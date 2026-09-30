Tanığın, Dinar ile motosikleti kullanan kişi arasındaki tartışmayı ve ardından gerçekleşen silahlı saldırıyı gördüğü belirtildi.

Yerel basına göre cinayetin bir görgü tanığı da bulunuyor.

Burada ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, ardından motosikleti kullanan kişinin silahını çekerek Dinar'ın başına ateş ettiği belirtildi.

Bolivya Suçla Mücadele Özel Kuvvetleri'nin (FELCC) incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde motosikleti kullanan kişinin Dinar'ı Pampa de la Isla bölgesinde, 6. ve 7. halka arasında bulunan tenha bir ara sokağa götürdüğü görüldü.

İddiaya göre Dinar, olay günü kendisini götürmek üzere evine gelen yakın çevresinden bir kişinin motosikletine bindi.

Dinar'ın cesedine yapılan otopsinin sonuçları da kamuoyuna yansıdı.

Otopside Bowles'ın vücudunda altı mermi isabetine bağlı toplam 11 giriş ve çıkış deliği tespit edildiği bildirildi.

Bowles olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi de kurşunların hedefi oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Dinar'ın öldürülmesinden yalnızca yaklaşık üç dakika önce Santa Cruz'da bir başka silahlı saldırı yaşandı.

ÜÇ DAKİKA ÖNCE BİR CİNAYET DAHA

Dinar cinayetinden yaklaşık üç dakika önce Santa Cruz’da bir başka silahlı saldırı gerçekleşti.

Polis, iki cinayet arasında doğrudan bağlantı bulunmadığını ancak hesaplaşma ihtimalinin araştırıldığını açıkladı.

İKİ CİNAYET ARASINDA BAĞLANTI İDDİASI ARAŞTIRILDI

Cinayetlerin yalnızca birkaç dakika arayla gerçekleşmesi ve her iki olayda da motosikletli saldırganların bulunması, ilk aşamada iki saldırının bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

FELCC Santa Cruz Müdürü Albay Abidón Espinoza, soruşturmanın ilerleyen aşamasında elde edilen bulguların iki cinayet arasında doğrudan bağlantı bulunmadığına işaret ettiğini açıkladı.

Espinoza, iki olayın birbirinden bağımsız değerlendirildiğini ancak her iki cinayette de hesaplaşma ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Santa Cruz Başsavcısı Alberto Zeballos da iki olayın ayrı ayrı uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

"İHANET VEYA SUSTURMA" ŞÜPHESİ

Soruşturmanın odağında Dinar'ın geçmiş bağlantıları bulunuyor.

Yetkililer cinayetin bir hesaplaşma olup olmadığını araştırırken, Dinar'ın eski ortakları tarafından hedef alınmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Soruşturmada Dinar'ın bir "ihanet veya susturma" infazına kurban gitmiş olabileceği iddiası üzerinde de duruluyor.

Bolivya polisi, cinayeti gerçekleştiren saldırganın yakalanması ve olayın arkasında olası azmettiricilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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