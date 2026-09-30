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CHP’li Başkaya Çin'de 18 yaşından küçük kızla otelde basılmış! Partiden ihraç edildi Fethiye Belediyesi sessiz

Fethiye Belediyesi heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden CHP’li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın, otel odasında 18 yaşından küçük kızla suçüstü yakalanarak cezaevine atıldığı ortaya çıktı. Başkaya’nın eğlence mekanında tanıştıktan sonra otel odasına götürdüğü küçük yaştaki kızın şikayetiyle Çin polisi tarafından gözaltına alındığı ve yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunduğu öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan rezaletin ardından CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla Başkaya partiden ihraç edildi. CHP'li Fethiye Belediyesi ise daha önce paylaşıp sildiği açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.

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CHP’li Başkaya Çin'de 18 yaşından küçük kızla otelde basılmış! Partiden ihraç edildi Fethiye Belediyesi sessiz

Resmi görev kisvesiyle gidilen Çin ziyaretini skandalla noktalayan CHP'li meclis üyesinin uçkur sevdası, heyetin Türkiye'ye dönüp kendisi zindana atılınca gün yüzüne çıktı.

CHPli Başkaya Çinde sırra kadem bastı... Fethiye Belediyesinden önce şahsi olay açıklaması sonra geri adımCHPli Başkaya Çinde sırra kadem bastı... Fethiye Belediyesinden önce şahsi olay açıklaması sonra geri adım

UÇKUR İ"ÇİN"

Fethiye Belediyesi heyetiyle resmi program kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, ülkeyi sarsan ahlak skandalının baş aktörü oldu.

Fethiye Belediyesi kafilesi 3-16 Temmuz tarihleri arasında "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" programı çerçevesinde Jinhua, Şanghay ile Huzhou kentlerindeki akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikaları eğitimlerine katıldı.

Ziyaretin tamamlanmasının ardından Türk heyeti yurda dönerken, Başkaya'nın Türkiye'ye ayak basmaması dikkat çekti.

Takvim'in, CHP'li Başkaya'nın Türkiye'ye dönüş yapmayıp 2 aydır ortada olmadığını ortaya çıkardığı haberinin ardından yeni gelişme yaşandı.

Fethiye Belediyesi heyetiyle 3-16 Temmuz tarihlerinde Çin’e resmi ziyarete giden CHP’li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, heyetin yurda dönmesine rağmen Türkiye’ye gelmedi. (Haberin fotoğrafları Başkaya'nın resmi X hesabından alınmıştır)Fethiye Belediyesi heyetiyle 3-16 Temmuz tarihlerinde Çin’e resmi ziyarete giden CHP’li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, heyetin yurda dönmesine rağmen Türkiye’ye gelmedi. (Haberin fotoğrafları Başkaya'nın resmi X hesabından alınmıştır)

KÜÇÜK KIZLA OTELDE BASILDI

Heyetten ayrılarak Türkiye'ye dönmeyen Başkaya'nın akıbetine dair gerçekler kısa sürede patlak verdi.

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Çin'de eğlence mekanında tanıştığı genç kızla kaldığı otele giden Başkaya, odada Çin polisi tarafından basılarak gözaltına alındı.

Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen yerel güvenlik güçleri, Başkaya hakkında "yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu" suçlamasıyla işlem yaptı.

Resmi heyetle gittiği ülkede adli makamlarca tutuklanan Başkaya, yaklaşık 2 aydır Çin'de gözaltında tutuluyor.

Başkaya’nın bir eğlence mekanında tanıştığı 18 yaşından küçük kızla otele gittiği belirlendi. Başkaya’nın bir eğlence mekanında tanıştığı 18 yaşından küçük kızla otele gittiği belirlendi.

CHP KOVDU

Uluslararası boyuta taşınan rezaletin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı acil toplantı gerçekleştirdi.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkaya hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Başkaya'nın resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de "18 yaşından küçük kız bulundurma" suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

İddiaların ardından dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarılırken, kurulun parti tüzüğü uyarınca Başkaya'nın partiyle tüm ilişiğini keserek kesin ihraç kararı verdiği duyuruldu.

Küçük kızın şikayeti üzerine Başkaya’nın Çin polisi tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.Küçük kızın şikayeti üzerine Başkaya’nın Çin polisi tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

BELEDİYE SESSİZ

CHP'li Fethiye Belediyesi ise 28 Eylül'de konuya ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasını saatler sonra kaldırmıştı.

Belediyenin CHP'li meclis üyesi Ruhtan Başkaya'nın akıbetine ilişkin sessiz ve tepkisiz tavrının ne kadar daha devam edeceği merak konusu.

Yaklaşık 2 aydır Çin’de demir parmaklıklar ardında bulunan Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.Yaklaşık 2 aydır Çin’de demir parmaklıklar ardında bulunan Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.

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