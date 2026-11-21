İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de bölge valilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Toplantısı'na katıldı. Bakan Çiftçi, Tunceli'de GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bölge ülkelerinde siyasi dengelerin yeniden kurulduğunu aktararak, sınır ötesindeki bir gelişmenin kısa zamanda ülke içinde güvenliği ve huzuru ilgilendiren sonuçlar doğurabildiğini söyledi. Türkiye'nin en büyük gücünün, milletin ortak geleceğine sahip çıkma iradesi olduğunu belirten Çiftçi, "İç cephemizi tahkim etmek, devletimizle vatandaşımız arasındaki güven bağını güçlendirmek ve ülkemizin karar alma iradesini korumak bu sebeple hayati bir önem taşıyor. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere, 'Terörsüz Türkiye' stratejik bir devlet projesidir ve bu projeyi hedefine hep birlikte ulaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedeflerinden biri olan bu yürüyüş, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı üzerine kuruludur." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de 'Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı'na katıldı (Foto: DHA) "DEVLETİMİZİN SÖZÜ AÇIK, UYGULAMASI ADİL, TUTUMU KARARLI OLACAKTIR"

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti: "Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzumuz, memleketimizin hiçbir köşesinde bir annenin daha evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir. Geçmiş süreçlerde yaşadıklarımız devlet hafızamızda yerini almıştır. Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını biliyoruz. Bu tecrübenin gereği, her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığıyla değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır. Milli birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde, gecikmeden ve tereddütsüz hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır."