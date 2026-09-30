Bir zamanlar yaklaşık beş ailenin yaşadığı adada, bugün tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Ada sakinleri geçimlerini balıkçılık, balina avcılığı ve kuş yumurtası toplayıcılığıyla sağlarken, zorlu yaşam ve ulaşım koşulları nedeniyle 1930'lu yıllarda adayı terk etti. Günümüzde ise adadaki tek yapı, elektriğin bulunmadığı ve yağmur suyunun kullanıldığı küçük bir avcı kulübesi olarak varlığını sürdürüyor.

Adadaki beyaz kulübe, sanıldığı gibi özel bir konut değil, avcı kulübesi. (Foto: Unusual Places)

ADANIN UNUTULAN ESKİ SAKİNLERİ: YALNIZLIK NEREDEN BAŞLIYOR?

Elliðaey Adası, bugün "dünyanın en yalnız evi" lakabıyla anılsa da her zaman bu kadar sessiz ve insansız değildi. Yüzyıllar önce bu küçük adada yaklaşık beş aile hayat sürüyor; ada sakinleri balıkçılık, balina avcılığı ve deniz kuşlarının yumurtalarını toplayarak geçimlerini sağlıyordu.

Ancak izole coğrafya, artan zorluklar ve anakaraya ulaşımın imkansızlığı adadaki yaşamı sürdürülemez hale getirdi. 1930'lu yıllara gelindiğinde adadaki son aile de burayı tamamen terk etti ve Elliðaey, tamamen insan sesinden uzak, yalnız bir doğa parçasına dönüştü. O günden sonra adanın kalıcı bir sakini hiç olmadı.

Adada şehir elektriği bulunmuyor. (Foto: Unusual Places)

O MEŞHUR EVDE KİM YAŞIYOR?

İnternette dolaşan "içinde kimse bilmiyor" ya da "terkedilmiş hayalet ev" iddialarının aksine, o bina aslında 1953 yılında Elliðaey Avcılık Derneği tarafından inşa edilmiş bir avcı kulübesi. Adada konaklayan tek kişiler, mevsimsel olarak bölgeye gelen ve Kuzey Atlantik'in simgesi olan deniz papağanlarını (puffin kuşlarını) avlayan yerel avcılar.

Kulübede kullanılmak üzere yağmur suyu toplanıyor. (Foto: Unusual Places)

MODERN İMKANLARIN HİÇE SAYILDIĞI BU DİK YAMAÇLI ADADA NASIL HAYATTA KALINABİLİYOR?

Elektrik ve Şebeke Yok: Kulübede şehir elektriği bulunmuyor; ancak avcıların getirdiği propan gazı tüpleri ve içerideki sınırlı tesisat sayesinde temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Su İhtiyacı Yağmurla Karşılanıyor: Adada akan bir tatlı su kaynağı olmadığından, çatıya kurulan sistemler vasıtasıyla yağmur suyu toplanarak duş ve temizlik gibi işler için kullanılıyor.

Ulaşım Tamamen Macera: Adanın etrafını saran dik kayalıklar nedeniyle buraya normal bir gemiyle yanaşmak imkansız. Ziyaretçiler teknelerle adaya ulaşıp, kayalıklara sabitlenmiş kalın iplere tutunarak zirveye tırmanmak zorunda.

Kaynaklar:

Snopes - The 'World's Loneliest House': Elliðaey's Myths Debunked

Guide to Iceland - Ellidaey Island Travel Guide

UnusualPlaces - Elliðaey Island Lodge: The Real Story of Iceland's Lonely House