Melis Sütşurup Dubai'de! Mustafa Sandal'ın Arap düşmanlığı gündemde
Milli Savunma Sanayii’ne verilecek 750 bin TL’lik katılma payından kaçmak için kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın fonlardan 11 milyar TL çekip Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Araplara "gelmeyin" diyerek boykot çağrısı yapan Sandal'ın Dubai'ye sığınması büyük tepki çekti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından patlak veren fon vurgunu soruşturmasında her gün skandallara bir yenisi ekleniyor. Soruşturmanın merkezine oturan popçu Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında soruşturma açıldı. Mahkeme, şüphelilerin üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verirken, Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama emri çıkardı.
11 MİLYAR LİRAYI BATTAL EDİP DUBAİ'YE KAÇTI!
Soruşturma dosyasına giren detaylara göre Melis Sütşurup Sandal'ın, 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında tasfiye edilen fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin TL tutarında devasa bir nakit para çekimi gerçekleştirdiği belirlendi.
Vurgun niteliğindeki bu çekimin ardından fonda yalnızca 250 milyon TL bırakıldığı ortaya çıkarken, Melis Sütşurup Sandal'ın paraları çeker çekmez yurt dışına kaçarak Dubai'ye yerleştiği ve adli makamlardan saklandığı bildirildi.
SIKIŞINCA İNKAR ET TİPİ SAVUNMA: "MADDİ ORTAKLIK YOK!"
Eşi ve kayınpederinin adı dev vurguna karışınca panikleyen Mustafa Sandal, sosyal medyadan pişkince bir açıklama yaparak kendini aklamaya çalıştı.
32 yıldır müzik sektöründe olduğunu iddia eden Sandal, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek eşini bir kalemde silmeye çalıştı. Ancak 11 milyarlık vurgunun ardından aile boyu Dubai'den oturum izni peşine düşülmesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
SÖZDE ARAP BOYKOTÇUSU DUBAİ KAPISINDA KUL KÖLE OLDU!
Mustafa Sandal'ın panik içinde "Eş durumundan Dubai'de Golden Visa-oturum iznim var" açıklaması yapmasının ardından şarkıcının geçmişteki samimiyetsizliği ve ırkçı söylemleri deşifre oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye turizm ve yatırım için gelen Arapları hedef alan haberlerin altına adeta kin kusan Sandal, "Bu boykotun sonuna kadar arkasındayım, gelmeyin!" ifadeleriyle Arap düşmanlığı yapmıştı.
Türkiye'ye gelen turistlere "gelmeyin" diyerek nefret kusan Mustafa Sandal'ın, iş 11 milyar TL'lik fon parasına ve sıkışınca kaçacak yer aramaya gelince Arap ülkesi Dubai'den oturum izni almak için kapılarda yatması sosyal medyada büyük nefret ve tepki topladı.
Mustafa Sandal'ın deşifre olan bu kirli çelişkisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının riyakarlığına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Türkiye'ye gelen Araplara 'gelmeyin' diye ırkçılık yapıyordu."
"Araplara gelmeyin derken, biz size geliriz demek istemiş"
"Hani Arapları boykot ediyordun? Dubai kapısında Golden Visa dilenmek nasıl bir ikiyüzlülüktür?"
SAVUNMA SANAYİİNE 750 TL VERMEMEK İÇİN KART LİMİTİ DÜŞÜRMÜŞTÜ!
Gelişmelerin ardından Mustafa Sandal'ın geçmişteki samimiyetsizlikleri bir bir patladı. Daha önce milli savunmaya katkı sunmak amacıyla gündeme gelen 750 liralık yıllık katılma payını ödememek için kredi kartı limitini 99 bin liraya düşüren Mustafa Sandal'ın, eşinin adının milyarlık fon vurgunlarıyla anılması "Bu ne ikiyüzlülük" dedirtti.
Devletin ordusuna ve savunma sanayine verilecek cüzi 750 liradan kaçan Sandal'ın, milyarları Dubai'ye istifleyen eşine siper olması kamuoyunda ibretle takip ediliyor.