Fon krizinde DDK dönemi: Yetkileri ne, süreç nasıl işleyecek, geçmişte hangi dosyalara baktı?
Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. DDK, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Kurulun yetkileri ise oldukça geniş: Bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebiliyor, idari soruşturma yürütebiliyor, belirli şartlarda kamu görevlileri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabiliyor. Geçmişte Hrant Dink cinayetinden Turgut Özal'ın ölümüne, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından Madımak olaylarına kadar Türkiye'nin kritik dosyalarını inceleyen DDK'nın fon dosyasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki DDK ne yapar, yetkileri neler, süreç nasıl ilerleyecek? İşte geçmişten bugüne Devlet Denetleme Kurulu'nun kritik dosyaları ve fon soruşturmasındaki yeni dönem...
Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmaları devam ederken Ankara'dan kritik bir adım geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Eylül'de ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş güdüm toplantısında fon piyasalarında yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığını duyurdu.
ERDOĞAN'DAN FON DOSYASINDA DDK TALİMATI
Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin çalışmalar da ayrıntılı şekilde ele alındı.
Erdoğan, sürecin titizlikle yürütülmesi, yatırımcıların haklarının sermaye piyasası kuralları çerçevesinde korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yol haritasını sundu.
Bir yandan yatırımcıların haklarına ve tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar yürütülürken diğer yandan DDK'nın inceleme ve denetim mekanizması devreye sokuldu.
DDK BAŞKANI TANRIKULU: ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da Erdoğan'ın talimatının ardından incelemelere başlandığını açıkladı.
Tanrıkulu, çalışmanın yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla başlatıldığını bildirdi.
Dolayısıyla DDK incelemesi yalnızca belirli fonlardaki işlemlerin değil, bu işlemlere ilişkin denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin de incelenmesini kapsayacak.
DDK NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Devlet Denetleme Kurulu, Anayasa'nın 108'inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren denetim organı.
Kurulun temel işlevi; idarenin hukuka uygun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla inceleme, araştırma ve denetim faaliyetleri yürütmek.
DDK'nın temelleri 1981 yılına dayanıyor. Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin 2443 sayılı Kanun 1 Nisan 1981'de kabul edildi. Kurul daha sonra 1982 Anayasası ile anayasal statü kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından DDK'nın teşkilat yapısı ve çalışma usulleri 2018'de yeniden düzenlendi.
DENETİMİN KAPSAMI OLDUKÇA GENİŞ
DDK'nın görev alanı sadece klasik kamu kurumlarıyla sınırlı değil.
Kurul, mevzuatın çizdiği çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetim yapabiliyor. Ayrıca kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerle bunların ortaklık ve iştirakleri de belirli koşullarda DDK denetimine tabi olabiliyor.
Yargı organları ise Anayasa gereği DDK'nın denetim alanının dışında bulunuyor.
BANKALAR DAHİL BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİYOR
Fon soruşturması açısından DDK'nın en dikkat çekici yetkilerinden biri bilgi ve belgeye erişim gücü.
2025'te yapılan yasal düzenlemeye göre DDK denetçileri, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla, bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışabiliyor.
Kurul denetçileri bu kişi ve kurumlardan bilgi, belge ve açıklama talep edebiliyor. Ayrıca denetim kapsamında yer alan kurumların teftiş ve denetim birimlerinin sahip olduğu görev ve yetkileri de kullanabiliyor.
Bu yetkiler fon dosyasında DDK'ya önemli bir inceleme alanı açıyor.
Kurul, görev kapsamına göre finansal işlemlere ilişkin kayıtların yanı sıra kurumların denetim süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri de talep edebilecek.
DDK FON DOSYASINDA NELERE BAKACAK?
Resmî açıklamalara göre DDK'nın incelemesinin merkezinde iki ana başlık bulunuyor:
Yatırım fonlarının işlemleri ve bu işlemlere ilişkin denetim faaliyetleri.
Tanrıkulu'nun açıklaması da incelemenin özellikle bu faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği üzerinde yoğunlaşacağını ortaya koydu.
Bu nedenle süreçte, ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler, kurumlar arası bilgi akışı ve mevzuat kapsamında alınması gereken tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı da DDK'nın inceleme alanına girebilir.
Ancak henüz DDK tarafından kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir görev programı bulunmadığı için hangi kurum veya hangi işlem hakkında ne yönde tespit yapılacağını söylemek mümkün değil.
Bunun çerçevesini kurulun toplayacağı bilgi ve belgeler ile hazırlanacak rapor belirleyecek.
KRİTİK YETKİ: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRABİLİYOR
DDK'nın fon incelemesi açısından en dikkat çekici yetkilerinden biri de görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi.
Bu konuda mevzuat son yıllarda önemli bir değişiklik geçirdi.
Anayasa Mahkemesi, 2021 tarihli kararında 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde DDK'ya tanınan doğrudan görevden uzaklaştırma yetkisini, konunun kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal etti.
