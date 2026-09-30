Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! 4 isim birden
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta saha takviyesine odaklandı. Sarı-lacivertlilerin listesinde Corinthians'tan Andre'nin yanı sıra Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor. Kanarya ayrıca Mert Kömür ve Saimon Bouabre'yi de listesine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı.
Yönetim, teknik heyet ve transfer komitesinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kadroya takviye yapılması planlanan bölgeler için çalışmalarını sürdürürken, orta saha öncelikli konumda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, farklı profillerdeki oyuncuları takip ederek transfer listesine dahil ediyor.
ANDRE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe'nin orta saha için takip ettiği isimlerden biri Corinthians forması giyen Brezilyalı Andre oldu.
Scout ekibinin hem 8 numara hem de gerektiğinde 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncular üzerinde çalışma yaptığı ve Andre'nin bu kapsamda listeye dahil edildiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun durumuyla ilgili görüşmelere başladığı aktarılırken, Augsburg'da forma giyen Mert Kömür ile Al Hilal'in genç oyuncusu Saimon Bouabre de takip edilen diğer isimler arasında yer aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN ŞARTLAR TAKİP EDİLİYOR
Fenerbahçe'nin orta saha planındaki bir diğer önemli isim ise Hakan Çalhanoğlu.
Sarı-lacivertli yönetim, Inter ile milli futbolcu arasındaki sözleşme görüşmelerinin sonucunu yakından takip ediyor.
İtalyan ekibinin Hakan'la iki yıllık yeni sözleşme yapmak istediği, bununla birlikte oyuncunun maaşında indirime gitmesini talep ettiği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun mevcut sözleşme şartlarında indirime sıcak bakmaması halinde Fenerbahçe'nin transfer için devreye girmesi planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin, Inter ile anlaşma sağlanamaması durumunda milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı ifade edildi.
INTER'DE KİLİT ROLÜ SÜRÜYOR
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de teknik direktör Cristian Chivu'nun önemli gördüğü oyuncular arasında bulunuyor.
Milli futbolcu yeni sezona da takımının önemli parçalarından biri olarak başladı ve Serie A'daki ilk üç maçta forma giyerek iki gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid karşılaşmasında da ilk 11'de görev yaptı.
2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olarak İtalya kariyerine başlayan Hakan, 2021'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Inter'e geçti.
Fenerbahçe ise Inter ile yapılacak sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre milli futbolcu için transfer planını netleştirecek.