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Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına seslendi!

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı oyuncularından özellikle maçın ilk dakikasından itibaren baskılı ve ön alanda üretken bir oyun istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına seslendi!

SÜPER Lig'de son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek yara sarmak istiyor. Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu maç öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Bordo-Mavili teknik ekip, son 3 maçta yapılan hataları detaylı şekilde analiz etti. Oyunculara bu hatalar detaylı şekilde anlatıldı ve özellikle bireysel anlamda yapılan hataların kaybedilen maçlarda çok önemli rol üstlendiğine vurgu yapıldı. Trabzonspor için Beşiktaş maçı hazırlıkları daha ağırlıklı olarak rakibin oyun planını bozmak yerine kendi oyun planına sağlık kalma üzerine kuruldu. Abdullah Avcı oyuncularından özellikle maçın ilk dakikasından itibaren baskılı ve ön alanda üretken bir oyun istedi. Avcı, oyuncuları Beşiktaş maçına motive ederken ağırlıklı olarak son dönemde artan eleştirilerin bu maçta alınabilecek galibiyetle, kısmen de olsa azalacağı üzerinde durdu.

TREZEGUET VE DENSWİL 11'E
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile oynanacak maçta 2 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bordo- Mavililer'in tecrübeli teknik adamı bugünkü maçta sol kanatta Trezeguet'ye formayı verecek. Savunmada ise sakatlığını tamamen atlatan Denswil'in oynaması bekleniyor. Trabzonspor'da İspanyol stoper Fernandez ve Yunan oyuncu Fountas, kulübeye çekilecek.

FOLCARELLİ İÇİN GERİ SAYIM
FIRTINA'DA Ajaccio'da oynayan Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor.

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