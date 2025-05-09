Ünlülerin annelik serüveni: Karnı burnunda pozlar samimi tavsiyeler!

Anneler Günü 'nün yaklaşmasıyla ünlüler dünyasının çiçeği burnunda anneleri ve anne adayları, bir kez daha gündeme geldi. Hamilelik süreçlerini adım adım sevenleriyle paylaşan ünlü isimler, hem doğal halleri hem de içten tavsiyeleriyle bebek bekleyen takipçilerine çoğu zaman moral oldu.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayarken bu süreçte yaşadıklarını da sık sık sevenleriyle paylaştı. Karaca, kaleme aldığı uzunca bir yazıyla hamilelik sürecinde yaşadığı duygu değişimini tüm doğallığıyla anlattı.

"28. haftayı devirmekle birlikte üçüncü trimesterdan bildiriyorum, biraz yazacağım" diyen Karaca, şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın en verimli ve bir o kadar da verimsiz geçirdiğimi düşündüğüm dönemdeyim. Kargaşa yok, yetişme veya yetiştirme derdi yok ama acelem var gibi hissediyorum. Üretkenlik desen oyunculuk sanatı dışında insan üretme sanatı var. Bir nevi karakter yaratmak diyebiliriz aslında. Ama en gerçeği en sağlamından.

Bence o da bir sanat. Hem de en belirsizi en çaresizinden.