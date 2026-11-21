İstanbul Pendik 'te K.A. dün akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın (41) çalıştığı iş yerine gitti.

Olay yerine gelen polislerin silahını bırakması için uyardığı K.A. (52), ekiplere de ateş açtı.