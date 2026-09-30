1982 tarihli gazete ilanında ʺEmirʺ detayı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Torunların sıralandığı bölümde ise "Emir, Emine, Mehmet, Ayşe ve Ahmed'in dedeleri" ifadesi yer alıyor. Aynı aile ilanı, Münir Ahmed Sarpyener'i "Türkiye'de Ortopedi ve Travmatolojinin kurucularından" sözleriyle tanımlıyor. Prof. Dr. Kut Sarpyener, ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Haziran 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Sarpyener'in cenaze töreninde, eşi Ece Sarpyener ile oğlu Emir Sarpyener de taziyeleri kabul etti.

İlanda Sarpyener, Abdürrezzak ve Seniha Okatan'ın damadı, Dr. Orhan Zihni Sanus ile Keriman Halis Tamer'in dünürü olarak anılıyor.

Sarpyener'in aile bağlarının izleri gazete ilanlarında görülüyor (Foto: Takvim Foto Arşiv) AİLE BAĞININ İZLERİ 1982 TARİHLİ İLANDA Aile bağlarının izleri, Prof. Dr. Münir Ahmed Sarpyener için verilen ve 25 Mayıs 1982 tarihli cenaze bilgilerini içeren ilanda da görülüyor.

Tera'cı Münir, fon vurgunundan yargılanırken, İnönü'nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hala sorgulanıyor



İNÖNÜ'NÜN "PİYANGO" ŞAİBESİ



İsmet İnönü 1968'de CHP Genel Başkanı iken şüpheli bir şekilde Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanmıştı. 27 Ocak 1968'de not defterine "Piyangoda 50 bini hanımla bu gece gördük" şeklinde yazmıştı. Duyulması halinde yanlış anlaşılmalara veya yoğun ilgiye yol açmaması için İsmet İnönü bizzat gidip parayı almamıştır. İkramiyeyi kızı Özden Hanım (Metin Toker'in eşi) sessizce tahsil ederek babasının banka hesabına yatırmıştır.

Metin Toker ise o anı şöyle anlatmaktadır:

"'İsmet Paşa'nın başına hiç beklenilmeyen bir şey geldi: Milli Piyango'dan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira! Bu, müthiş bir rakamdı."

O dönem için meblağın büyüklüğü için Toker "1968 parasıyla 50 bin lira! Duyulsa, herkes başına üşüşecekti" demişti.



İsmet İnönü'nün 1968 piyangosunu nasıl kazandığı aradan geçen 58 yıla rağmen hala sorgulanıyor.



İNÖNÜ PİYANGOCU, SARPYENER FONCU!



"Kısmet mi, hülle mi?" tartışmaları sürüyor. İnönü ile aile bağı olan Tera'cı Emir Münir Sarpyener de bugün fon vurgunuyla anılıyor.