Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarıyla 21 Kasım Cumartesi günü için yurt genelini işaret etmişti. Haritanın büyük bir çoğunluğu için sağanak uyarıları yapılırken, Türkiye'nin dört bir yanından sel görüntüleri geldi.

Samsun'da sağanak nedeniyle çöken yola araçlar düştü. (Fotoğraf: AA)

Gölcük'te araçlar su birikintisinde kaldı

YOL ÇÖKTÜ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Öyle ki Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arıtan yağış, rögarların taşmasına ve trafiğin aksamasına neden oldu. Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü. Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Sağanak yağış, yollarda çökmeye neden olurken park halindeki 4 araçta hasara yol açtı.