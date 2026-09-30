Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ( TMSF ) devredilmesine karar verdi.

BDDK, ʺfon soruşturmasıʺ ile bağlantılı olarak Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası'nın yönetimlerini TMSF'ye devretti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.