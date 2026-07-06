İsrailli uzmandan küstah itiraf: Türkiye’nin yükselen etkisi İsrail’de neden tartışılıyor?

İsrail'in yıllarca İran, Hizbullah ve Hamas odaklı bir tehdit algısıyla hareket ettiğini ancak sahada tablonun kökten değiştiğini belirten Yanarocak, siyonist yönetime acil durum uyarısı yaptı. İran'ın bölgedeki etkisinin gerilemesiyle oluşan devasa jeopolitik boşluğu Türkiye'nin doldurduğunu vurgulayan İsrailli uzman, "İsrail bu yeni tabloyu ancak son aylarda fark edebildi. Ankara klasik anlamda bir düşman olarak tanımlanmasa da şu an karşı karşıya olduğumuz en büyük stratejik meydan okumadır" itirafında bulundu. Mevcut Tel Aviv politikalarının Ankara'yı durdurmaya yetmediğini belirten uzman, yalnızca Türkiye'ye kilitlenmiş özel bir devlet stratejisi üretilmesi gerektiğini yazdı.

X PLATFORMUNDA KİRLİ SİBER CEPHE: KESİNTİSİZ TÜRKÇE PROPAGANDA!

Raporun en sinsi katmanı ise doğrudan Türk kamuoyunun zihnini bulandırmaya yönelik "siber ve psikolojik harp" teklifi oldu.

İsrail'in Türk halkına ve kamuoyuna ulaşmakta tamamen aciz kaldığını savunan Yanarocak, sinsi bir propaganda mekanizması kurulmasını istedi. Sadece resmi açıklamaları Türkçe'ye çevirmenin yetmeyeceğini söyleyen İsrailli uzman, Twitter platformu başta olmak üzere sosyal medyada 7/24 kesintisiz algı çalışması yürütecek, Türk toplumunu hedef alacak resmi Türkçe propaganda hesaplarının açılmasını ve bu operasyonun bir kriz yönetimi değil, sürekli bir yıpratma hamlesi olarak tasarlanmasını önerdi.