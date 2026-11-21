Yurdun dört bir yanında sağanak sele döndü: Yol çöktü, kaya düştü, araçlar suya gömüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok noktasında şiddetli yağış etkili oldu. Samsun, Kocaeli, Ankara ve Karabük'te günlük yaşam olumsuz etkilenirken, yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Samsun'da yaklaşık 30 santimetre çöken yolda 4 araç zarar görürken, Kocaeli'nde su baskınları yaşandı. Ankara'da trafik aksadı, Karabük'te ise toprak kayması ve yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarıyla 21 Kasım Cumartesi günü için yurt genelini işaret etmişti. Haritanın büyük bir çoğunluğu için sağanak uyarıları yapılırken, Türkiye'nin dört bir yanından sel görüntüleri geldi.
YOL ÇÖKTÜ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Öyle ki Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arıtan yağış, rögarların taşmasına ve trafiğin aksamasına neden oldu. Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü. Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
KOCAELİ'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak Değirmendere Merkez Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.
Sahil şeridindeki Muammer Aksoy Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar su içerisinde kaldı. Cumartesi pazarında da sokağı su basması nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı. Ana arterlerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için sık sık sürücüleri uyardı.
Karabük'te etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi, bazı ağaçlar devrildi. Karabük-Bartın kara yolunun Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyü Demir Köprü mevkisinde yaşanan toprak kayması sonucu yol kenarındaki bazı ağaçlar Ova Çayı'na devrildi.
Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri ekipleri, çay yatağında genişletme çalışması yürütürken, Orman İşletme Müdürlüğü personeli tehlike oluşturan ağaçları kesti. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alarak çalışmalar sırasında ulaşıma kapattığı yol, işlemlerin tamamlanmasının ardından açıldı.
Karabük-Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyü mevkisinde ise yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı güzergahta geçişler bir süre kontrollü sağlandı.
Karayolları ekiplerinin kayaları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü. Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde de sağanak ve sis etkili oldu.