Zirvede Dusan Tadic var

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic önemli bir istatistiğe imza attı. Sofascore verilerine göre Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda en çok gol şansı yaratan oyuncu Tadic oldu. Tadic 20 gol şansı yaratarak zirvede rakipsiz kaldı. Tadic son Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle 6 sezon üst üste double double yapmayı da başarmıştı.

Sırp golcüyü 13'er gol şansı yaratmayla takım arkadaşı Sebastian Szymanski ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izliyor. Süper Lig'de bu futbolcuları 12 gol şansı ile Kayserisporlu Miguel Cardoso, Samsunsporlu Emre Kılınç ve Alanyasporlu Oğuz Aydın takip ediyor. Trabzonsporlu Edin Visca 10, Galatasaraylı Dries Mertens ve Fatih Karagümrüklü Eysseric'in 10 gol şansına katkısı var.

TADIC KALİTESİ

Top saklama becerisi ve tekniği üst düzeyde olan Tadic, hücum hattında gösterdiği performansla rakip takımlar için ciddi tehlike yaratıyor.

YAKALANDIN ELLER YUKARI

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin bir fotoğrafını "Yakalandın, eller yukarı" mesajını paylaştı. Fenerbahçe'nin paylaştığı bu fotoğrafla Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye göndermede bulunduğu ifade edildi. Mauro Icardi'nin, Ankaragücü deplasmanında rakip takım tribünlerine yönelik sportmenlik dışı hareket yaptığı öne sürülmüştü.

OLAY GÖNDERME

Michy Batshuayi'nin bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlardan bu harekete destek geldi.

FENER NON-STOP

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa ile Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



AVRUPA'DA RAKİP BELLİ OLUYOR

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün 15.00'te yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde, U.S. Gilloise ve Maccabi Haifa bulunuyor. Temsilcimizin kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nin kurası ise saat 14.00'te çekilecek.



HEDEF HALA ÖNÜMÜZDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün basın toplantısı düzenledi. Abdullah Avcı, "İlk 11'de 7-8 oyuncunun olmadığı maçlarda puan kaybetmeyebilirdik. Oyun olarak kaybetmediğimiz maçlar var. Bu süreç sağlık bir biçimde ilerliyor. Sıralama kaybetmedik. Yarıştığımız takımlar da puan kaybetti. Türkiye Kupası ve Avrupa hedefimiz duruyor. Hedef hala önümüzde Bu süreci geçtik diye düşünüyorum. Ulaşılabilir hedefimizi net bir şekilde söylemiştik. Ligde 3.'lük ve 4.'lük, Türkiye Kupası. Ligde 12 maç kaldı. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yandan da gelecek sezonun planı için çalışıyoruz." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Mislav Orsic'in son durumuyla ilgili olarak ise "Adaptasyon sürecinde çalışıyor. Orsic'i koruyarak ilerliyoruz. 15 Mart'tan sonra faydalanacağız gibi duruyor" ifadelerini kullandı.



5 DAKİKADA KARAR VERDİM

Oynadığı üç maçta üç asistlik katkı sağlayan yeni transfer Thomas Meuiner, Trabzonspor'a gelme kararını 5 dakikada verdiğini söyledi. Alman futbolcu "Buraya gelmeden önce hocamızla görüşme yaptık. O görüşmeden sonra bu kararı almam 5 dakika bile sürmedi. Bana aktarılan bilgilerden sonra çok düşünmeme gerek kalmadı" dedi.



GALATASARAY-ANTALYA MAÇI BİTİGEN'İN

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri dün açıklandı. Lider Galatasaray'ın Antalya'yı konuk edeceği maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Cihan Aydın, İstanbul- Beşiktaş maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

MİLLİLER KÖTÜ BAŞLADI

EUROBASKET 2025 Elemeleri B Grubu'nda A Erkek Milli Takımımız, İtalya'ya konuk oldu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk çeyreği 24-24 eşitlik ile geçilirken; ikinci çeyrekte kontrolü ele alan İtalya, soyunma odasına 50-39 önde girdi. Final periyoduna girilirken tabelada 68-56 İtalya üstünlüğü vardı. Son çeyrekte Ay-Yıldızlılar Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleri ile farkı 6 sayıya kadar çekti; 79-73. Son bölümde ipleri elinde tutan İtalya, karşılaşmayı 87-80 üstün tamamladı.



