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TUS'ta 2. dönem tercih maratonu başladı! ÖSYM takvimi açıkladı: Son tarih ne zaman?

2026-TUS 2. dönem tercih ekranı açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte uzmanlık eğitimi için tercih yapacak adayların beklediği süreç resmen başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

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TUS'ta 2. dönem tercih maratonu başladı! ÖSYM takvimi açıkladı: Son tarih ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, uzmanlık eğitimi için tercihlerini belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

2026-TUS 2. dönem tercih süreci 30 Eylül'de başladı. (Foto: AA)2026-TUS 2. dönem tercih süreci 30 Eylül'de başladı. (Foto: AA)

TERCİHLER 7 EKİM'DE SONA ERECEK

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirecek.

Tercih süreci 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra tercih işlemleri yapılamayacak.

Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. (Foto: AA)Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. (Foto: AA)

TERCİHLER AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adayların tercih işlemleri için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor.

Tercih sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. (Foto: AA)Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. (Foto: AA)

2026-TUS 2. DÖNEM TERCİH TARİHLERİ:

Başlangıç: 30 Eylül 2026
Son gün: 7 Ekim 2026
Bitiş saati: 23.59
Tercih adresi: ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr)

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