MİT ve Emniyet'ten uluslararası zehir ağına darbe! Kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj İstanbul'da yakalandı
Brezilya adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul Bakırköy'de düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olan Skrıjelj'in, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu belirlendi.
Türkiye'nin uluslararası uyuşturucu suçlarıyla mücadelesi kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da yakalandı.
Brezilya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan Skrıjelj'in yakalanması için yürütülen çalışmalar, İstanbul'daki operasyonla sonuçlandı.
GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA UZANAN KOKAİN AĞI
Yapılan incelemelerde Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi.
Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin yasal yüklerin arasına gizlenerek Avrupa'ya ulaştırılması için paravan şirketleri kullandığı belirlendi. Bu yöntemle uluslararası uyuşturucu ticaretinin lojistik ayağını organize ettiği ortaya çıkarıldı.
BREZİLYA'DA ELE GEÇİRİLEN 3 TON KOKAİNİN ALICISI
Uluslararası operasyonlar kapsamında deşifre edilen yazışmalar, Skrıjelj'in uyuşturucu ağındaki rolünü de ortaya koydu. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu tespit edildi.
BAKIRKÖY'DE ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI
Emniyet, narkotik birimleri, adli makamlar ve MİT'in koordineli çalışmaları sonucunda Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Şüpheli, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan Skrıjelj hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemler başlatıldı.