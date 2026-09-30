Takvim, 31 Ağustos'ta da İnce'nin genel başkanlık hesabı yaptığı yönündeki kulisleri gündeme taşımıştı.

İnce'nin çok adaylı bir yarıştan ziyade farklı parti içi grupların üzerinde uzlaşabileceği bir formülü tercih ettiği yönündeki kulisler de aynı haberde yer aldı.

Takvim.com.tr'nin 24 Eylül tarihli özel haberinde İnce'nin genel başkanlık için nabız yokladığı, ancak Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi ve parti içinde geniş bir mutabakat oluşması durumunda adaylık seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Genel başkanlık kulislerinde en fazla konuşulan isimlerden biri de Muharrem İnce.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adı da yeniden CHP genel başkanlığı için gündemde. Uysal, Nisan 2025'te yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde adaylığını açıklamış, ancak daha sonra yarıştan çekilmişti. Son kulislerde ise Uysal'ın yeniden genel başkanlık için hazırlık yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde adaylığını açıklayabileceği öne sürülüyor.

Takvim, 23 Temmuz tarihli haberinde Oğuz Kaan Salıcı'nın adını CHP'deki genel başkanlık hesapları kapsamında gündeme getirmişti. Haberde, Kılıçdaroğlu ve diğer parti içi blokların dışında pozisyon almak isteyen bir grubun olası adayları arasında Salıcı'nın da bulunduğu, bazı kesimlerin ise Salıcı'yı üzerinde uzlaşılabilecek isimlerden biri olarak değerlendirdiği aktarılmıştı. Salıcı'nın adaylık ilanı bulunmuyor ancak adı kulislerde geçmeye devam ediyor.

Gürsel Erol, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada Altay'ın isminin genel başkanlık için konuşulduğunu açıkça söyledi. Altay cephesinden ise şu ana kadar resmi bir adaylık açıklaması gelmedi.

CHP'nin eski grup başkanvekillerinden Engin Altay da genel başkanlık için adı geçen isimler arasında.

Ali Öztunç adaylık kapısını açık bıraktı. (Foto: AA)

ALİ ÖZTUNÇ İÇİN "HAZIRLIK" KULİSLERİ

Ali Öztunç'un adı genel başkanlık tartışmalarında daha önce de birçok kez gündeme geldi. Takvim'in 3 Ağustos tarihli özel haberinde Öztunç'un genel başkanlık için hazırlık yaptığı yönündeki kulisler aktarılmış, yakın çevresinden isimlerin de bu yöndeki hazırlığı doğruladığı belirtilmişti.

Öztunç ise 29 Ağustos'ta Elbistan'da yaptığı açıklamayla adaylık tartışmalarına doğrudan dahil oldu. CHP'de değişim gerektiğini savunan Öztunç, genel başkanlık için "Gerekirse çıkıp kendim aday olacağım" diyerek adaylık ihtimaline açık kapı bıraktı.