Malbora, evlilik söylentileri karşısında ʺHayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?ʺ ifadelerini kullandı.

"EVLENMİYORUZ"

Önümüzdeki ay yurt dışında nikah masasına oturacakları yönündeki haberleri de yalanlayan Malbora, "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?" diyerek söylentilerin önünü kesti.