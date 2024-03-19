Giyim parası Sayıştay’a takıldı: 250 bin memur beklemede

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) görev yapan 250 bin çalışanın 11 yıldır aldığı 'koruyucu giyim malzemesi' yardımı bu yıl Sayıştay'ın bir itirazı ile henüz yapılamadı. Hükümet gerekli tüm kaynağı ayırırken, Memur- Sen de sürecin hızlı ilerlemesi için harekete geçti. Hükümet, KİT çalışanlarına yıllık 20 ila 80 bin TL arasında 'koruyucu giyim malzemesi' adı altında yardımda bulunuyordu. 11 yıldır sorunsuz şekilde yapılan bu yardımın 31 Mart yerel seçimleri öncesi engellenmek istenmesi hükümet kanadında da rahatsızlık yarattı.



SAYIŞTAY İTİRAZ ETTİ

KİT çalışanlarının toplu sözleşme kazanımı olan 'koruyucu giyim malzemesi' yardımının bu ay yapılması gerekirken; yapılan itiraz neticesinde ödeme gerçekleşmedi. Sayıştay'ın 'giyim yardımının ayni olarak verilmesi gerektiği' ve 'işin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası için nakdi ödeme yapılamaz' itirazı sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı adına Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletme Genel Müdürü Muhammet Faruk Aykut'un KİT'lere gönderdiği yazı yardımların durmasına neden oldu.



MEMUR-SEN'DEN ÇAĞRI

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, "250 bin memur ve aileleri ile birlikte 1 milyonu aşan insanımızın hak kaybına neden olacak bu engellemeler ile Anayasal bir hak olan toplu sözleşme hakkının kurum ve kuruluşlarca uygulanması imkansız hale getirilmek istenmektedir. Yıllardır istikrar kazanarak uygulanmış olan koruyucu giyim malzemesi kazanımı karşısındaki engeller ortadan kaldırılmalı, kamu görevlilerinin hak kaybına neden olunmamalıdır" dedi.

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