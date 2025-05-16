Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

O MADDE KALDIRILACAK



Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.



Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.

BURUK'TAN TRANSFER MESAJI Galatasaray ile üst üste iki lig şampiyonluğu yaşayan ve üçüncüsü için geri sayıma geçen Okan Buruk, teknik adam olarak Galatasaray kariyerindeki tek eksik kupayı da Trabzonspor'u 3-0 yenerek Gaziantep'te kaldırdı. Okan Buruk, geçen yıl da Süper Kupa'yı almıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, görev süresinde 3 farklı kupayı kazandı. Başarılı teknik adam, maç sonu açıklamalarıyla gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı tartışmalarına da noktayı koydu.

"HEDEFİM HER ZAMAN KUPA"



Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdıklarında hedefi 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı takmak olarak belirlediklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu hafta sonu başaracağız. Gelecek sezon da bu aynı başarıyı devam ettirmek istiyorum. 4-5, ne kadar olursa o kadar kupa almak istiyorum. Benim Galatasaray hedefim her zaman daha çok kupa kazanmak" dedi.

"KADROYU ONA GÖRE OLUŞTURACAĞIZ"



Türkiye ligini önemsediğini ancak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gitmek istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligde puan kaybına hiçbir zaman tahammül edemiyoruz. Bunun için de kadroyu kurarken çok fazla rotasyon yapmıyoruz. Bakıldığında geçen yıl rekor puanla şampiyon olmuştuk bu sene de ligi domine ettik ama artık bizim için Avrupa'da başarılı olmak çok önemli. Kadro değeri bizim üç katımız olan Tottenham'ı yendik. Ama Dinamo Kiev'i yenemedik. Bunlardan ders çıkarmamız gerekir. Kadromuzu da ona göre oluşturacağız."