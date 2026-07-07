Başkan Erdoğan davet etti: Trump'tan Türkiye'ye resmi ziyaret! 10 kritik madde masada
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün ilk kez Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ankara'da gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak. İki liderin görüşmesinde CAATSA yaptırımlarından savunma sanayi iş birliğine 10 kritik madde masada olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 17 yıl sonra bir ABD Başkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında yapılacak temaslarda iki lider önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE 10 KRİTİK MADDE MASADA OLACAK
Türkiye'ye ilk kez ziyaret edecek ABD Başkanı Trump, Ankara'ya bugün öğleden sonra varacak ve Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki liderin görüşmesindeki konu başlıkları şöyle:
|Sıra No
|Konu Başlığı
|1
|Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.
|2
|100 milyar dolarlık ticaret hedefi.
|3
|KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).
|4
|ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.
|5
|Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.
|6
|Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.
|7
|İsrail'in yayılmacı politikaları.
|8
|Gazze'nin yeniden imarı.
|9
|Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.
|10
|FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.
Trump'ın Ankara programı belli oldu
CAATSA YAPTIRIMLARI, F-35, KAAN İÇİN JET MOTORU MASADA
İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi işbirliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.
Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı (F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.
100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor.
BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ
Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi. Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.
UKRAYNA SAVAŞI
Geçtiğimiz yıllarda NATO zirvelerinin en önemli konularından olan Rusya-Ukrayna savaşının nihayete ermesi için atılan adımlar ve gelinen aşamanın da liderlerin değineceği meselelerden olması bekleniyor.
TRUMP ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK
Trump'ın Ankara'da görüşeceği bir diğer isim de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olacak. Türkiye, taraflarla yürüttüğü müzakerelerde esir takası ve tahıl koridoru gibi somut sonuçlar elde etti. Arabuluculuk denilince ilk akla gelen odaklardan olan Ankara, süreçleri yakından takip ediyor. Trump'ın Ankara'da Zelenski ile yapacağı görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik yeni bir girişimde bulunacağı da iddia ediliyor. Bu kapsamda Trump Erdoğan görüşmesinde bu girişimin detaylarının da müzakere edilebileceği değerlendiriliyor.
FETÖ ELEBAŞLARININ İADESİ
ABD'deki FETÖ elebaşlarının faaliyetlerinin durdurulması meselesinin de ele alınacağı ifade ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyalarını yeniden hazırlamasından hareketle bu hususun gündeme gelebileceği kaydediliyor.
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