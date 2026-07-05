Serdal Adalı 'kuralı' Trossard için bozacak!
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Siyah-beyazlıların Arsenal ile 20 milyon euroyu bulan bonservis anlaşmasına vardığı, artık oyuncunun maaşı ve kişisel şartları üzerine görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 30 yaş ve üzerindeki futbolcular için bonservis bedeli ödememe yönündeki kulüp politikasına rağmen Trossard için özel bir istisna yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sol kanat arayışında listenin ilk sırasında yer alan Leandro Trossard için kritik bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir Belçikalı futbolcunun transferi üzerinde çalışan siyah-beyazlı yönetimin, İngiliz ekibi Arsenal ile yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde uzlaşma sağladığı belirtildi.
Transferin henüz resmiyet kazanmadığı ifade edilirken, tarafların artık futbolcunun sözleşme detayları üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.
TRANSFERDE BONSERVİS ENGELİ AŞILDI
İddialara göre Beşiktaş, Arsenal ile yapılan pazarlıklarda 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusundan oluşan toplam 20 milyon euroluk bir bonservis paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Böylece transferin kulüpler arasındaki en önemli aşamasının geride bırakıldığı öne sürüldü.
Sıradaki süreçte siyah-beyazlıların oyuncunun mali taleplerini karşılamak için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Haberde, Trossard'ın yıllık ücretinin bonuslarla birlikte 9 milyon euro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.
SERDAL ADALI'DAN TROSSARD İÇİN İSTİSNA
Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile yaptığı son temasların olumlu geçtiği belirtilirken, yönetimin transferi 2026 Dünya Kupası tamamlanmadan sonuçlandırmak istediği aktarıldı.
Ancak Belçikalı futbolcunun ilk görüşmelerde milli takım performansına odaklandığını belirterek nihai kararını turnuva sonrasına bırakmayı tercih ettiği ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 30 yaş ve üzerindeki futbolcular için bonservis bedeli ödememe yönündeki kulüp politikasına rağmen Trossard için özel bir istisna yapacağı öne sürüldü.
Yönetimin, uzun süredir çözüm aranan sol kanat sorununu Belçikalı oyuncuyla gidermeyi hedeflediği ve bu transferin yeni sezon öncesinde hem sportif hem de ticari açıdan kulübe önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesi yapıldı.