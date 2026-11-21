Gösterişli takılar yerine tek bir saatle yetindi! Siyahlara bürünen Hazar Ergüçlü’nün mini elbiseli gala stili
Hazar Ergüçlü, başrolünü üstlendiği ve yapım ortağı olduğu "Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri" filminin Atlas Sineması'nda düzenlenen galasına katıldı. Siyah mini elbisesi ve bağcıklı çizmeleriyle objektif karşısına geçen oyuncunun gala tarzı, sosyal medyada gündem oldu.
Son olarak "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, yeni sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
GALA GECESİNDE BAŞTAN AŞAĞI SİYAH TERCİH ETTİ
"Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri" filminin Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen gala gecesine katılan Hazar Ergüçlü, kıyafet seçiminde siyah tonlarına yer verdi.
Oyuncu, ince askılı, derin V yakalı ve göğüs dekolteli siyah bir mini elbise giydi. Elbisenin belden itibaren hafifçe genişleyen kabarık etek kesimi gece boyunca dikkat çekti.
AKSESUARDAN UZAK SADE KOMBİN
Hazar Ergüçlü, elbisesini siyah renkte, diz altına uzanan bağcıklı çizmelerle tamamladı. Gösterişli aksesuarlar kullanmayan oyuncu, yalnızca bileğindeki saatle sade bir görünüm oluşturdu.
Ergüçlü'nün saçlarını doğal dalgalı formda açık bıraktığı ve makyajında da sade bir çizgi tercih ettiği görüldü.
Gala gecesinden paylaşılan görüntülerin ardından Hazar Ergüçlü'nün kıyafet seçimi sosyal medya kullanıcılarının da gündemine girdi.