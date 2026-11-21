Pendik'te dehşet anları: Eşinin yerini söylemeyen baldızını öldürdü
Boşanmak isteyen ablasının kaldığı yeri söylemeyen kardeş, eniştesi tarafından katledildi. Cani yaralı olarak yakalandı.
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İstanbul Pendik'te K.A. dün akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın (41) çalıştığı iş yerine gitti.
Ağalar, ablasının kaldığı adresi söyleyemeyince A. genç kadını silahla öldürdü.
Olay yerine gelen polislerin silahını bırakması için uyardığı K.A. (52), ekiplere de ateş açtı.
Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırgan ağır yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Cani, hastaneye kaldırıldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam