T24'e Ailem Güvende soruşturması: 118 içerikte propaganda izi... Site ve sosyal medya hesaplarına kilit

Tespitler üzerine adli makamlar harekete geçti.

T24 hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24 internet sitesi ile siteye ait bütün sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti.

Hakimlik tarafından verilen kapatma ve erişim engeli kararının, teknik gereğinin yerine getirilmesi ve uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına resmi yazıyla gönderildiği aktarıldı.