SAMSUNSPOR-RİZESPOR

Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında bu akşam Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. 19 Mayıs Stadı'nda 20.00'de başlayacak maç öncesi Samsunspor'un 30, Rize'nin ise 36 puanı bulunuyor.



TUCHEL'İN GÖZÜ ADA'DA

İngilizler, Alman devi Bayern Münih ile yolları ayrılan Thomas Tuchel'in yeni adresinin Ada olacağını yazdı. Daha önce Chelsea'de görev yapan Tuchel'in, Manchester United'ın başına geçebileceği öne sürüldü.



POTADA ÇİFTE HEYECAN

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. haftası bugün oynanacak iki maçla start alacak. 18.00'de Darüşşafaka'nın konuğu Bahçehir Koleji olurken, 20.30'da da Bursaspor ile Pınar Karşıyaka mücadele edecek.



MASUAKU ŞOKU

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta son iki antrenmana da katılamadı. Dizinde ağrıları bulunan Demokratik Kongolu futbolcu için teknik direktör Fernando Santos'un sağlık ekibiyle temasta olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun İstanbulspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Masuaku, 2 asist katkısı yaptı.



BEŞİKTAŞ 4 EKSİKLE ÇALIŞTI

Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku antrenmanı yarıda bırakırken, sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı.



SANTOS İLE PARLIYOR

Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. 4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu. Portekizli teknik adam Fernando Santos'un özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.

YENİ SEZON 9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



DANI ALVES'E 4.5 YIL HAPİS CEZASI

İspanyol mahkemesi Brezilya eski futbolcu Dani Alves'i Barcelona'da bir gece kulübünde bir kadına tecavüz etmekten suçlu buldu. Alves 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 40 yaşındaki futbolcu, 31 Aralık 2022 günü yaşanan olayda bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu reddetmişti.



ARAS KARGO TARİH YAZDI!

2023-2024 Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, tarihindeki ilk sezonunda play-off'ta mücadele edecek. Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, "Aras Kargo Spor Kulübü olarak, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde tarihimize geçen bir sezon yaşıyoruz. İlk sezonumuzda play-off'ta yer alacak olmak bizim ve Türk sporu için önemli bir adım. Takımımızın elde ettiğimiz bu başarı, kulübümüzün ve sporcularımızın azmi ve yeteneğinin bir göstergesidir" dedi.



KARABAĞ DESTAN YAZDI!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ deplasmanda 4-2 yendiği Portekiz temsilcisi Braga'ya evinde 3-2 yenilmesine rağmen turladı. Karabağ'ın 2. golü 120+2. dakikada Akhundzade'den geldi. Braga'nın gollerini Fernandes, Djalo ve Banza (pen.) kaydetti. Karabağ 57'de Cafarguliyev'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Avrupa Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar: Freiburg- Lens: 3-2, Rennes- Milan: 3-2, Toulouse- Benfica: 0-0, Marsilya-Shakhtar Donetsk: 3-1, Sporting Lizbon-Young Boys: 1-1. (Not: Koyu renkli yazılanlar tur atladı)



AJAX BODO'YU YIKTI SON 16'YA KALDI

Konferans Ligi'nde Ajax deplasmanda Bodo Glimt'i 2-1 yenerek turladı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri Berghuis ve Taylor attı. Glimt'in tek sayısı Berg'den geldi. Diğer sonuçlar: Dinamo Zagreb- Real Betis: 1-1, Ludogorets-Servette: 0-1, E.Frankfurt- U.S Gilloise: 1-2, Ferencvaros-Olympiakos: 0-1 , Legia Varşova-Molde: 0-3 Bratislava-Sturm Graz: 0-1.