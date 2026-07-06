İsrailli uzmandan küstah itiraf: Türkiye’nin yükselen etkisi İsrail’de neden tartışılıyor?
Türkiye'nin Gazze diplomasisi, NATO zeminindeki kararlı duruşu ve savunma sanayiindeki yerli hamleleri Tel Aviv’de sarsıntıya neden oldu. İsrail’in gazetelerinden Maariv’de yayımlanan analiz, siyonist cephenin Ankara’nın yükselen bölgesel gücü karşısında nasıl bir çaresizlik ve panik içinde olduğunu açıkça deşifre etti. Sahada ve masada Türkiye'yi durduramayan İsrail, çirkin bir "enformasyon ve lobi savaşı" için düğmeye basmaya hazırlanıyor.
Ankara'da toplanan kritik NATO Zirvesi ve Gazze'deki idari yönetim devri tartışmaları devam ederken, İsrail medyasından küresel çapta itiraf niteliğinde bir Türkiye analizi ortaya çıktı.
Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Türkiye Uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın Maariv gazetesinde kaleme aldığı küstah öneriler, İsrail'in Türkiye'ye karşı açmayı planladığı gizli algı operasyonunun yol haritasını ortaya koydu.
"İRAN'IN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURDU, YENİ STRATEJİK RAKİBİMİZ ANKARA"
İsrail'in yıllarca İran, Hizbullah ve Hamas odaklı bir tehdit algısıyla hareket ettiğini ancak sahada tablonun kökten değiştiğini belirten Yanarocak, siyonist yönetime acil durum uyarısı yaptı. İran'ın bölgedeki etkisinin gerilemesiyle oluşan devasa jeopolitik boşluğu Türkiye'nin doldurduğunu vurgulayan İsrailli uzman, "İsrail bu yeni tabloyu ancak son aylarda fark edebildi. Ankara klasik anlamda bir düşman olarak tanımlanmasa da şu an karşı karşıya olduğumuz en büyük stratejik meydan okumadır" itirafında bulundu. Mevcut Tel Aviv politikalarının Ankara'yı durdurmaya yetmediğini belirten uzman, yalnızca Türkiye'ye kilitlenmiş özel bir devlet stratejisi üretilmesi gerektiğini yazdı.
X PLATFORMUNDA KİRLİ SİBER CEPHE: KESİNTİSİZ TÜRKÇE PROPAGANDA!
Raporun en sinsi katmanı ise doğrudan Türk kamuoyunun zihnini bulandırmaya yönelik "siber ve psikolojik harp" teklifi oldu.
İsrail'in Türk halkına ve kamuoyuna ulaşmakta tamamen aciz kaldığını savunan Yanarocak, sinsi bir propaganda mekanizması kurulmasını istedi. Sadece resmi açıklamaları Türkçe'ye çevirmenin yetmeyeceğini söyleyen İsrailli uzman, Twitter platformu başta olmak üzere sosyal medyada 7/24 kesintisiz algı çalışması yürütecek, Türk toplumunu hedef alacak resmi Türkçe propaganda hesaplarının açılmasını ve bu operasyonun bir kriz yönetimi değil, sürekli bir yıpratma hamlesi olarak tasarlanmasını önerdi.
AKADEMİK AJANLAŞMA VE YENİ PROPAGANDACILAR ORDUSU
İsrail'in bugüne kadar Arapça ve Farsça odaklı çalışmalara devasa bütçeler ayırdığını ancak Türkiye'nin iç dinamiklerini, dilini, kültürünü ve en önemlisi Beştepe'deki karar alma mekanizmalarını analiz edecek uzman kadrosunun yetersiz kaldığını belirten Yanarocak, akademik alanda da seferberlik çağrısı yaptı. Türkiye'yi adeta röntgen gibi okuyacak yeni araştırmacıların yetiştirilmesinin Tel Aviv'in geleceği için kritik olduğunu iddia etti.
ABD KONGRESİ'NDE GİZLİ LOBİCİLİK VE SÖZDE "GÜÇLÜ İMAJ" KAYGISI
Türkiye'nin savunma sanayii ve diplomasi eksenindeki hamlelerine karşı uluslararası alanda "savunmada kalan" taraf olmaktan çıkıp "gündem belirleyen" bir taarruz stratejisine geçilmesini isteyen Yanarocak, Washington ayağını da açık etti.
Ankara ile yaşanacak olası büyük kırılmalarda ABD'nin perde arkasından devreye sokulması gerektiğini belirten siyonist uzman, "İsrail'in açıkça ABD'den yardım istemesi 'güçlü ülke' imajımıza zarar verir. Bu yüzden Washington'daki lobicilik faaliyetleri ve temaslar kamuoyunun önünde değil, tamamen perde arkasında, gizli dehlizlerde yürütülmeli" diyerek lobicilik operasyonunun sinsi karakterini gözler önüne serdi.