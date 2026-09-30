İstanbul’da milyonları ilgilendiren dönüşüm hamlesi! 3 milyon TL kredi için 15 ilçe sıraya girdi
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliğinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen İADŞP kapsamında 19 Eylül itibarıyla 27 bin 613 hak sahibiyle görüşüldü, 284 bin 272 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. 3 milyon liraya kadar kredi, ilk 12 ay ödemesiz dönem ve 180 aya kadar vade imkanı sunulan projede, en fazla başvuru alan 15 ilçe de belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP), İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir hareketlilik yarattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da çalışmalar nisanda başlatıldı.
Proje kapsamında çalışmaların başlamasının ardından kentte 19 Eylül itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 27 bin 613'e ulaştı.
Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı.
Dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine sunulan cazip finansman koşulları şunları içeriyor:
EN FAZLA ÖN BAŞVURU ALAN 15 İLÇE HANGİLERİ?
İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam sayı 21 bin 956 oldu. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.
Söz konusu 15 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE
İstanbul'da yaklaşık 6 aylık dönemde alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm finansmanına yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.
Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.
PROJE HAKKINDA
İADŞP, Türkiye'de dönüşümde öncelik arz eden 6 şehirde riskli yapıların yenilenmesine yönelik finansman desteği sağlıyor.
Proje kapsamında sunulan finansman, vatandaşların doğrudan dönüşüm süreçlerine katılımını kolaylaştırmayı ve finansmana erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor. İstanbul'da Nisan 2026'da çalışmalarla birlikte ön başvuru süreci de başlamıştı.
İstanbul'un yanı sıra projenin diğer uygulama illerine ilişkin bilgiler, ilgili başvuru ve değerlendirme süreçleri kapsamında yürütülüyor.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
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