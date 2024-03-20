Mehmet Ali Erbil çocuk istiyor!

Mehmet Ali Erbil önceki gün sevgilisi Gülseren Ceylan ile Etiler'deydi. İftar yemeğinden önce Berkin Kaya ve Erkan Karacan ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Gülseren artık benim hayat arkadaşım oldu. Bir bakmışsınız evlenmişiz" dedi. Erbil, geçtiğimiz gün bir programda tekrar baba olmak istediğini söylemiş ve kızı Yasmin Erbil tepki göstermişti. Erbil, "Kötü mü olur bir kardeşleri daha olsa... " diye konuşurken araya giren Ceylan "Espri yapıyor. Çocuk he deyince olacak bir şey de değil" diyerek olayı toparlamaya çalıştı.

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