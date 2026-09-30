Bir yanda çocukların ruh sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle açılan dev tazminat davaları, diğer yanda metaverse fiyaskosuyla buharlaşan on milyarlarca dolarlık zarar… Skandalların odağındaki teknoloji devi Meta, milyarlarca dolarlık cezaları ve fiyaskolarını halkın sırtına yüklemenin yolunu buldu. Yatırımcısına "Yapay zekanın efendisi olacağız" naraları atan Mark Zuckerberg, iş vergi ödemeye gelince ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) gidip "Yapay zeka merkezlerimiz batabilir, devasa bir deney içindeyiz" diyerek 4 milyar dolarlık vergisini sildirdi.

Art arda kesilen cezalar ve geçmişteki başarısız teknoloji maceralarının yarattığı devasa mali delikleri kapatmak isteyen şirket yönetimi, faturayı halka kesmeyi tercih etti. Resmi kayıtlara "Her an çökebiliriz, yatırımlarımız tutmayabilir" beyanında bulunan sosyal medya patronu, 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar aşağı çekti.

Kullanıcı gizliliğini ihlal eden politikaları nedeniyle dünya genelinde milyarlarca dolarlık rekor cezalara çarptırılan, eyalet mahkemelerinde "çocukların güvenliğini ve ruh sağlığını tehlikeye atmak" suçlamasıyla açılan davalarda milyarlarca dolarlık tazminat kıskacına giren Meta, köşeye sıkıştıkça vergi oyunlarına sarıldı.

HAZIR ÇİPLERE "LABORATUVAR" MAKYAJI

New York Times gazetesinin piyasa kaynaklarına dayandırdığı belgelere göre Meta, vergi dairesini kandırabilmek için bir kılıf hazırladı. Şirket, diğer teknoloji firmalarından hazır satın aldığı ve küresel pazarda ticari başarısı yıllar önce kanıtlanmış işlemcileri dahi vergi memurlarına "deneysel malzeme" olarak yutturdu.

Dünyanın en gelişmiş çiplerine "araştırma yapıyoruz, henüz sonuç belirsiz" yaftası yapıştıran Zuckerberg ve ekibi, standart veri merkezlerini birer laboratuvar gibi göstererek vergi mevzuatındaki açıkları sonuna kadar suistimal etti.