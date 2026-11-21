Ünlü oyuncu gecede ince askılı, derin V yakalı ve göğüs dekolteli siyah bir mini elbise giydi.

Gösterişli takı ve aksesuarlardan uzak duran oyuncu, kombininde yalnızca bileğindeki saate yer verdi.

Ergüçlü'nün saçlarını doğal dalgalı formda açık bıraktığı ve makyajında da sade bir çizgi tercih ettiği görüldü.