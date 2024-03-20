Fasulye yumurta kansere yakalanma

Dünyada en yaygın 3. kanser olan kolon kanseri, kansere bağlı olan ölümlerin ikinci önde gelen nedenini oluşturuyor. İşlenmiş et ürünlerinin çok miktarda tüketilmesi, obezite, hareketsiz yaşam tarzı kolon kanserlerinin sebebi olarak görülüyor. Erken evrede yakalamak içinse sinyalleri iyi takip etmek gerekiyor. Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz, özellikle 50 yaşından sonra riskin arttığını söylüyor. Kansere karşı beslenme önerilerinde bulunuyor: Yeterli kalsiyum ve D vitamini alın. İyi kalsiyum kaynakları arasında az yağlı süt ürünleri, bitki bazlı sütler, kuruyemişler, fasulye ve yeşillikler bulunur. İyi D vitamini kaynakları arasında ise yumurtalar, ton balığı gibi yağlı balıklar ve güçlendirilmiş süt ürünleri vardır.

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