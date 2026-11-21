İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat semtinde, iki dar sokağın kesiştiği noktada bulunan tarihi yapı, satış ilanıyla gündeme geldi. Kendine özgü mimarisiyle bölgenin simge noktalarından biri haline gelen bina, yıllardır harap görüntüsüne rağmen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde kullanılan köşe konumu, yapıyı Balat'ın tanınan noktalarından biri haline getirdi.

Yıllardır bakımsız durumda bulunan tarihi bina için 30 milyon lira istendi. (Fotoğraf: İHA) YILLARDIR BAKIMSIZ DURUMDA Yaklaşık 245 metrekarelik alana yayılan binanın kesin yapım tarihi bilinmiyor. Ancak 1920'li yıllara ait haritalarda da yer alan yapının Osmanlı'nın son döneminde veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edildiği değerlendiriliyor. Uzun süredir boş olan binanın mevcut durumu, tarihi dokusunun korunmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlarca yapının kafe yerine kütüphane, sergi alanı veya müze olarak değerlendirilmesi öneriliyor.