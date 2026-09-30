Sosyal medya paylaşımları ve hakkında yürütülen adli süreçlerle sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine getirildi.

