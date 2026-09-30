Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Çin'de eğlence mekanında tanıştığı genç kızla kaldığı otele giden Başkaya, odada Çin polisi tarafından basılarak gözaltına alındı.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkaya hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı bildirildi.

BELEDİYE SESSİZ

CHP'li Fethiye Belediyesi ise 28 Eylül'de konuya ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasını saatler sonra kaldırmıştı.

Belediyenin CHP'li meclis üyesi Ruhtan Başkaya'nın akıbetine ilişkin sessiz ve tepkisiz tavrının ne kadar daha devam edeceği merak konusu.

Yaklaşık 2 aydır Çin’de demir parmaklıklar ardında bulunan Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.