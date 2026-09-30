Sarı-lacivertliler, farklı profillerdeki oyuncuları takip ederek transfer listesine dahil ediyor.

Yönetim, teknik heyet ve transfer komitesinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kadroya takviye yapılması planlanan bölgeler için çalışmalarını sürdürürken, orta saha öncelikli konumda bulunuyor.

Fenerbahçe Andre'nin peşinde. (Takvim fotoğraf arşivi)

ANDRE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin orta saha için takip ettiği isimlerden biri Corinthians forması giyen Brezilyalı Andre oldu.

Scout ekibinin hem 8 numara hem de gerektiğinde 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncular üzerinde çalışma yaptığı ve Andre'nin bu kapsamda listeye dahil edildiği belirtildi.