Ancak TBMM'de 31 Ocak 2025'te kabul edilen 7539 sayılı Kanunla bu alan yeniden kanun düzeyinde düzenlendi.
Güncel mevzuata göre ilgili DDK üyesi veya denetçi;
- Denetimi güçleştiren veya engelleyen,
- görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,
- suç delillerini karartacağı değerlendirilen
- veya kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen
- görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebiliyor.
- Daha önemlisi, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bu tedbiri doğrudan uygulayabiliyor.
Dolayısıyla fon incelemesinde bu şartların oluştuğu yönünde bir tespit yapılması halinde DDK'nın mevzuattan kaynaklanan bu yetkisi de gündeme gelebilir.
DDK RAPORU NE ANLAMA GELİYOR?
Kurulun yaptığı inceleme, savcılıkların yürüttüğü ceza soruşturmalarından farklı bir hukuki hatta ilerliyor.
DDK bir mahkeme veya savcılık değil.
Kurulun temel fonksiyonu idari inceleme, araştırma, denetim ve gerektiğinde idari soruşturma yürütmek.
Ancak inceleme sırasında ortaya çıkan bulguların niteliğine göre hazırlanan raporlar ilgili idari veya adli mercilerin önüne gidebiliyor.
Geçmişteki DDK çalışmalarında bunun örnekleri görüldü.
Fon dosyasında da kritik aşamayı DDK'nın inceleme sonunda ulaşacağı tespitler oluşturacak.
DDK'NIN GEÇMİŞTE MERCEK ALTINA ALDIĞI KRİTİK DOSYALAR
Devlet Denetleme Kurulu bugüne kadar yalnızca kurumların rutin işleyişini inceleyen bir yapı olarak faaliyet göstermedi.
Türkiye'nin yakın tarihinde kamuoyunda uzun süre tartışılan pek çok kritik olay da Cumhurbaşkanlarının talimatıyla DDK'nın önüne geldi.
2010: KPSS'DEKİ KOPYA İDDİALARI
DDK'nın inceleme yaptığı dikkat çekici dosyalardan biri 2010 KPSS oldu.
10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi'ndeki soruların sınavdan önce ele geçirildiği yönündeki iddiaların ardından çeşitli kurumlar harekete geçti.
TBMM kayıtlarına göre iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.
Tartışmaların ardından 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Testi iptal edildi ve 31 Ekim 2010'da yeniden uygulandı.
Bu dosya, DDK'nın geniş kamuoyu etkisi bulunan sınav ve kamu yönetimi tartışmalarına da müdahil olabildiğini gösteren örneklerden biri oldu.
2011: MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HELİKOPTER KAZASI
DDK'nın yakın tarihte incelediği en kritik olaylardan biri de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihli şüpheli helikopter kazası oldu.
Devlet Denetleme Kurulu, kazadan sonraki süreçte arama-kurtarma faaliyetleri ve kamu kurumlarının işlemlerini inceleyen kapsamlı bir çalışma yaptı.
DDK raporunda özellikle arama-kurtarma sürecindeki işlemler ve bazı kayıtlarla ilgili önemli tespitler yer aldı. Söz konusu rapor daha sonraki yıllarda olayla ilgili yürütülen soruşturmalarda ve kamuoyundaki tartışmalarda başlıca belgelerden biri haline geldi.
2012: HRANT DİNK CİNAYETİ
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesi de DDK'nın kapsamlı biçimde incelediği dosyalardan biri oldu.
Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Ocak 2011'de DDK'ya olayın ayrıntılı biçimde incelenmesi talimatını verdi.
DDK'nın hazırladığı raporun özeti 2012'de kamuoyuyla paylaşıldı.
Raporda, Hrant Dink'e yönelik bir tehlikenin varlığının bazı Emniyet ve Jandarma personelince öğrenildiği, buna rağmen Dink'in korunmasına yönelik gerekli çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanmadığı yönünde tespitlere yer verildi.
DDK'nın tespitleri daha sonra Dink ailesinin avukatlarının soruşturmanın genişletilmesine yönelik başvurularında da gündeme geldi.
2012: TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜ
DDK'nın yakın siyasi tarihe ilişkin en dikkat çekici çalışmalarından biri de 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'teki ölümüne ilişkin inceleme oldu.
Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla yürütülen araştırmanın ardından DDK raporu 13 Haziran 2012'de kamuoyuna açıklandı.
Raporda, görevdeki bir Cumhurbaşkanının ani ölümü sonrasında otopsi ve olay yerinde delil tespiti gibi işlemlerin yapılmamış olması çok ağır ifadelerle eleştirildi.
DDK'nın uzman değerlendirmelerinde, Özal'ın ölüm nedenine ilişkin şüphelerin açıklığa kavuşturulabilmesi için adli makamların takdirinde olmak üzere feth-i kabir yapılmasının uygun olacağı görüşüne de yer verildi.
Hazırlanan rapor daha sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ulaştırıldı.
Özal'ın mezarı aynı yıl açıldı ve naaşı Adli Tıp Kurumunda incelendi. Adli Tıp raporunda, ölümün hemen ardından gerekli örneklerin alınmaması nedeniyle kesin ölüm sebebinin saptanamadığı bildirildi.
