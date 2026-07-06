İsveç ve İzlanda Başbakanları NATO Zirvesi için Ankara'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 36’ncı NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir Ankara’ya geldi. Konuk başbakanları Esenboğa Havalimanı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı.
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Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi için liderler başkente ayak basmaya başladı. NATO konukları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde toplanacak.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, NATO Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.
BAKAN BAYRAKTAR KARŞILADI
Başbakanları, Esenboğa Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel