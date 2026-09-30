Tera'cı Münir'in şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncu
Fon soruşturmasında yakalanan, SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in şeceresinden İsmet İnönü ve dünya güzeli Keriman Halis çıktı. Takvim.com.tr, Sarpyener'in girift akrabalık bağını belgelerle kanıtladı, foncunun soyağacını çıkardı. Aile bağının izleri 1982 tarihli gazete ilanlarında görüldü. Öte yandan Tera'cı Münir, fon vurgunundan yargılanırken, İnönü'nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hala sorgulanıyor. Bu durum "Atası piyangocu kendisi foncu" yorumlarını da beraberinde getiriyor.
Borsayı suni hisselerle şişiren ve milletin dişinden tırnağından artırdığı yatırımlarına göz dikip piyasaları altüst eden fon vurguncularına yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere operasyonun fitilini ateşledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) işlem gören fonlarını kapattı ve tasfiye sürecini başlattı.
TAKVİM YAKALADI: TERA YÖNETİCİSİ KİMİN TORUNU ÇIKTI?
SPK'nın ardından adli soruşturma da genişledi. Aralarında Pusula Portföy ve Tera bağlantılı yöneticilerin de olduğu 50'den fazla isim tutuklandı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile ilgili çok çarpıcı bir detayı Takvim.com.tr gün yüzüne çıkarıyor.
ŞECERESİNDE İSMET İNÖNÜ VE KERİMAN HALİS VAR
Münir Sarpyener'in şeceresinden 2. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve dünya güzeli Keriman Halis çıktı. Sarpyener'in anne tarafından Keriman Halis'in torunu, baba tarafından ise İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi.
Emir Münir Sarpyener'in annesi Ece Sarpyener, Keriman Halis ile Dr. Orhan Sanus'un kızı, babası ise Prof. Dr. Kut Sarpyener.
Atatürk Ansiklopedisi'ndeki biyografiye göre Keriman Halis, 1932'de Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından katıldığı uluslararası yarışmada dünya güzellik kraliçesi unvanını kazandı. Atatürk tarafından kendisine verilen "Ece" unvanı, 1934 Soyadı Kanunu sonrasında soyadı olarak da verildi.
AİLE BAĞININ İZLERİ 1982 TARİHLİ İLANDA
Aile bağlarının izleri, Prof. Dr. Münir Ahmed Sarpyener için verilen ve 25 Mayıs 1982 tarihli cenaze bilgilerini içeren ilanda da görülüyor.
İlanda Sarpyener, Abdürrezzak ve Seniha Okatan'ın damadı, Dr. Orhan Zihni Sanus ile Keriman Halis Tamer'in dünürü olarak anılıyor.
Torunların sıralandığı bölümde ise "Emir, Emine, Mehmet, Ayşe ve Ahmed'in dedeleri" ifadesi yer alıyor. Aynı aile ilanı, Münir Ahmed Sarpyener'i "Türkiye'de Ortopedi ve Travmatolojinin kurucularından" sözleriyle tanımlıyor.
Prof. Dr. Kut Sarpyener, ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Haziran 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Sarpyener'in cenaze töreninde, eşi Ece Sarpyener ile oğlu Emir Sarpyener de taziyeleri kabul etti.
İNÖNÜ'NÜN "PİYANGO" ŞAİBESİ
İsmet İnönü 1968'de CHP Genel Başkanı iken şüpheli bir şekilde Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanmıştı. 27 Ocak 1968'de not defterine "Piyangoda 50 bini hanımla bu gece gördük" şeklinde yazmıştı. Duyulması halinde yanlış anlaşılmalara veya yoğun ilgiye yol açmaması için İsmet İnönü bizzat gidip parayı almamıştır. İkramiyeyi kızı Özden Hanım (Metin Toker'in eşi) sessizce tahsil ederek babasının banka hesabına yatırmıştır.
Metin Toker ise o anı şöyle anlatmaktadır:
"'İsmet Paşa'nın başına hiç beklenilmeyen bir şey geldi: Milli Piyango'dan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira! Bu, müthiş bir rakamdı."
O dönem için meblağın büyüklüğü için Toker "1968 parasıyla 50 bin lira! Duyulsa, herkes başına üşüşecekti" demişti.
İsmet İnönü'nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hala sorgulanıyor.
İNÖNÜ PİYANGOCU, SARPYENER FONCU!
"Kısmet mi, hülle mi?" tartışmaları sürüyor. İnönü ile aile bağı olan Tera'cı Emir Münir Sarpyener de bugün fon vurgunuyla anılıyor.