Ünlülerin annelik serüveni: Karnı burnunda pozlar samimi tavsiyeler!

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla ünlüler dünyasının çiçeği burnunda anneleri ve anne adayları, bir kez daha gündeme geldi. Hamilelik süreçlerini adım adım sevenleriyle paylaşan ünlü isimler, hem doğal halleri hem de içten tavsiyeleriyle bebek bekleyen takipçilerine çoğu zaman moral oldu.
İşte karnı burnunda pozlardan bebek hazırlıklarına kadar birçok detayı sevenleriyle paylaşan ünlü isimlerin annelik heyecanı...
"İNSAN ÜRETME SANATI"
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayarken bu süreçte yaşadıklarını da sık sık sevenleriyle paylaştı. Karaca, kaleme aldığı uzunca bir yazıyla hamilelik sürecinde yaşadığı duygu değişimini tüm doğallığıyla anlattı.
"28. haftayı devirmekle birlikte üçüncü trimesterdan bildiriyorum, biraz yazacağım" diyen Karaca, şu ifadeleri kullandı:
Hayatımın en verimli ve bir o kadar da verimsiz geçirdiğimi düşündüğüm dönemdeyim. Kargaşa yok, yetişme veya yetiştirme derdi yok ama acelem var gibi hissediyorum. Üretkenlik desen oyunculuk sanatı dışında insan üretme sanatı var. Bir nevi karakter yaratmak diyebiliriz aslında. Ama en gerçeği en sağlamından.
Bence o da bir sanat. Hem de en belirsizi en çaresizinden.
Bekleyiş var bolca, merak var, heyecan, korku, sıkılmışlık ve nefessizlik... Bir soluklanayım bir saniye! Penguen yürüyüşlerimin ve tombişleşmiş yanaklarımın sebebi yıllarca 'Kilo almamam lazım, her an sete hazır olmam lazım' takıntısından hamile olduğumu öğrendiğim an kurtulmamdan. E biraz ben istedim bunu yalan yok. Açıkçası çok da güzel, keyfini çıkarıyorum oh! (Doktorum kızacak)
Günde 5 öğün az az beslenmeye hala alışamadım, galiba alışamayacağım. Ama deniyorum. Duygulara gelirsek... Duygular? Hangisinden başlayayım mesela.
Bak ne diyeceğimi unuttum. Mesela bu var en çok...
Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela... Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar...
Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefese kalmak...
'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv. Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz. Of daha neler yazarım yazmasına..."
"TADINI ÇIKARIN CANINIZI SIKMAYIN"
2010 yılında Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Demirel, 8 Şubat 2014 tarihinde Yade'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2017'de de Yeda'yı kucağına alan Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Bebeğine Yasmin adını veren Demirel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü isim, anne adaylarına hamilelik sürecinde alınan kiloları dert etmemelerini tavsiye ettiği şu yazıyı kaleme aldı:
"Göbekspor 35. hafta güncellemesi geldi. Yalan söyleyemeyeceğim bazı kadınlar hamilelik sürecini seviyor ama ben onlardan değilim. Hele de son ay en geçmek bilmeyen en zorlayan ay bana göre. Ayrıca hamileliğin 9 ay sürdüğü düşüncesi nereden çıktı? Bildiğin 40 hafta yani 10 ay sürüyor.
Ödem ve mide yanmalarım tavan yaptı son iki haftadır. Daha önce migren problemim var demiştim hatırlarsanız, demir ve magnezyum takviyesi çok işe yaradı o konuda (tabi ki doktor kontrolünde!) 3. hamilelik olduğu için karnım çok büyük gördüğünüz üzere. Bu yüzden de gece uykularım düzensiz. Penguen gibi yürüyorum. Kilo konusuna gelince yine çok kilo aldım, ilk hamileliğimde bu durum o kadar canımı sıkmıştı ki anlatamam, sonra da hiç veremeyeceğim sanmıştım. Öyle hisseden geboşlar var ise onlar için özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum.
Bu hamileliğimde de kendimi tutmadım porsiyonlarım büyüdü canım ne çekiyorsa yedim ama genel olarak hep çok sağlıklı beslendim ve spor yapmaya da devam ettim. Yine de yapısal olarak ödeme de müsait bir yapım olduğu için aşırı kilo aldım. Şunu bilelim ki hepimizin yapısı birbirinden çok farklı. Doğum sonrası da genelde hemen gidiyor, yani tadını çıkarın canınızı sıkmayın. Aklıma gelenleri söyledim. Sizde durumlar nasıl?"
"ÇOK ÖZEL BİR DÖNEMDEYİZ UNUTMAYIN"
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Sahra Işık da ilk bebeğini kucağına almak için gün sayarken hamilelik serüvenin her detayını takipçileriyle adım adım paylaştı.
"Hamilelik süreci beklediğimden iyi geçti çok şükür" diyen Işık, "Açıkçası her anne adayı gibi duygusal patlamalar yaşadım. Ama bu süreçte kendimi hasta gibi görmedim. Aksine bedenimde bir can taşımanın gururunu yaşayarak devam ettim. Bu dönemde mide yanmalarım aşırı arttı. Önerebileceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Doğuma kısa bir zaman kaldı bebeğimin en hızlı büyüdüğü en çok kilo alınan döneme girdim. Şu an 10 kilo alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kilo olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması"
Işık, bebek bekleyen takipçilerine ise şöyle seslendi: "Sevgili hamişlerim lütfen siz de başkalarıyla kıyaslama yapmayın. Herkesin bedeni kendine özel ve hepimiz çok özel bir dönemdeyiz unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin"
"BAZEN BÖYLE OLANLAR?"
Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, geçen temmuz ayında karnını tuttuğu bir fotoğrafı "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notuyla yayınlayarak sevenlerine bebek müjdesi verdi.
Hamilelik sürecinde hafta hafta paylaşımda bulunan Atagül, spor yaptığı anlara ait kareler de yayınladı.
TATLI TESADÜF!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz yılın mayıs ayında dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk, eylül ayında "Ateşli anne uyarısı" notuyla hamileliğini duyurdu.
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı.
3 aylık bebeklerini kameralardan uzak tutan ünlü çift, Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın kulüpteki ilk sezonunda yaşadığı şampiyonlukla kural bozdu. İkili, minik bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
"NEREDEN NEREYE"
Kaan Yıldırım ile İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz, kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabında eski hali ve son halini karşılaştıran Deniz, "Nereden nereye" notuyla bedenindeki değişimi gözler önüne serdi.
Hamilelik sürecinde verdiği röportajda bu dönem için "Keyfinin sürüyorum" açıklamasında bulunan Deniz, geçen nisan ayında Fikret Hakan adını verdiği oğluna kavuştu.