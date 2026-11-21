Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora evleniyor mu? Açıklama ilk ağızdan geldi
Aslıhan Malbora, önümüzdeki ay yurt dışında evlenecekleri yönündeki iddiaları yalanlayarak "Evlenmiyorum" dedi. Oyuncu ayrıca sevgilisi Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi iddialarını reddetti ve hamilelik haberleri için dava açmayacağını açıkladı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz gün tiyatro çıkışında muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu Aslıhan Malbora, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sevgilisi Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki söylentiler sorulunca Malbora, bu iddialara gülerek karşılık verdi.
İddiaları kesin bir dille reddeden ünlü oyuncu, "Ay yok, olmadı. İnanın çok güzel, çok disiplinli bir diyet yapıyor. Hepsini diyete borçlu" ifadelerini kullandı.
"EVLENMİYORUZ"
Önümüzdeki ay yurt dışında nikah masasına oturacakları yönündeki haberleri de yalanlayan Malbora, "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?" diyerek söylentilerin önünü kesti.
DAVA AÇMAYACAK
Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız hamilelik haberleri için hukuki süreç başlatıp başlatmayacağı sorusuna ise "Hayır, dava açmayı düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Ulusoy ile ilişkilerinin son derece keyifli ilerlediğini belirten güzel oyuncu, "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" diyerek sözlerini noktaladı.