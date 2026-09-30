Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından patlak veren fon vurgunu soruşturmasında her gün skandallara bir yenisi ekleniyor. Soruşturmanın merkezine oturan popçu Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında soruşturma açıldı. Mahkeme, şüphelilerin üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verirken, Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama emri çıkardı.

Vurgun niteliğindeki bu çekimin ardından fonda yalnızca 250 milyon TL bırakıldığı ortaya çıkarken, Melis Sütşurup Sandal'ın paraları çeker çekmez yurt dışına kaçarak Dubai'ye yerleştiği ve adli makamlardan saklandığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre Melis Sütşurup Sandal'ın, 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında tasfiye edilen fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin TL tutarında devasa bir nakit para çekimi gerçekleştirdiği belirlendi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup. (Fotoğraf: Sosyal medya)

SIKIŞINCA İNKAR ET TİPİ SAVUNMA: "MADDİ ORTAKLIK YOK!"

Eşi ve kayınpederinin adı dev vurguna karışınca panikleyen Mustafa Sandal, sosyal medyadan pişkince bir açıklama yaparak kendini aklamaya çalıştı.

32 yıldır müzik sektöründe olduğunu iddia eden Sandal, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek eşini bir kalemde silmeye çalıştı. Ancak 11 milyarlık vurgunun ardından aile boyu Dubai'den oturum izni peşine düşülmesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

SÖZDE ARAP BOYKOTÇUSU DUBAİ KAPISINDA KUL KÖLE OLDU!

Mustafa Sandal'ın panik içinde "Eş durumundan Dubai'de Golden Visa-oturum iznim var" açıklaması yapmasının ardından şarkıcının geçmişteki samimiyetsizliği ve ırkçı söylemleri deşifre oldu.