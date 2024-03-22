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Firari ana-oğul ABD'de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştı! Ev sahibi tarihi cevabı tokat gibi yapıştırdı

İstanbul’da otomobiliyle Oğuz Murat Aci’yi öldüren 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçtı. Tok’un New York’taki daire için irtibat kurduğu Türk emlakçı, "Bacak kadar züppe bir p.. adam öldürdü. Katile verecek ev yok" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Firari ana-oğul ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştı! Ev sahibi tarihi cevabı tokat gibi yapıştırdı

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Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, babasına ait lüks araçla kaza yapmıştı. Oğuz Murat Aci'yi öldüren ehliyetsiz sürücü Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, New York'ta görüntülenmişti. Vicdansız anne Eylem Tok'un New York'ta bir evi yıllık 96 bin dolara (3 milyon 110 bin lira) kiralamaya çalıştığı ve ders gibi cevap aldığı ortaya çıktı.

Eylem Tok adına evi kiralamak isteyen kişi, Türk ev sahibiyle konuşurken, "Aslında ailenin durumu biraz farklı. Belki basından duymuşsunuzdur Türkiye'de bir talihsizlik yaşamışlar bir trafik kazası ve anneyle oğlu NYC'ye gelmek zorunda kalmışlar" dedi.

Ev sahibi de, tarihi cevabı tokat gibi yapıştırdı: Evet basından duydum. Bacak kadar züppe bir p.. adam öldürdü, o... anası da Amerika'ya kaçırdı. Sen ne cesaret bana böyle bir teklifle geliyorsun önce haddini bil. Evimde katil mi besleyeceğim ben. Bu teklifi duymamış oluyorum sen de hiç bahsetmemiş oluyorsun. Bu konu burada kapanıyor o kadar. Terbiyesizliğin lüzumu yok.

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