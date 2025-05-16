SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 09:27
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Pazar akşamı Kayserispor karşısında 25. şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puan yetecek olan Aslan, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

YUNUS AKGÜN SEVİNCİ

Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu. 13 gol-10 asist ve 15 gol-8 asistle iki sezona da 23'er gollük katkıda bulunan Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

YENİ SÖZLEŞME

Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

O MADDE KALDIRILACAK

Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.

Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

BURUK'TAN TRANSFER MESAJI

Galatasaray ile üst üste iki lig şampiyonluğu yaşayan ve üçüncüsü için geri sayıma geçen Okan Buruk, teknik adam olarak Galatasaray kariyerindeki tek eksik kupayı da Trabzonspor'u 3-0 yenerek Gaziantep'te kaldırdı.

Okan Buruk, geçen yıl da Süper Kupa'yı almıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, görev süresinde 3 farklı kupayı kazandı. Başarılı teknik adam, maç sonu açıklamalarıyla gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı tartışmalarına da noktayı koydu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

"HEDEFİM HER ZAMAN KUPA"

Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdıklarında hedefi 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı takmak olarak belirlediklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu hafta sonu başaracağız. Gelecek sezon da bu aynı başarıyı devam ettirmek istiyorum. 4-5, ne kadar olursa o kadar kupa almak istiyorum. Benim Galatasaray hedefim her zaman daha çok kupa kazanmak" dedi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

"KADROYU ONA GÖRE OLUŞTURACAĞIZ"

Türkiye ligini önemsediğini ancak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gitmek istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligde puan kaybına hiçbir zaman tahammül edemiyoruz. Bunun için de kadroyu kurarken çok fazla rotasyon yapmıyoruz. Bakıldığında geçen yıl rekor puanla şampiyon olmuştuk bu sene de ligi domine ettik ama artık bizim için Avrupa'da başarılı olmak çok önemli. Kadro değeri bizim üç katımız olan Tottenham'ı yendik. Ama Dinamo Kiev'i yenemedik. Bunlardan ders çıkarmamız gerekir. Kadromuzu da ona göre oluşturacağız."

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

"TARAFTAR ÇILDIRDI OSIMHEN'İ İSTİYOR"

Galatasaray, Gaziantep'te kupayı kazanırken, tribünler "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla inledi.

Nijeryalı golcünün bu tepkiye yorumu "Her şeyimi vermeye devam edeceğim, Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor" şeklinde oldu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

GALATASARAY'IN MESAJI

Galatasaray cephesi, en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği Osimhen'e "Hayalini kurduğun teklifi alamazsan bizimle devam et. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu arenada sergileyeceğin performansla bir sene sonra Avrupa'nın en büyük kulübüne gidersin" mesajını iletti.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

ADI GEÇEN TAKIMLAR

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus'un ilgilendiği Osimhen için dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın girişimi yok. Sarıkırmızılılar bu durumu Şampiyonlar Ligi faktörüyle fırsata çevirmeye ve Osimhen'i ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

TÜRKİYE'DE REKOR

Kupadaki golleriyle birlikte 35 gole ulaşan Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

SACHA BOEY'DAN YEŞİL IŞIK

Bayern Münih'e geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon Euro ve bonuslarla satılan Boey, sakatlıklar ve form durumu nedeniyle Alman ekibinde gözden düştü.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

SÜREÇ HIZLANDI

Alman ekibine kiralık teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile de geçtiğimiz günlerde masaya oturdu ve gelmeye sıcak baktığı bilgisi üzerine süreci hızlandırdı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bayern Münih'te sakatlıkların da etkisiyle beklentiyi karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 18 maçta 2 asist yaptı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

1 NUMARAYA YENİ ADAY

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılık ihtimali nedeniyle kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

NANDO YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Kendisini ispatlamış ve kalede Muslera'nın boşluğunu dolduracak isimlerle temasa geçen yönetim, Andriy Lunin, Alisson Becker, Ederson ve Jan Oblak için nabız yoklamıştı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

GALATASARAY'DA YENİ ROTA

Geniş bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar şimdi de Nice forması giyen Polonyalı Marcin Bulka'yı gündemine aldı ve 25 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Bu isimler haricinde Berke, Brazao ve Perri ile ilgili de girişimlerde bulunan yönetim, Muslera'nın ayrılması durumunda yaz aylarında gaza basacak.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus heyet Dolmabahçe’de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul’da toplanacak
Borsa İstanbul
Sağanak, dolu ve fırtına aynı anda geliyor! 16 Mayıs il il hava durumu: Meteoroloji 10 il için turuncu ve sarı alarm verdi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı?
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...