Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilen Polat'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımları ve hakkında yürütülen adli süreçlerle sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine getirildi.
DİLAN POLAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürütülmesine karar verildi.
GÖZALTINA ALINAN POLAT ADLİYEYE GETİRİLDİ
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, ifade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Polat'ın adliyedeki işlemleri sürerken soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
INSTAGRAM HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Dilan Polat, Haziran 2026'da da sosyal medya hesabına yönelik alınan erişim engeli kararıyla gündeme gelmişti.
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar vermişti.
Kararın gerekçesinde, fenomenin hesabında yayımlanan içerikler ve paylaşım biçimine ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.
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