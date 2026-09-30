Bolivya’da Türk vatandaşı Nihat Dinar’a infaz: Cinayette 300 kilo kokain detayı ve Akrepler Grubu şüphesi
Bolivya’da Türk vatandaşı Nihat Dinar, motosikletle götürüldüğü ıssız sokakta başından vurularak öldürüldü. 2023’te çok uluslu suç ağına yönelik operasyonda yakalanan Dinar’ın bağlantılı olduğu noktada 300 kilo kokain ele geçirilmişti. Cinayetin ardından “Akrepler” bağlantısı ile ihanet ve susturma ihtimali gündeme gelirken, Dinar’dan yalnızca 3 dakika önce işlenen bir başka infaz soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı oldu.
Kanlı saldırı, Pampa de la Isla bölgesinde 28 Eylül Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Asıl mesleği aşçılık olan Nihat Dinar'ın, Güney Amerika'da üretilen kokainin Bolivya üzerinden farklı ülkelere sevk edilmesinde rol oynayan bir yapılanmayla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
ÇOK ULUSLU AĞA OPERASYONDA YAKALANMIŞTI
Bolivya polisi, Kasım 2023'te Güney Amerika'daki uyuşturucu lojistiğini yürüttüğü belirtilen çok uluslu bir suç ağına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Nihat Dinar'ın yanı sıra bir Türk vatandaşı ile iki Brezilyalı gözaltına alındı. Bolivya basınında yer alan bilgilere göre Dinar, uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü bağlantısı kapsamında yürütülen dosyada hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden biriydi.
LOJİSTİK MERKEZİNDEN 300 KİLO KOKAİN ÇIKTI
Uyuşturucu kartellerinin uluslararası sevkiyat rotalarında önemli merkezlerden biri olarak gösterilen Santa Cruz'da, Dinar'ın kullandığı belirtilen lojistik noktaya baskın düzenlendi.
Operasyonda yaklaşık 300 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin Bolivya'dan Avrupa ve Meksika hatlarına gönderilmek üzere hazırlanan büyük bir sevkiyatın parçası olduğu belirtildi.
PALMASOLA CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Yerel basında yer alan kayıtlara göre Dinar, 23 Kasım 2023'te hakkında verilen önleyici tutuklama kararı kapsamında Palmasola Cezaevi'ne gönderildi.
Dosyanın hâkimi olarak Carla Lorena Añez Méndez'in adı kayıtlara geçerken, Dinar'ın aşçılık yaptığı, evli olduğu ve Santa Cruz kent merkezinde yaşadığı da aktarıldı.
MAHKEMEYE ÇIKMADI FİRARİ İLAN EDİLDİ
Dinar'ın yargı sürecine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı da ölümünün ardından ortaya çıktı.
Santa Cruz Başsavcısı Alberto Zeballos'un verdiği bilgiye göre Dinar, hakkındaki adli süreç kapsamında mahkemeye çıkmadığı için dosyada "rebelde", yani firari konumundaydı.
Dinar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bağlantılı suçlamalar kapsamında yürütülen yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN KÖRFEZ KARTELİ "AKREPLER" ŞÜPHESİ
Dinar cinayetinin ardından dikkatler Meksika merkezli Körfez Karteli'nin silahlı yapılanmalarından "Akrepler Grubu"na çevrildi.
İddiaya göre Dinar'ın cezaevinden tahliye edilmesinin ardından, geçmiş bağlantıları nedeniyle bu grupla ilişkili kişilerin harekete geçtiği öne sürüldü. Dinar'ın polisle iş birliği yapabileceğinden ve suç ağı hakkında bildiklerini anlatabileceğinden şüphelenildiği, bu nedenle hedef haline gelmiş olabileceği iddia edildi.
Körfez Karteli bünyesindeki "Los Escorpiones", yani "Akrepler", kartelin silahlı yapılanmalarından biri olarak biliniyor. Ancak Bolivyalı yetkililer şu ana kadar Dinar cinayetiyle grup arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama yapmadı.
MOTOSİKLETLE ISSIZ SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜ
İddiaya göre Dinar, olay günü kendisini götürmek üzere evine gelen yakın çevresinden bir kişinin motosikletine bindi.
Bolivya Suçla Mücadele Özel Kuvvetleri'nin (FELCC) incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde motosikleti kullanan kişinin Dinar'ı Pampa de la Isla bölgesinde, 6. ve 7. halka arasında bulunan tenha bir ara sokağa götürdüğü görüldü.
Burada ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, ardından motosikleti kullanan kişinin silahını çekerek Dinar'ın başına ateş ettiği belirtildi.
Dinar olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan motosikletle bölgeden kaçtı.
SALDIRIYI GÖREN TANIK ORTAYA ÇIKTI
Yerel basına göre cinayetin bir görgü tanığı da bulunuyor.
Tanığın, Dinar ile motosikleti kullanan kişi arasındaki tartışmayı ve ardından gerçekleşen silahlı saldırıyı gördüğü belirtildi.
Polis, saldırganın kaçış güzergâhını belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
PARMAK İZİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Cinayetin ardından Dinar'ın kimliğinin kesinleştirilmesi için Bolivya Genel Kişisel Kimlik Servisi (SEGIP) devreye girdi.
Morgda cesetten alınan parmak izlerinin veri tabanıyla karşılaştırılması sonucu öldürülen kişinin Türk vatandaşı Nihat Dinar olduğu tespit edildi.
OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
Dinar'ın cesedine yapılan otopsinin sonuçları da kamuoyuna yansıdı.
Yetkililer, ölüm nedeninin ateşli silah mermisinin yol açtığı ağır penetran kraniyoserebral travma olduğunu bildirdi.
Bulgular, saldırının doğrudan baş bölgesine yönelik olduğunu ortaya koydu.
ÜÇ DAKİKA ÖNCE BİR CİNAYET DAHA
Dinar'ın öldürülmesinden yalnızca yaklaşık üç dakika önce Santa Cruz'da bir başka silahlı saldırı yaşandı.
Uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunduğu belirtilen Cristian Bowles Antelo, aracındayken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Bowles olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi de kurşunların hedefi oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Otopside Bowles'ın vücudunda altı mermi isabetine bağlı toplam 11 giriş ve çıkış deliği tespit edildiği bildirildi.
İKİ CİNAYET ARASINDA BAĞLANTI İDDİASI ARAŞTIRILDI
Cinayetlerin yalnızca birkaç dakika arayla gerçekleşmesi ve her iki olayda da motosikletli saldırganların bulunması, ilk aşamada iki saldırının bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
FELCC Santa Cruz Müdürü Albay Abidón Espinoza, soruşturmanın ilerleyen aşamasında elde edilen bulguların iki cinayet arasında doğrudan bağlantı bulunmadığına işaret ettiğini açıkladı.
Espinoza, iki olayın birbirinden bağımsız değerlendirildiğini ancak her iki cinayette de hesaplaşma ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Santa Cruz Başsavcısı Alberto Zeballos da iki olayın ayrı ayrı uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.
"İHANET VEYA SUSTURMA" ŞÜPHESİ
Soruşturmanın odağında Dinar'ın geçmiş bağlantıları bulunuyor.
Yetkililer cinayetin bir hesaplaşma olup olmadığını araştırırken, Dinar'ın eski ortakları tarafından hedef alınmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.
Soruşturmada Dinar'ın bir "ihanet veya susturma" infazına kurban gitmiş olabileceği iddiası üzerinde de duruluyor.
Bolivya polisi, cinayeti gerçekleştiren saldırganın yakalanması ve olayın arkasında olası azmettiricilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.