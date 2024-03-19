PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Giyim parası Sayıştay'a takıldı: 250 bin memur beklemede

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Giyim parası Sayıştay’a takıldı: 250 bin memur beklemede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) görev yapan 250 bin çalışanın 11 yıldır aldığı 'koruyucu giyim malzemesi' yardımı bu yıl Sayıştay'ın bir itirazı ile henüz yapılamadı. Hükümet gerekli tüm kaynağı ayırırken, Memur- Sen de sürecin hızlı ilerlemesi için harekete geçti. Hükümet, KİT çalışanlarına yıllık 20 ila 80 bin TL arasında 'koruyucu giyim malzemesi' adı altında yardımda bulunuyordu. 11 yıldır sorunsuz şekilde yapılan bu yardımın 31 Mart yerel seçimleri öncesi engellenmek istenmesi hükümet kanadında da rahatsızlık yarattı.

SAYIŞTAY İTİRAZ ETTİ
KİT çalışanlarının toplu sözleşme kazanımı olan 'koruyucu giyim malzemesi' yardımının bu ay yapılması gerekirken; yapılan itiraz neticesinde ödeme gerçekleşmedi. Sayıştay'ın 'giyim yardımının ayni olarak verilmesi gerektiği' ve 'işin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası için nakdi ödeme yapılamaz' itirazı sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı adına Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletme Genel Müdürü Muhammet Faruk Aykut'un KİT'lere gönderdiği yazı yardımların durmasına neden oldu.

MEMUR-SEN'DEN ÇAĞRI
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, "250 bin memur ve aileleri ile birlikte 1 milyonu aşan insanımızın hak kaybına neden olacak bu engellemeler ile Anayasal bir hak olan toplu sözleşme hakkının kurum ve kuruluşlarca uygulanması imkansız hale getirilmek istenmektedir. Yıllardır istikrar kazanarak uygulanmış olan koruyucu giyim malzemesi kazanımı karşısındaki engeller ortadan kaldırılmalı, kamu görevlilerinin hak kaybına neden olunmamalıdır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
Trabzonspor’dan derbide çıkan olaylarla ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Sizi unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
1 çocuk annesi Ebru Gündeş hamile mi? Apar topar Murat Özdemir ile evlenmişti! Reza Zarrab’la olan kızları Alara abla mı oluyor...
SON DAKİKA