Türkiye'nin uluslararası uyuşturucu suçlarıyla mücadelesi kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da yakalandı.

Brezilya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan Skrıjelj'in yakalanması için yürütülen çalışmalar, İstanbul'daki operasyonla sonuçlandı. GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA UZANAN KOKAİN AĞI Yapılan incelemelerde Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi. Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin yasal yüklerin arasına gizlenerek Avrupa'ya ulaştırılması için paravan şirketleri kullandığı belirlendi. Bu yöntemle uluslararası uyuşturucu ticaretinin lojistik ayağını organize ettiği ortaya çıkarıldı.