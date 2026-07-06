Malatya’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabaha karşı tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. MALATYA'DA KORKUTAN KAZA Kaza, sabaha karşı Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koşkan'ın kullandığı 23 HR 545 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ADD 032 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde kaza meydana geldi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) AYNI AİLEDEN 3 KAYIP İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Takvim Kaynak Tercihleri