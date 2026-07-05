Serdal Adalı 'kuralı' Trossard için bozacak!

Leandro Trossard

TRANSFERDE BONSERVİS ENGELİ AŞILDI

İddialara göre Beşiktaş, Arsenal ile yapılan pazarlıklarda 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusundan oluşan toplam 20 milyon euroluk bir bonservis paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Böylece transferin kulüpler arasındaki en önemli aşamasının geride bırakıldığı öne sürüldü.

Sıradaki süreçte siyah-beyazlıların oyuncunun mali taleplerini karşılamak için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Haberde, Trossard'ın yıllık ücretinin bonuslarla birlikte 9 milyon euro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.