2014: MADIMAK OLAYLARI İÇİN 1402 SAYFALIK RAPOR
Türkiye'nin yakın tarihindeki en kapsamlı DDK çalışmalarından biri de 1-2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan Madımak olaylarına ilişkin oldu.
Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Kasım 2012'de DDK'ya olayların tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdi.
Kurul çalışmasını 24 Mart 2014'te tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına sundu. Abdullah Gül raporu 26 Haziran 2014'te onayladı.
Toplam 1402 sayfalık raporun sonuç bölümünde dikkat çekici tespitlere yer verildi.
DDK raporunda Madımak'ta yaşananların "katliam" olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtildi.
Raporda ayrıca olayın ortaya çıkması, önlenememesi ve soruşturma-yargılama aşamalarında devlete düşen ağır hizmet kusuru bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
GEÇMİŞ DOSYALAR DDK'NIN İŞLEYİŞİNİ GÖSTERİYOR
KPSS'den Dink cinayetine, Turgut Özal'ın ölümünden Madımak olaylarına kadar uzanan örnekler DDK'nın çalışma biçimine ilişkin önemli bir tablo ortaya koyuyor.
Kurul, kendisine verilen görev doğrultusunda kamu kurumlarının işlemlerini ve denetim süreçlerini bir bütün halinde inceleyebiliyor.
Bilgi ve belgeleri topluyor, kamu görevlilerinin işlemlerini inceliyor ve elde ettiği tespitleri rapora bağlıyor.
Gerekli şartların oluşması halinde ise güncel mevzuat DDK'ya kamu görevlileri hakkında görevden uzaklaştırmaya kadar uzanan idari yetkiler tanıyor.
FON DOSYASINDA ŞİMDİ NE OLACAK?
Fon soruşturmasındaki DDK sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu görülüyor.
Resmî olarak bilinen ilk aşama, yatırım fonlarının işlemleri ve bunlara ilişkin denetim faaliyetlerinin incelenmeye başlanması.
DDK, görev kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edebilecek.
Denetçiler bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerle yazışabilecek, bilgi ve belge isteyebilecek.
Toplanan veriler üzerinden mevzuata aykırılık, idari sorumluluk veya alınması gereken tedbirler yönünden değerlendirme yapılacak.
Bu çalışmaların ardından DDK'nın ulaştığı tespitler rapora dönüştürülecek.
ADLİ SORUŞTURMA İLE DDK İNCELEMESİ AYRI İLERLİYOR
Buradaki kritik ayrıntılardan biri de DDK incelemesi ile savcılıkların yürüttüğü soruşturmaların birbirinden farklı süreçler olması.
DDK'nın çalışması idari denetim ve inceleme niteliğinde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen ceza soruşturmaları ise adli süreç kapsamında devam ediyor.
Dolayısıyla DDK savcılığın yerine geçen bir soruşturma makamı değil.
Ancak geçmiş örneklerde olduğu gibi inceleme sonucunda ortaya çıkabilecek bilgi ve belgeler, hukuki niteliğine göre ilgili mercilerin önüne taşınabilecek.
BİR YANDA DDK BİR YANDA FON KOORDİNASYON KURULU
Yeni dönemde fon dosyasının iki önemli idari ayağı bulunuyor.
Birinci ayakta Devlet Denetleme Kurulunun inceleme ve denetimi var.
İkinci ayakta ise tasfiye sürecinin hızlı yürütülmesi, yatırımcıların meşru haklarının ve kamu yararının korunması amacıyla kurulan Fon Koordinasyon Kurulu bulunuyor.
SPK'nın hazırladığı ödeme yol haritası da bu sürecin yatırımcı tarafındaki en önemli başlıklardan biri.
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan çerçevede yalnızca mevcut sorunun çözülmesi değil, benzer olayların yeniden yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi de hedefleniyor.
GÖZLER DDK'NIN FON RAPORUNDA
Fon piyasalarında başlayan yeni dönemin en kritik ayağını şimdi DDK'nın yapacağı inceleme oluşturuyor.
Kurul, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yatırım fonu işlemleri ve bunlara ilişkin denetim faaliyetlerini mercek altına aldı.
Bankalar dahil kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istemesine imkan tanıyan geniş denetim yetkisi, kurulun fon işlemlerinin yanı sıra denetim zincirini de inceleyebilmesine olanak sağlıyor.
Geçmişte Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik dosyalarda kapsamlı araştırmalar yapan DDK'nın bu kez sermaye piyasalarında hangi tespitlere ulaşacağı, herhangi bir idari sorumluluk belirleyip belirlemeyeceği ve hazırlanacak raporun hangi yeni tedbirlerin önünü açacağı önümüzdeki sürecin en önemli başlıklarından biri olacak.
Fon dosyasında şimdi gözler Devlet Denetleme Kurulunun yapacağı inceleme ve ortaya koyacağı sonuçlara çevrildi.