖMEZ
MUĞLASPOR
HAKAN ÖZCAN
MUĞLASPOR
EGE ERMAN TÖLEK
MUĞLASPOR
Pendikspor
6 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
MEHMET BÜLBÜL
PENDİKSPOR
YUNUS ŞAHİN
PENDİKSPOR
YAVUZ YILDIRIM
PENDİKSPOR
ERDEM YAĞCI
PENDİKSPOR
BÜLENT AKSU
PENDİKSPOR
ONUR DURASI
PENDİKSPOR
Samsunspor
7 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ALİ ASAL
SAMSUNSPOR
SEYİT ALİ KİNDAN
SAMSUNSPOR
GİRAY ŞEN
SAMSUNSPOR
RIFAT YILMAZ
SAMSUNSPOR
SERKAN KAYA
SAMSUNSPOR
GÖKHAN KUTLU
SAMSUNSPOR
ZAFER ERDOĞAN
SAMSUNSPOR
Sarıyer
21 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ESAT EMİR CEVAHİR
SARIYER
MERT HACISÜLEYMANOĞLU
SARIYER
AHMET EMRE YALDIZ
SARIYER
HİKMET BURAK BIÇAKCI
SARIYER
ADEM VURMAZ
SARIYER
ÜMİT KAPICIOĞLU
SARIYER
VEDAT DEMİR
SARIYER
MUHARREM YAVUZ
SARIYER
MURAT KUL
SARIYER
BAYRAM HAYRİ TANSIK
SARIYER
GÜRKAN EVRANKAYA
SARIYER
SERKAN TORUN
SARIYER
TEOMAN KIRAN
SARIYER
ZAFER ÖZTÜRK
SARIYER
OĞUZHAN KÖSEOĞLU
SARIYER
SERHAT KÖKLÜER
SARIYER
OSMAN YILDIZ
SARIYER
ALİ OSMAN DELİHASAN
SARIYER
EYÜP GÜLOĞLU
SARIYER
ZAFER KURT
SARIYER
BERKANT DEMİR
SARIYER
Sivasspor
5 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
YASİN OCAK
SİVASSPOR
MÜCAHİD YILDIZ
SİVASSPOR
MUSTAFA KURBANOĞLU
SİVASSPOR
EMRE ÖZGÜ
SİVASSPOR
DOĞUKAN HÜSEYİN OTYAKMAZ
SİVASSPOR
Trabzonspor
13 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
YALÇIN ORHAN
TRABZONSPOR
ZEYYAT KAFKAS
TRABZONSPOR
MURAT İSKENDER
TRABZONSPOR
KEMAL ERTÜRK
TRABZONSPOR
TANER FİKRET SARAL
TRABZONSPOR
LOKMAN SADIKLAR
TRABZONSPOR
ŞENOL KAYNAR
TRABZONSPOR
ERTUĞRUL DOĞAN
TRABZONSPOR
ABDULKADİR FERDA BAŞKAN
TRABZONSPOR
SEMİH HEKİMOĞLU
TRABZONSPOR
DERVİŞ KÖZ
TRABZONSPOR
İBRAHİM ŞAHİNKAYA
TRABZONSPOR
CEYHUN ESKİCİ
TRABZONSPOR
Ümraniyespor
4 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
ALPER SARISOY
ÜMRANİYESPOR
RIDVAN ERBAŞ
ÜMRANİYESPOR
ÜNAL MEMİÇ
ÜMRANİYESPOR
OĞUZHAN GÜNDÜZ
ÜMRANİYESPOR
Van Spor FK
15 kişi
İSİM SOYİSİM
KULÜBÜ
SAİT SERHAT HANOĞLU
VAN SPOR FK
MEHMET EMİN ÖKER
VAN SPOR FK
YUNUS AYTÜRK
VAN SPOR FK
EMRAH DAĞ
VAN SPOR FK
YUNUS EMRE AYKAÇ
VAN SPOR FK
ADİL KIYAK
VAN SPOR FK
ORHAN YILDIRIM
VAN SPOR FK
BURAK BUCUT
VAN SPOR FK
ERCAN DÜLGE
VAN SPOR FK
ULAŞ SOFRACI
VAN SPOR FK
ÖZGÜR İREÇ İLHAN
VAN SPOR FK
GÖKHAN BAYRAMOĞLU
VAN SPOR FK
SEZAİ MARAL
VAN SPOR FK
ÖMER DENĞİZ
VAN SPOR FK
KUBİLAY ÖNAY
VAN SPOR FK