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T24'e Ailem Güvende soruşturması: 118 içerikte propaganda izi... Site ve sosyal medya hesaplarına kilit

İnternet haberciliği alanında "lubunya yayıncısı" gibi faaliyet gösteren T24, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı “Ailem Güvende” soruşturmasında yer aldı. Sitenin son 1 yıllık yayın geçmişinde yer alan 118 farklı içeriğin LGBT propagandası unsurları barındırdığı ortaya çıktı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının tamamen kapatılmasına hükmetti. Uygulama aşaması için dosya Siber Güvenlik Başkanlığına sevk edildi.

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T24'e Ailem Güvende soruşturması: 118 içerikte propaganda izi... Site ve sosyal medya hesaplarına kilit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması çerçevesinde yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyası kapsamında yapılan incelemelerde, T24 adlı internet haber portalında son 1 yıl içerisinde yayımlanan 118 farklı içeriğin LGBT propagandası niteliği taşıdığı belirlendi.

Tespitler üzerine adli makamlar harekete geçti.

T24 hakkında hukuki işlem başlatıldı.

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Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24 internet sitesi ile siteye ait bütün sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti.

Hakimlik tarafından verilen kapatma ve erişim engeli kararının, teknik gereğinin yerine getirilmesi ve uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına resmi yazıyla gönderildiği aktarıldı.

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