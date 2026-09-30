TFF’den VAR odasındaki incelemeye ilişkin açıklama! “Dijital materyaller silindi” iddiasına karşı suç duyurusu
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını açıkladı. TFF, bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme gerçekleştirildiğini belirterek bazı dijital materyallerin silindiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
VAR odasında inceleme
TFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir." denildi.
İncelemenin TFF'nin ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İncelemenin amacı ve kapsamı, ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür. Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, 'Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işbirliğini sağlamaktadır."
"Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonunu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."