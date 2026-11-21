Balat'ın en meşhur köşesi satışa çıktı! Dizi ve filmlerin gözdesi tarihi binaya 30 milyon TL isteniyor
İstanbul'un tarihi semti Balat'ta, mimarisi ve dizi-film çekimlerinde kullanılan sahneleriyle tanınan bina 30 milyon liraya satışa çıkarıldı. Yıllardır bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken yapının satış fiyatı ise tartışma yarattı.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat semtinde, iki dar sokağın kesiştiği noktada bulunan tarihi yapı, satış ilanıyla gündeme geldi. Kendine özgü mimarisiyle bölgenin simge noktalarından biri haline gelen bina, yıllardır harap görüntüsüne rağmen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde kullanılan köşe konumu, yapıyı Balat'ın tanınan noktalarından biri haline getirdi.
YILLARDIR BAKIMSIZ DURUMDA
Yaklaşık 245 metrekarelik alana yayılan binanın kesin yapım tarihi bilinmiyor. Ancak 1920'li yıllara ait haritalarda da yer alan yapının Osmanlı'nın son döneminde veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edildiği değerlendiriliyor.
Uzun süredir boş olan binanın mevcut durumu, tarihi dokusunun korunmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlarca yapının kafe yerine kütüphane, sergi alanı veya müze olarak değerlendirilmesi öneriliyor.
DİZİ VE FİLM SAHNELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Balat'ın tarihi sokaklarında çekilen yapımlarda kullanılan bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahneleriyle tanınıyor. İki sokağın kesiştiği köşede bulunması, yapının çekimlerde tercih edilmesini sağladı. Zamanla bu sahneleri yeniden canlandırmak isteyen turistlerin de uğrak noktası haline geldi.
Bölgede yaşayanların aktardığına göre, ziyaretçiler çekimlerin yapıldığı kapıyı ve noktayı bulmak için sık sık çevredekilerden yardım istiyor.
30 MİLYON LİRADAN SATIŞTA
İnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında bina için 30 milyon lira bedel belirlendi. İlan bilgilerinde 245 metrekare brüt, 210 metrekare net kullanım alanına sahip olduğu belirtilen yapı, 5 oda ve 1 salon, dört katlı ve müstakil tapulu olarak listelendi. Binanın uzun süredir boş olması nedeniyle yenileme ihtiyacı bulunduğu da ilan detaylarında yer aldı.
Satış fiyatı ise ziyaretçiler arasında tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşlar 30 milyon liralık bedeli yüksek bulurken, binanın yalnızca bulunduğu konum ve popülerliği nedeniyle bu fiyatı hak edip etmediği sorgulandı. Yıllardır bakımsız halde bulunan yapının satış sonrasında restore edilip edilmeyeceği ve nasıl değerlendirileceği ise merak ediliyor.