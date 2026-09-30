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Aralarında Tera Yatırım da var! Fon soruşturmasında 5 şirkete TMSF kararı: Payların devri için 6 ay süre verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı gelişmeler kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yetkilendirilmesine karar verdi. İlgili şirketlerdeki bazı payların temettü dışındaki ortaklık ve oy hakları TMSF tarafından kullanılmaya başlanırken, bazı payların devri için ise 6 aylık süre tanındı.

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Aralarında Tera Yatırım da var! Fon soruşturmasında 5 şirkete TMSF kararı: Payların devri için 6 ay süre verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

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BDDK, ʺfon soruşturmasıʺ ile bağlantılı olarak Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası'nın yönetimlerini TMSF'ye devretti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)BDDK, ʺfon soruşturmasıʺ ile bağlantılı olarak Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası'nın yönetimlerini TMSF'ye devretti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.

Karar kapsamında bankaların yanı sıra Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in de yönetim hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Karar kapsamında bankaların yanı sıra Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in de yönetim hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Aynı şekilde, Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda, adı geçen faktoring şirketlerindeki bazı payların yeni sahiplerine devri için 6 aylık süre tanındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda, adı geçen faktoring şirketlerindeki bazı payların yeni sahiplerine devri için 6 aylık süre tanındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNDEKİ BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN 6 AY SÜRE

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde söz konusu şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararı alındı.

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.

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