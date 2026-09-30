CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğlu, İnce ve Atıcı dahil 8 isim masada
CHP’de 2027’de yapılması planlanan olağan kurultay öncesinde genel başkanlık yarışı giderek hareketleniyor. Parti kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı konuşulurken Aytuğ Atıcı adaylığını resmen ilan etti. Ümit Uysal, Muharrem İnce, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer’in isimleri ise farklı senaryolar üzerinden genel başkanlık yarışıyla birlikte anılıyor. Takvim.com.tr’nin daha önce ayrı ayrı gündeme taşıdığı isimler, son kulislerle birlikte yeniden aynı tabloda buluştu.
CHP'de kongre takviminin 10 Eylül'de başlamasının ardından gözler 2027'nin ilkbaharında yapılması planlanan büyük kurultaya çevrildi. İl ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat 2027'ye kadar tamamlanması, ardından Parti Meclisi'nin büyük kurultay tarihini kesinleştirmesi öngörülüyor.
Takvim.com.tr, 18 Eylül'de yayımladığı haberinde Aytuğ Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in isimlerinin genel başkanlık için konuşulduğunu aktarmıştı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da aynı isimleri kamuoyuna açıklamıştı.
Son kulislerle birlikte listeye mevcut Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da eklenmesiyle genel başkanlık hesabında 8 isim öne çıkıyor.
KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY MI?
Kurultay denklemindeki en kritik isimlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu daha önce kendisine yöneltilen adaylık sorusuna kapıyı tamamen kapatmadı. Takvim'in 18 Ağustos ve 8 Eylül tarihli haberlerinde Kılıçdaroğlu'nun, delegeleri işaret eden açıklamaları ve "Aday gösterilirsem düşünürüm" yaklaşımıyla yeniden adaylık ihtimalini açık tuttuğu aktarıldı.
22 Eylül tarihli Takvim haberinde ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik 81 il başkanı üzerinden bir destek hazırlığı bulunduğu öne sürüldü.
Bu nedenle CHP'de adaylık hesaplarının önemli bölümünün Kılıçdaroğlu'nun vereceği karara göre şekillenmesi bekleniyor.
İLK RESMİ ADAY AYTUĞ ATICI
Kulislerin aksine adaylık konusunda somut adım atan ilk isim ise Aytuğ Atıcı oldu.
CHP'nin eski Mersin Milletvekili Atıcı, 15 Eylül'de genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Atıcı, kararını duyurmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayda yarışacağını bildirdi.
Atıcı'nın hamlesiyle CHP'de genel başkanlık yarışı kulis boyutundan çıkarak ilk resmi adaylık açıklamasına sahne oldu.
MUHARREM İNCE'NİN ŞARTLI HESABI
Genel başkanlık kulislerinde en fazla konuşulan isimlerden biri de Muharrem İnce.
Takvim.com.tr'nin 24 Eylül tarihli özel haberinde İnce'nin genel başkanlık için nabız yokladığı, ancak Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi ve parti içinde geniş bir mutabakat oluşması durumunda adaylık seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.
İnce'nin çok adaylı bir yarıştan ziyade farklı parti içi grupların üzerinde uzlaşabileceği bir formülü tercih ettiği yönündeki kulisler de aynı haberde yer aldı.
Takvim, 31 Ağustos'ta da İnce'nin genel başkanlık hesabı yaptığı yönündeki kulisleri gündeme taşımıştı.
ÜMİT UYSAL DA KULİSLERDE
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adı da yeniden CHP genel başkanlığı için gündemde. Uysal, Nisan 2025'te yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde adaylığını açıklamış, ancak daha sonra yarıştan çekilmişti. Son kulislerde ise Uysal'ın yeniden genel başkanlık için hazırlık yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde adaylığını açıklayabileceği öne sürülüyor.
SALICI İSMİ "ÜÇÜNCÜ YOL" HESABINDA
Oğuz Kaan Salıcı'nın ismi ise CHP'de uzun süredir konuşulan alternatif aday arayışlarında öne çıkıyor.
Takvim, 23 Temmuz tarihli haberinde Oğuz Kaan Salıcı'nın adını CHP'deki genel başkanlık hesapları kapsamında gündeme getirmişti. Haberde, Kılıçdaroğlu ve diğer parti içi blokların dışında pozisyon almak isteyen bir grubun olası adayları arasında Salıcı'nın da bulunduğu, bazı kesimlerin ise Salıcı'yı üzerinde uzlaşılabilecek isimlerden biri olarak değerlendirdiği aktarılmıştı. Salıcı'nın adaylık ilanı bulunmuyor ancak adı kulislerde geçmeye devam ediyor.
ENGİN ALTAY'IN ADI DA MASADA
CHP'nin eski grup başkanvekillerinden Engin Altay da genel başkanlık için adı geçen isimler arasında.
Gürsel Erol, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada Altay'ın isminin genel başkanlık için konuşulduğunu açıkça söyledi. Altay cephesinden ise şu ana kadar resmi bir adaylık açıklaması gelmedi.
ALİ ÖZTUNÇ İÇİN "HAZIRLIK" KULİSLERİ
Ali Öztunç'un adı genel başkanlık tartışmalarında daha önce de birçok kez gündeme geldi. Takvim'in 3 Ağustos tarihli özel haberinde Öztunç'un genel başkanlık için hazırlık yaptığı yönündeki kulisler aktarılmış, yakın çevresinden isimlerin de bu yöndeki hazırlığı doğruladığı belirtilmişti.
Öztunç ise 29 Ağustos'ta Elbistan'da yaptığı açıklamayla adaylık tartışmalarına doğrudan dahil oldu. CHP'de değişim gerektiğini savunan Öztunç, genel başkanlık için "Gerekirse çıkıp kendim aday olacağım" diyerek adaylık ihtimaline açık kapı bıraktı.
VAHAP SEÇER DE LİSTEDE
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adı da kurultay kulislerine giren isimlerden biri.
Seçer'in ismi ilk kez Gürsel Erol'un 18 Eylül'de sıraladığı adaylık listesinde kamuoyuna yansıdı.
Halen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Seçer, Mayıs 2026'da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına da seçildi.
Seçer cephesinden de genel başkanlık için yapılmış resmi bir adaylık açıklaması bulunmuyor.
8 İSİM, FARKLI SENARYOLAR
CHP'de mevcut tabloya göre genel başkanlık için adı geçen isimlerin konumları birbirinden farklı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık ihtimaline kapıyı açık tutarken Aytuğ Atıcı adaylığını açıkladı. Ali Öztunç ise "Gerekirse aday olacağım" diyerek yarışa girme ihtimalini açıkça dile getirdi.
Muharrem İnce'nin olası adaylığının Kılıçdaroğlu'nun kararı ve parti içindeki mutabakata göre şekillenebileceği belirtilirken Ümit Uysal, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Vahap Seçer'in isimleri kulislerde konuşulmaya devam ediyor.
Kongre takvimi ilerledikçe delegelerin tavrı, Kılıçdaroğlu'nun vereceği karar ve adı geçen isimlerin atacağı adımlar CHP'deki genel başkanlık yarışının çerçevesini daha da netleştirecek.