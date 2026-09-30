Meclis, 51 günlük aranın ardından çalışmalarına dönüyor. (Foto: AA)

ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'daki açılış konuşmasını yapacak. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Açılış programının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM'de resepsiyon düzenlenecek.

Başkan Erdoğan, açılışta Meclis'e hitap edecek. (Foto: AA)

MECLİS'TE 51 GÜNLÜK ARADA BAKIM VE ONARIM YAPILDI

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Meclis'in ana binası ve hizmet binalarında yürütülen çalışmalar kapsamında iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları ve milletvekili odaları elden geçirildi.

Grup başkanları ve başkan vekillerinin odalarının yanı sıra komisyon toplantı salonları ve basın toplantısı salonunda da bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı. Ara boyunca Meclis'teki bütün oda ve salonlarda gerekli çalışmalar tamamlandı.