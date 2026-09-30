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TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 51 günlük aranın ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na yarın başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Açılış programı, Meclis'te düzenlenecek resepsiyonla sona erecek.

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TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı heyecanı yaşanıyor. 51 günlük aranın ardından Meclis, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışını yarın gerçekleştirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te toplanacak Genel Kurul'da, Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor. (Foto: AA)TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor. (Foto: AA)

TBMM'DE YENİ YASAMA YILI İÇİN AÇILIŞ TÖRENİ

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yarın saat 14.00'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı öncesinde Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak.

Törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı gerçekleştirilecek.

Meclis, 51 günlük aranın ardından çalışmalarına dönüyor. (Foto: AA)Meclis, 51 günlük aranın ardından çalışmalarına dönüyor. (Foto: AA)

ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'daki açılış konuşmasını yapacak. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Açılış programının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM'de resepsiyon düzenlenecek.
Başkan Erdoğan, açılışta Meclis'e hitap edecek. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, açılışta Meclis'e hitap edecek. (Foto: AA)

MECLİS'TE 51 GÜNLÜK ARADA BAKIM VE ONARIM YAPILDI

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Meclis'in ana binası ve hizmet binalarında yürütülen çalışmalar kapsamında iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları ve milletvekili odaları elden geçirildi.

Grup başkanları ve başkan vekillerinin odalarının yanı sıra komisyon toplantı salonları ve basın toplantısı salonunda da bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı. Ara boyunca Meclis'teki bütün oda ve salonlarda gerekli çalışmalar tamamlandı.

Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışını yapacak. (Foto: AA)Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışını yapacak. (Foto: AA)

GENEL KURUL'UN İLK MESAİSİ 6 EKİM'DE

Yeni yasama yılının açılışının ardından TBMM Genel Kurulu, ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Böylece 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın çalışmalarına başlanacak.

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TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek-5 TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek-6 TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek-7
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