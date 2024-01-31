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Fenerbahçe yabancı kontenjanı sorununa çare arıyor! Ryan Kent ve Miha Zajc takımdan ayrılmayı kabul etmedi

14 olması gereken yabancı kontenjanı şu anda 16... Kent ve Zajc başka takıma gitmeyi kabul etmed iL.incoln’ü Ankaragücü istiyor. King de gönderilebilir.B u iki oyuncu takımda kalırsa Kent ve Zajc’ın sözleşmeleri dondurulacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Fenerbahçe yabancı kontenjanı sorununa çare arıyor! Ryan Kent ve Miha Zajc takımdan ayrılmayı kabul etmedi

Ara transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i alarak yabancı sayısını 18 çıkartan Fenerbahçe'de ayrılık sancısı yaşanıyor. Fenerbahçe yabancı sayısını 14'e düşürmek zorunda. Luan Perez'in sözleşmesi zaten dondurulmuş durumda. Miguel Crespo da Rayo Vallecano'ya giti. Sarı-Lacivertli kurmaylar Zajc ve Kent'i de göndermek istedi ama bu oyuncular başka takıma transfer olmayı kabul etmedi. Bu durumda teknik direktör İsmail Kartal pek tercih etmese de Joshua King'in başka bir takıma gönderilmesi gündeme geldi.

YÖNETİM ÇARE ARIYOR...
Lincoln'ün de Ankaragücü'ne kiralanma ihtimali bulunuyor. Ama hem Joshua King hem de Lincoln'un transferleri gerçekleşmezse bu kez Kent ve Zajc'ın sözleşmelerinin dondurulması gündeme gelecek.

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