Projede hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği sunuluyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) EN FAZLA ÖN BAŞVURU ALAN 15 İLÇE HANGİLERİ? İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam sayı 21 bin 956 oldu. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı. İlçe Başvuru ve Bağımsız Bölüm Bakırköy 2 bin 653 başvuru, 20 bin 273 bağımsız bölüm Bahçelievler 2 bin 598 başvuru, 19 bin 846 bağımsız bölüm Kadıköy 2 bin 591 başvuru, 23 bin 793 bağımsız bölüm Kartal 2 bin 393 başvuru, 41 bin 107 bağımsız bölüm Küçükçekmece 1788 başvuru, 23 bin 766 bağımsız bölüm Üsküdar 1459 başvuru, 13 bin 503 bağımsız bölüm Pendik 1306 başvuru, 5 bin 914 bağımsız bölüm Ümraniye 1230 başvuru, 8 bin 393 bağımsız bölüm Maltepe 1002 başvuru, 10 bin 308 bağımsız bölüm Gaziosmanpaşa 994 başvuru, 7 bin 172 bağımsız bölüm Avcılar 967 başvuru, 7 bin 892 bağımsız bölüm Güngören 807 başvuru, 7 bin 970 bağımsız bölüm Şişli 743 başvuru, 5 bin 736 bağımsız bölüm Bağcılar 719 başvuru, 25 bin 806 bağımsız bölüm Ataşehir 706 başvuru, 13 bin 678 bağımsız bölüm Söz konusu 15 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.

Finansman desteğinde ilk 12 ay ödemesiz dönem ve 180 aya kadar vade imkanı bulunuyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE İstanbul'da yaklaşık 6 aylık dönemde alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm finansmanına yönelik talebin boyutunu ortaya koydu. Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.