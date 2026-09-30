CHP’li Başkaya Çin'de 18 yaşından küçük kızla otelde basılmış! Partiden ihraç edildi Fethiye Belediyesi sessiz
Fethiye Belediyesi heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden CHP’li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın, otel odasında 18 yaşından küçük kızla suçüstü yakalanarak cezaevine atıldığı ortaya çıktı. Başkaya’nın eğlence mekanında tanıştıktan sonra otel odasına götürdüğü küçük yaştaki kızın şikayetiyle Çin polisi tarafından gözaltına alındığı ve yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunduğu öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan rezaletin ardından CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla Başkaya partiden ihraç edildi. CHP'li Fethiye Belediyesi ise daha önce paylaşıp sildiği açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.
Resmi görev kisvesiyle gidilen Çin ziyaretini skandalla noktalayan CHP'li meclis üyesinin uçkur sevdası, heyetin Türkiye'ye dönüp kendisi zindana atılınca gün yüzüne çıktı.
UÇKUR İ"ÇİN"
Fethiye Belediyesi heyetiyle resmi program kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, ülkeyi sarsan ahlak skandalının baş aktörü oldu.
Fethiye Belediyesi kafilesi 3-16 Temmuz tarihleri arasında "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" programı çerçevesinde Jinhua, Şanghay ile Huzhou kentlerindeki akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikaları eğitimlerine katıldı.
Ziyaretin tamamlanmasının ardından Türk heyeti yurda dönerken, Başkaya'nın Türkiye'ye ayak basmaması dikkat çekti.
Takvim'in, CHP'li Başkaya'nın Türkiye'ye dönüş yapmayıp 2 aydır ortada olmadığını ortaya çıkardığı haberinin ardından yeni gelişme yaşandı.
KÜÇÜK KIZLA OTELDE BASILDI
Heyetten ayrılarak Türkiye'ye dönmeyen Başkaya'nın akıbetine dair gerçekler kısa sürede patlak verdi.
Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Çin'de eğlence mekanında tanıştığı genç kızla kaldığı otele giden Başkaya, odada Çin polisi tarafından basılarak gözaltına alındı.
Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen yerel güvenlik güçleri, Başkaya hakkında "yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu" suçlamasıyla işlem yaptı.
Resmi heyetle gittiği ülkede adli makamlarca tutuklanan Başkaya, yaklaşık 2 aydır Çin'de gözaltında tutuluyor.
CHP KOVDU
Uluslararası boyuta taşınan rezaletin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı acil toplantı gerçekleştirdi.
CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkaya hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, Başkaya'nın resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de "18 yaşından küçük kız bulundurma" suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.
İddiaların ardından dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarılırken, kurulun parti tüzüğü uyarınca Başkaya'nın partiyle tüm ilişiğini keserek kesin ihraç kararı verdiği duyuruldu.
BELEDİYE SESSİZ
CHP'li Fethiye Belediyesi ise 28 Eylül'de konuya ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasını saatler sonra kaldırmıştı.
Belediyenin CHP'li meclis üyesi Ruhtan Başkaya'nın akıbetine ilişkin sessiz ve tepkisiz tavrının ne kadar daha devam edeceği merak konusu.
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