İsveç ve İzlanda Başbakanları NATO Zirvesi için Ankara'da

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, NATO Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Başbakanları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar karşıladı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.