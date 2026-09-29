Antalya’da 35 adres ve 2 tekneye uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Muhittin Böcek ve oğlunun adlarının geçtiği dosyada 18 gözaltı
Antalya'da Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv ve inşaat sektörlerinden iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin geçtiği bazı buluşmalara ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddialarına ilişkin beyanların bulunduğu belirtildi.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in isimlerinin de geçtiği dosyada, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları mercek altına alındı.
35 ADRES VE 2 TEKNEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
29 Eylül 2026 tarihinde 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Sezgin Köysüren, İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Muhammed Serkan Köysüren, Cafer Afşin Yılmaz, Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Vahit Petek, Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, Sinan Çizmeci ve Murat Çelik yakalanarak gözaltına alındı.
Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
|No
|Şüpheli
|Görev / Şirket / Faaliyet
|1
|Neşet Koçkar
|Anex Tour ve Selectum Otel sahibi
|2
|Vahit Petek
|Miarosa Otelleri sahibi
|3
|Murat Çelik
|Sıralı Kebaplar sahibi
|4
|Emin Murat Süğlün
|Turizmci, iş insanı
|5
|Şemsettin Lökoğlu
|İMT Sera Otomasyon Şirketi sahibi
|6
|Sezgin Köysüren
|İş insanı
|7
|Arda Tüzün
|Mercedes Hastalya sahibi
|8
|İrfan Tüzün
|Mercedes Hastalya sahibi
|9
|Serkan Temuçin
|Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
|10
|Muhammed Serkan Köysüren
|Silah fabrikası ve EKPA İnşaat yönetiminde
|11
|Necati Doğukan Ünal
|Su Otelleri sahibinin oğlu
|12
|Sinan Çizmeci
|Emlakçı
|13
|Cafer Afşin Yılmaz
|Tarım ürünleri satışı
|14
|Ahmet Metin Gökhan
|Portobello Otelleri eski sahibi
|15
|Nur Zeliha Doğan
|16
|Arife Ünlü
|17
|Selin Çelik
|18
|Fatma Gül Deveci
|19
|Tuba Efe
|20
|Kübra Salucu
DOSYADA BİRBİRİYLE KESİŞEN OLAY ZİNCİRLERİ
Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen birden fazla olay zincirinin bulunduğu belirtildi.
Dosyadaki beyanlarda Selectum Otel'de Neşet Koçkar, Vahit Petek, Emin Murat Süğlün ve Fatma Gül Deveci'nin isimlerinin geçtiği uyuşturucu madde kullanımı ve kadınların dahil edildiği organizasyonlara ilişkin iddiaların yer aldığı bildirildi.
Şemsettin Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede uyuşturucu madde temin edildiği ve kadınların dahil edildiği organizasyonlar düzenlendiğine yönelik beyanların da dosyada bulunduğu kaydedildi.
MUHİTTİN BÖCEK'İN İSMİNİN GEÇTİĞİ TEKNE BULUŞMASI
Soruşturmadaki bir diğer olay zincirinin ise Sezgin Köysüren'e ait olduğu belirtilen teknedeki buluşmaya ilişkin olduğu aktarıldı.
Dosyadaki anlatımlarda söz konusu buluşmada Muhittin Böcek ile Nur Zeliha Doğan'ın isimlerinin geçtiği belirtildi.
Beyanların içeriği ile şüpheliler arasındaki bağlantıların teknik ve kriminal delillerle araştırıldığı bildirildi.
SU OTEL'E İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BEYAN
Dosyada eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'e ilişkin de bir beyan yer aldı.
Buna göre Temuçin'in iki kadını Konyaaltı'ndaki Su Otel'e yönlendirdiği, otelde Mustafa Gökhan Böcek ve arkadaşlarının bulunduğu öne sürüldü.
Aynı beyanda Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği iddia edilen kokainin burada kullanıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu anlatımların soruşturma kapsamında doğrulanmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.
TUBA EFE'YE İLİŞKİN BEYAN DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında Tuba Efe hakkında da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bir beyan bulunduğu kaydedildi.
Beyanda, Mustafa Gökhan Böcek tarafından temin edildiği öne sürülen uyuşturucu maddenin kullanıldığı iddiasına yer verildi.
TEKNEDE UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ İDDİASI
Şemsettin Lökoğlu hakkında dosyada birden fazla beyan bulunduğu belirtildi.
Beyanlarda Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede kadınların dahil edildiği organizasyonlar yapıldığı ve tekneye gelen kişilere uyuşturucu madde temin edildiği öne sürüldü.
Lökoğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
"UYUŞTURUCU İÇEREN KEK" BEYANI
Necati Doğukan Ünal'a ilişkin dosyadaki beyanda ise teknede uyuşturucu madde içerdiği ileri sürülen keklerin bulunduğu ifade edildi.
Söz konusu maddelerin niteliğinin ve dosyada yer alan beyanların doğruluğunun yürütülen adli soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.
ŞÜPHELİLER ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.
Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak inceleme yapılacağı belirtildi.
Elde edilecek sonuçların soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceği kaydedildi.
ARAMADA CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI
Nur Zeliha Doğan'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir kişinin yakalandığı bildirildi.
Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre Bakır'ın evde yakalandığı belirtildi.
TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında dosyaya giren beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, kadınların dahil edildiği organizasyonları düzenlediği veya bunlara aracılık ettiği öne sürülen kişilerin tespit edilmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla adli işlemler sürüyor.
Yakalanamayan Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'e yönelik çalışmalar da devam ediyor.