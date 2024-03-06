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Ses kısıklığı ya da sesinizde çatallanma oluyorsa dikkat! Uzmanı tiroit hastalığıyla ilgili önemli bilgileri açıkladı...

Tiroit bezinin yavaş ve hızlı çalışması hastalıklara yol açıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, tiroit hastalığıyla ilgili 6 önemli bilgiyi açıklıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Mart 2024 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:01
Ses kısıklığı ya da sesinizde çatallanma oluyorsa dikkat! Uzmanı tiroit hastalığıyla ilgili önemli bilgileri açıkladı...

Ses kısıklığı ya da sesinizde çatallanma oluyor, boynunuzda şişlik ya da yutkunurken hareket eden kitle hissediyor, nefes almada güçlük mü çekiyorsunuz? Bu ve benzeri şikayetler; nefes borusunun ön kısmında yer alan, şekli kelebeğe benzeyen ve salgıladığı hormonlarla vücudun birçok fonksiyonunu düzenleyen tiroit bezindeki nodüllerden kaynaklanıyor olabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, tiroit bezinin içindeki bu sert kitlelerin genellikle çapları 2-3 cm'yi geçmeden gözle fark edilmelerinin güç olduğunu belirtiyor. "Tiroit nodüllerinin kötü huylu olup olmadıklarının mutlaka teşhis edilmesi gerekir. Zamanında fark edilir, doğru değerlendirilir ve iyi bir takip yapılırsa hiç bir nodül tehlikeli hale geçemez. Her 100 kişiden 3-7'sinde tiroit nodülü bulunur. Bunların yüzde 5-15'i kanserdir. Beslenme alışkanlıkları, iyot eksikliği ve genetik faktörlerin etkili olduğu yerlerde tiroit bezi büyümesi (guatr) daha sık görülmektedir. Fazla radyasyona maruz kalan bölgelerde ise tiroit kanser sıklığı artar" diyor. 6 önemli bilgi veriyor.

1) Hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı: Tiroit nodüllerinin daha hızlı büyümesine neden olur. Eğer herhangi bir yakınmaya neden olmuyorsa tiroit nodüllerini belli aralıklarla takip etmeleri gerekir.
2)Bilinçsiz takviye kullanımı zarar verir: Ekstra iyot alınması tiroit sağlığına katkıda bulunmayacağı gibi, aksine fazla miktarda iyot almak bazı durumlarda zararlı olabilir.
3)Takip edilmeleri şarttır: Tanı koymak için muayene sonrası ultrason ve basit hormon tetkikleri istenir. İğne ile örnek almak gibi ileri tetkikler eklenir. Elle yapılan muayene ile saptanırlar.
4) Parfüm kullanmanın zararı yoktur, ama: Bazı parabenler kanserin yayılmasında önemli etkiye sahiptir ve triklosan tiroit fonksiyonunu bozabilir. Hamilelik sırasında parabenlere maruz kalmak, tiroit bezinin fonksiyon bozukluğuna ve erkek bebeğin kilo almasına neden olur. 5 Tiroit hormonu zayıflamak için kullanılmamalı: Kilo vermek için tiroit hormonu kullanmak hayati riske yol açabilir. Bilinçsizce kullanılmaya çalışılırsa proteini kaybı, kemik erimesi veya kalp sorunları gibi risklerle karşı karşıya kalınabilir.

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