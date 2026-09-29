Beyanlarda Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede kadınların dahil edildiği organizasyonlar yapıldığı ve tekneye gelen kişilere uyuşturucu madde temin edildiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında Tuba Efe hakkında da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bir beyan bulunduğu kaydedildi.

Nur Zeliha Doğan'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Elde edilecek sonuçların soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

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TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında dosyaya giren beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, kadınların dahil edildiği organizasyonları düzenlediği veya bunlara aracılık ettiği öne sürülen kişilerin tespit edilmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla adli işlemler sürüyor.

Yakalanamayan Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'e yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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