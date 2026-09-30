TUS'ta 2. dönem tercih maratonu başladı! ÖSYM takvimi açıkladı: Son tarih ne zaman?
2026-TUS 2. dönem tercih ekranı açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte uzmanlık eğitimi için tercih yapacak adayların beklediği süreç resmen başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, uzmanlık eğitimi için tercihlerini belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
TERCİHLER 7 EKİM'DE SONA ERECEK
ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirecek.
Tercih süreci 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra tercih işlemleri yapılamayacak.
TERCİHLER AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adayların tercih işlemleri için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor.
Tercih sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.
2026-TUS 2. DÖNEM TERCİH TARİHLERİ:
Başlangıç: 30 Eylül 2026
Son gün: 7 Ekim 2026
Bitiş saati: 23.59
Tercih adresi: ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr)