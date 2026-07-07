Tarihi NATO Zirvesi'nde Türk savunma şirketleri gövde gösterisi yapacak

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT NATO'nun savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin yüzde 5'ine çıkarma hedefi, Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde büyük heyecan yaratmış durumda.

Hesaplamalara göre, ittifak ülkelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık 4,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu dev bütçenin üretime, ortak alımlara, mühimmat kapasitesine, siber güvenliğe, kritik altyapıya ve yeni nesil savunma teknolojilerine yönelmesi, savunma ekosistemi için yeni bir fırsat.

EN ÇOK İHRACAT NATO'YA 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi verilere göre Türkiye, 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihraç etti. Ülke bazındaki sıralamada ilk üç sırayı ise NATO müttefikleri oluşturdu.

Verilere göre, NATO üyesi ülkelere yapılan ihracat 6 milyar 235 milyon 676 bin dolara ulaşırken bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 57.28'ini oluşturdu.

İHRACATTA KRİTİK EŞİK AŞILDI Türk savunma ve havacılık sanayisi son 12 ayda ihracatta ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı. Haziran ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artış kaydedilirken yılın ilk yarısındaki yükseliş de güçlü şekilde devam etti. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.6 artarak 802.8 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece son 12 aylık toplam ihracat ilk kez 11 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. 2026 yılının ilk yarısında aylık ihracat rakamları da sektörün yükselişini ortaya koydu. Buna göre ocakta 554 milyon 345 bin dolar, şubatta 552 milyon 707 bin dolar, martta 801 milyon 486 bin dolar, nisanda 962 milyon 332 bin dolar, mayısta 992 milyon 62 bin dolar ve haziranda 802 milyon 810 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

FORUMA KİMLER KATILIYOR? Zirvenin ilk gününde düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu liderlerin katıldığı bir zirvede düzenlenecek ilk forum özelliğini taşıyor. Sabah saatlerinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmalarıyla başlaması beklenen forumda çeşitli mutabakat muhtıraları imzalanacak. Etkinlikte savunma sanayi alanındaki iş birliği imkânları ile sektör temsilcileri arasındaki temasların öne çıkması bekleniyor. Forumda İsveç merkezli havacılık ve savunma şirketi Saab, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus ve ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman gibi önemli savunma şirketlerinin yanı sıra Türk savunma sanayi firmaları da yer alacak. NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde TUSAŞ Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.