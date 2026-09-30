TFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir." denildi.

TFF VAR odası (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İncelemenin TFF'nin ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelemenin amacı ve kapsamı, ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür. Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, 'Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işbirliğini sağlamaktadır."