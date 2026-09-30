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İstanbul’da milyonları ilgilendiren dönüşüm hamlesi! 3 milyon TL kredi için 15 ilçe sıraya girdi

İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliğinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen İADŞP kapsamında 19 Eylül itibarıyla 27 bin 613 hak sahibiyle görüşüldü, 284 bin 272 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. 3 milyon liraya kadar kredi, ilk 12 ay ödemesiz dönem ve 180 aya kadar vade imkanı sunulan projede, en fazla başvuru alan 15 ilçe de belli oldu.

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İstanbul’da milyonları ilgilendiren dönüşüm hamlesi! 3 milyon TL kredi için 15 ilçe sıraya girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP), İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir hareketlilik yarattı.

İADŞP kapsamında İstanbul'da 19 Eylül itibarıyla 27 bin 613 hak sahibiyle görüşüldü. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İADŞP kapsamında İstanbul'da 19 Eylül itibarıyla 27 bin 613 hak sahibiyle görüşüldü. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da çalışmalar nisanda başlatıldı.

Proje kapsamında çalışmaların başlamasının ardından kentte 19 Eylül itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 27 bin 613'e ulaştı.

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı.

Kentsel dönüşüm için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kentsel dönüşüm için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine sunulan cazip finansman koşulları şunları içeriyor:

Finansman Limiti
3 milyon liraya kadar kredi desteği
Geri Ödemesiz Dönem
İlk 12 ay ödemesiz fırsat
Vade Seçeneği
180 aya kadar vade imkanı
Faiz Oranı
Yüzde 0,69 oranında uygun faiz

Projede hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği sunuluyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Projede hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği sunuluyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN FAZLA ÖN BAŞVURU ALAN 15 İLÇE HANGİLERİ?

İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam sayı 21 bin 956 oldu. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.

İlçe
Başvuru ve Bağımsız Bölüm
Bakırköy
2 bin 653 başvuru, 20 bin 273 bağımsız bölüm
Bahçelievler
2 bin 598 başvuru, 19 bin 846 bağımsız bölüm
Kadıköy
2 bin 591 başvuru, 23 bin 793 bağımsız bölüm
Kartal
2 bin 393 başvuru, 41 bin 107 bağımsız bölüm
Küçükçekmece
1788 başvuru, 23 bin 766 bağımsız bölüm
Üsküdar
1459 başvuru, 13 bin 503 bağımsız bölüm
Pendik
1306 başvuru, 5 bin 914 bağımsız bölüm
Ümraniye
1230 başvuru, 8 bin 393 bağımsız bölüm
Maltepe
1002 başvuru, 10 bin 308 bağımsız bölüm
Gaziosmanpaşa
994 başvuru, 7 bin 172 bağımsız bölüm
Avcılar
967 başvuru, 7 bin 892 bağımsız bölüm
Güngören
807 başvuru, 7 bin 970 bağımsız bölüm
Şişli
743 başvuru, 5 bin 736 bağımsız bölüm
Bağcılar
719 başvuru, 25 bin 806 bağımsız bölüm
Ataşehir
706 başvuru, 13 bin 678 bağımsız bölüm

Söz konusu 15 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.

Finansman desteğinde ilk 12 ay ödemesiz dönem ve 180 aya kadar vade imkanı bulunuyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Finansman desteğinde ilk 12 ay ödemesiz dönem ve 180 aya kadar vade imkanı bulunuyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

İstanbul'da yaklaşık 6 aylık dönemde alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm finansmanına yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.

Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.

İADŞP kapsamında en fazla ön başvuru Bakırköy'den geldi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İADŞP kapsamında en fazla ön başvuru Bakırköy'den geldi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

PROJE HAKKINDA

İADŞP, Türkiye'de dönüşümde öncelik arz eden 6 şehirde riskli yapıların yenilenmesine yönelik finansman desteği sağlıyor.

Proje kapsamında sunulan finansman, vatandaşların doğrudan dönüşüm süreçlerine katılımını kolaylaştırmayı ve finansmana erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor. İstanbul'da Nisan 2026'da çalışmalarla birlikte ön başvuru süreci de başlamıştı.

İstanbul'un yanı sıra projenin diğer uygulama illerine ilişkin bilgiler, ilgili başvuru ve değerlendirme süreçleri kapsamında yürütülüyor.

Bağımsız bölüm sayısı bakımından 41 bin 107 başvuruyla Kartal ilk sırada yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bağımsız bölüm sayısı bakımından 41 bin 107 başvuruyla Kartal ilk sırada yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

1. Öncelikli Yapılar
1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine giren yapılar öncelikli kabul ediliyor
2. Anlaşma Süreci
Kat malikleri ile müteahhit arasında anlaşma sağlanması gerekiyor.
3. Sistem Kaydı
Müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine veri giriş yapıyor
4. Teknik ve Banka Süreci
Teknik inceleme sonrası banka süreçleri başlatılıyor
5. Finansman Aktarımı
Finansman, inşaat ilerledikçe blokeli hesaplardan müteahhite aktarılıyor.

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