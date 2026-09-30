İsrailli askerler, Gazze'deki katliamı anlatan NAZA belgeseliyle yeniden gündeme gelen İsrail ordusunun saldırılarına ve "sivil kayıpları" hesaplama yöntemlerine ilişkin, Fransız Le Monde gazetesine açıklama yaptı.

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işledi. 2023'ten bu yana Siyonist İsrail'in ağır saldırılarına maruz kalan Gazze'de 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda sivillerin bile bile vurulduğu bizzat İsrail askerleri tarafından itiraf edildi.

CİBALİYE'DE 300 KAYIP OLACAĞI TAHMİN EDİLİYORDU

Çoğu çocuk 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 300'e yakın kişinin yaralandığı saldırıda İsrail ordusunun hedefinin Hamas komutanlarından İbrahim Biari olduğunu söyleyen asker, ordunun bu saldırıyı "sivil kayıpların ne kadar olacağını bilerek" düzenlediğini anlattı.

Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan El-Fahura bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Filistinli Arva İsmail Kasım Mesud, 24 Ekim 2024'te İsrail'e ait bir İHA'dan atılan füzenin hedefi olması sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralandı ve sağ bacağını kaybetti (Foto: AA)

Asker, "Hamas'ın üst düzey subaylarını (vurmak) için tek bir saldırıda birkaç yüz kişilik zayiata izin veriliyordu." dedi.

İsrail ordusu komuta kademesinin saldırılardaki olası sivil kayıpları önceden bildiklerini çünkü bunun için tüm istihbarat kaynaklarının seferber edildiğini dile getiren asker, söz konusu saldırı için "tahminin 300 kayıp" olduğunu söyledi.