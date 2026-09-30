Kurul, mevzuatın çizdiği çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetim yapabiliyor. Ayrıca kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerle bunların ortaklık ve iştirakleri de belirli koşullarda DDK denetimine tabi olabiliyor.

DDK'nın görev alanı sadece klasik kamu kurumlarıyla sınırlı değil.

BANKALAR DAHİL BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİYOR

Fon soruşturması açısından DDK'nın en dikkat çekici yetkilerinden biri bilgi ve belgeye erişim gücü.

2025'te yapılan yasal düzenlemeye göre DDK denetçileri, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla, bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışabiliyor.

Kurul denetçileri bu kişi ve kurumlardan bilgi, belge ve açıklama talep edebiliyor. Ayrıca denetim kapsamında yer alan kurumların teftiş ve denetim birimlerinin sahip olduğu görev ve yetkileri de kullanabiliyor.

Bu yetkiler fon dosyasında DDK'ya önemli bir inceleme alanı açıyor.

Kurul, görev kapsamına göre finansal işlemlere ilişkin kayıtların yanı sıra kurumların denetim süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri de talep edebilecek.