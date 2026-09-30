Dünyaya "geleceğin teknolojisi" masalı satan Meta, devlete "batabiliriz" dedi: 4 milyar dolarlık vergi oyunu deşifre oldu!
Gençleri tuzağa düşüren algoritmaları yüzünden milyarlarca dolarlık tazminat davalarıyla boğuşan, metaverse fiyaskosuyla kasasını eriten Meta, faturayı halka kesti. Yatırımcısına "Yapay zekanın efendisi olacağız" naraları atan Mark Zuckerberg, vergi dairesine gidip "Yatırımlarımız batabilir, devasa bir deneydeyiz" masalını anlattı; 4 milyar dolarlık vergiyi kurnazca buharlaştırdı.
Bir yanda çocukların ruh sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle açılan dev tazminat davaları, diğer yanda metaverse fiyaskosuyla buharlaşan on milyarlarca dolarlık zarar… Skandalların odağındaki teknoloji devi Meta, milyarlarca dolarlık cezaları ve fiyaskolarını halkın sırtına yüklemenin yolunu buldu. Yatırımcısına "Yapay zekanın efendisi olacağız" naraları atan Mark Zuckerberg, iş vergi ödemeye gelince ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) gidip "Yapay zeka merkezlerimiz batabilir, devasa bir deney içindeyiz" diyerek 4 milyar dolarlık vergisini sildirdi.
ZARARI KAMUYA YIKMA OPERASYONU: VERGİ YÜKÜNÜ 4 MİLYAR DOLAR AZALTTI
Kullanıcı gizliliğini ihlal eden politikaları nedeniyle dünya genelinde milyarlarca dolarlık rekor cezalara çarptırılan, eyalet mahkemelerinde "çocukların güvenliğini ve ruh sağlığını tehlikeye atmak" suçlamasıyla açılan davalarda milyarlarca dolarlık tazminat kıskacına giren Meta, köşeye sıkıştıkça vergi oyunlarına sarıldı.
Art arda kesilen cezalar ve geçmişteki başarısız teknoloji maceralarının yarattığı devasa mali delikleri kapatmak isteyen şirket yönetimi, faturayı halka kesmeyi tercih etti. Resmi kayıtlara "Her an çökebiliriz, yatırımlarımız tutmayabilir" beyanında bulunan sosyal medya patronu, 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar aşağı çekti.
HAZIR ÇİPLERE "LABORATUVAR" MAKYAJI
New York Times gazetesinin piyasa kaynaklarına dayandırdığı belgelere göre Meta, vergi dairesini kandırabilmek için bir kılıf hazırladı. Şirket, diğer teknoloji firmalarından hazır satın aldığı ve küresel pazarda ticari başarısı yıllar önce kanıtlanmış işlemcileri dahi vergi memurlarına "deneysel malzeme" olarak yutturdu.
Dünyanın en gelişmiş çiplerine "araştırma yapıyoruz, henüz sonuç belirsiz" yaftası yapıştıran Zuckerberg ve ekibi, standart veri merkezlerini birer laboratuvar gibi göstererek vergi mevzuatındaki açıkları sonuna kadar suistimal etti.
40 YILLIK YASAYI SÖMÜRDÜLER
Sosyal medya devinin sığındığı liman ise 1980'li yıllardan kalma bir vergi düzenlemesi oldu. Gerçek girişimcilerin ve araştırmacıların inovasyon yapmasını teşvik etmek amacıyla çıkarılan "Ar-Ge teşviki" yasasının arkasından dolanan Meta, IRS kayıtlarına göre bu istisnayı en agresif şekilde kullanan halka açık şirket olarak kayıtlara geçti.
Mahkemelerde gençleri ekrana bağımlı kılmaktan yargılanan, trilyonluk platformunu büyütürken hiçbir denetim tanımayan teknoloji baronu, standart ticari faaliyetlerini bilimsel araştırma gibi maskelediği bu yöntemle sadece tek bir yılda ödemesi gereken yaklaşık 4 milyar dolarlık vergi yükümlülüğünden sıyrılarak halkın bütçesinden çalınan devasa bir avantaj sağladı.