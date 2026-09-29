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Antalya’da 35 adres ve 2 tekneye uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Muhittin Böcek ve oğlunun adlarının geçtiği dosyada 18 gözaltı

Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv ve inşaat sektörlerinden iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin geçtiği bazı buluşmalara ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddialarına ilişkin beyanların bulunduğu belirtildi.

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Antalya’da 35 adres ve 2 tekneye uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Muhittin Böcek ve oğlunun adlarının geçtiği dosyada 18 gözaltı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Video Oynatma İkonu 35 adres ve 2 tekne didik didik arandı

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin de geçtiği dosyada, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları mercek altına alındı.

Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

35 ADRES VE 2 TEKNEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

29 Eylül 2026 tarihinde 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Sezgin Köysüren, İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Muhammed Serkan Köysüren, Cafer Afşin Yılmaz, Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Vahit Petek, Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, Sinan Çizmeci ve Murat Çelik yakalanarak gözaltına alındı.

Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

NoŞüpheliGörev / Şirket / Faaliyet
1Neşet KoçkarAnex Tour ve Selectum Otel sahibi
2Vahit PetekMiarosa Otelleri sahibi
3Murat ÇelikSıralı Kebaplar sahibi
4Emin Murat SüğlünTurizmci, iş insanı
5Şemsettin LökoğluİMT Sera Otomasyon Şirketi sahibi
6Sezgin Köysürenİş insanı
7Arda TüzünMercedes Hastalya sahibi
8İrfan TüzünMercedes Hastalya sahibi
9Serkan TemuçinEski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
10Muhammed Serkan KöysürenSilah fabrikası ve EKPA İnşaat yönetiminde
11Necati Doğukan ÜnalSu Otelleri sahibinin oğlu
12Sinan ÇizmeciEmlakçı
13Cafer Afşin YılmazTarım ürünleri satışı
14Ahmet Metin GökhanPortobello Otelleri eski sahibi
15Nur Zeliha Doğan
16Arife Ünlü
17Selin Çelik
18Fatma Gül Deveci
19Tuba Efe
20Kübra Salucu

DOSYADA BİRBİRİYLE KESİŞEN OLAY ZİNCİRLERİ

Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen birden fazla olay zincirinin bulunduğu belirtildi.

Dosyadaki beyanlarda Selectum Otel'de Neşet Koçkar, Vahit Petek, Emin Murat Süğlün ve Fatma Gül Deveci'nin isimlerinin geçtiği uyuşturucu madde kullanımı ve kadınların dahil edildiği organizasyonlara ilişkin iddiaların yer aldığı bildirildi.

Şemsettin Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede uyuşturucu madde temin edildiği ve kadınların dahil edildiği organizasyonlar düzenlendiğine yönelik beyanların da dosyada bulunduğu kaydedildi.

Muhittin Böcek’in adının geçtiği dosyada 18 gözaltıMuhittin Böcek’in adının geçtiği dosyada 18 gözaltı

MUHİTTİN BÖCEK'İN İSMİNİN GEÇTİĞİ TEKNE BULUŞMASI

Soruşturmadaki bir diğer olay zincirinin ise Sezgin Köysüren'e ait olduğu belirtilen teknedeki buluşmaya ilişkin olduğu aktarıldı.

Dosyadaki anlatımlarda söz konusu buluşmada Muhittin Böcek ile Nur Zeliha Doğan'ın isimlerinin geçtiği belirtildi.

Beyanların içeriği ile şüpheliler arasındaki bağlantıların teknik ve kriminal delillerle araştırıldığı bildirildi.

SU OTEL'E İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BEYAN

Dosyada eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'e ilişkin de bir beyan yer aldı.

Buna göre Temuçin'in iki kadını Konyaaltı'ndaki Su Otel'e yönlendirdiği, otelde Mustafa Gökhan Böcek ve arkadaşlarının bulunduğu öne sürüldü.

Aynı beyanda Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği iddia edilen kokainin burada kullanıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu anlatımların soruşturma kapsamında doğrulanmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Antalya’da 35 adres ve 2 tekneye uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Muhittin Böcek ve oğlunun adlarının geçtiği dosyada 18 gözaltı-4

TUBA EFE'YE İLİŞKİN BEYAN DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında Tuba Efe hakkında da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bir beyan bulunduğu kaydedildi.

Beyanda, Mustafa Gökhan Böcek tarafından temin edildiği öne sürülen uyuşturucu maddenin kullanıldığı iddiasına yer verildi.

TEKNEDE UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ İDDİASI

Şemsettin Lökoğlu hakkında dosyada birden fazla beyan bulunduğu belirtildi.

Beyanlarda Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede kadınların dahil edildiği organizasyonlar yapıldığı ve tekneye gelen kişilere uyuşturucu madde temin edildiği öne sürüldü.

Lökoğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"UYUŞTURUCU İÇEREN KEK" BEYANI

Necati Doğukan Ünal'a ilişkin dosyadaki beyanda ise teknede uyuşturucu madde içerdiği ileri sürülen keklerin bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu maddelerin niteliğinin ve dosyada yer alan beyanların doğruluğunun yürütülen adli soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.

Muhittin Böcek ve oğlunun adı uyuşturucu ve fuhuş dosyasında!Muhittin Böcek ve oğlunun adı uyuşturucu ve fuhuş dosyasında!

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak inceleme yapılacağı belirtildi.

Elde edilecek sonuçların soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

ARAMADA CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI

Nur Zeliha Doğan'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre Bakır'ın evde yakalandığı belirtildi.

Antalya’da 35 adres ve 2 tekneye uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Muhittin Böcek ve oğlunun adlarının geçtiği dosyada 18 gözaltı-6

TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında dosyaya giren beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, kadınların dahil edildiği organizasyonları düzenlediği veya bunlara aracılık ettiği öne sürülen kişilerin tespit edilmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla adli işlemler sürüyor.

Yakalanamayan Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'e yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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