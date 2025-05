Ünlülerin annelik serüveni: Karnı burnunda pozlar samimi tavsiyeler!

Bekleyiş var bolca, merak var, heyecan, korku, sıkılmışlık ve nefessizlik... Bir soluklanayım bir saniye! Penguen yürüyüşlerimin ve tombişleşmiş yanaklarımın sebebi yıllarca 'Kilo almamam lazım, her an sete hazır olmam lazım' takıntısından hamile olduğumu öğrendiğim an kurtulmamdan. E biraz ben istedim bunu yalan yok. Açıkçası çok da güzel, keyfini çıkarıyorum oh! (Doktorum kızacak)

Günde 5 öğün az az beslenmeye hala alışamadım, galiba alışamayacağım. Ama deniyorum. Duygulara gelirsek... Duygular? Hangisinden başlayayım mesela.

Bak ne diyeceğimi unuttum. Mesela bu var en çok...